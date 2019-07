فارغ از اینکه چه زمانی به بازار گوشی‌های هوشمند نگاهی بیندازید، احتمالا با گوشی‌های جدیدی روبرو می‌شوید که از جدیدترین نسخه اندروید بهره نمی‌برند. اگرچه برای بسیاری از کاربران چنین موضوعی بسیار عجیب است، ولی برای آن توضیح بسیار ساده‌ای وجود دارد.

بسیاری از گوشی‌های جدید که روانه‌ی بازار می‌شوند، از جدیدترین نسخه اندروید موجود بهره نمی‌برند. با وجود اینکه شاید بسیاری از آن‌ها مبتنی بر جدیدترین نسخه پلتفرم (مانند اندروید پای) باشند، اما به احتمال زیاد فاقد تازه‌ترین نسخه یا آپدیت‌های امنیتی هستند. برای تشریح این موضوع، باید به چگونگی فرایند آپدیت اندروید بپردازیم.

گوگل بعد از توسعه نسخه جدید اندروید، این سیستم‌عامل را در اختیار شرکت‌هایی مانند سامسونگ، ال‌جی، وان‌پلاس و چندین شرکت دیگر قرار می‌دهد تا بتوانند سیستم‌عامل موردنظر خود را بر مبنای اندروید جدید توسعه دهند. یکی از دلایل شهرت و محبوبیت گسترده اندروید به همین موضوع برمی‌گردد و به همین خاطر است که گوشی شما عمدتا از جدیدترین نسخه اندروید بهره نمی‌برد.

توسعه و آزمایش یک سیستم‌عامل جدید کار کم‌هزینه‌ای نیست. البته در این میان شرکت‌هایی مانند وان‌پلاس در زمینه‌ی ارائه‌ی آپدیت‌های امنیتی ماهانه عملکرد بسیار خوبی دارند. در رابطه با این آپدیت‌ها، بخش‌های از کد سیستم‌عامل تغییر پیدا می‌کند و شرکت‌هایی که گوشی‌های زیادی را روانه‌ی بازار نمی‌کنند، خیلی سریع می‌توانند این موضوع را بررسی و سپس کدها را منتشر کنند. اما در این میان، آپدیت از مثلا اندروید ۸ به اندروید ۹، نیازمند تلاش گسترده‌ای است و حتی آپدیت از اندروید ۸ به اندروید ۸.۱ هم با توجه به وسعت آن می‌تواند فرایند پیچیده‌ای باشد که این فرایند می‌تواند شرکت مذکور را متحمل هزینه‌ی زیادی کند.

چرخه‌های نرم‌افزاری در برابر چرخه‌های سخت‌افزاری

اگرچه شرکت‌های سازنده در ماه‌های مختلف سال گوشی‌های متعددی را روانه‌ی بازار می‌کنند، اما گوگل در نهایت در فصل پاییز نسخه جدید اندروید را معرفی می‌کند و همین اختلاف زمانی منجر به گسست سخت‌افزار و نرم‌افزار گوشی‌های مختلف می‌شود. به همین خاطر مثلا کمی قبل از معرفی نسخه جدید اندروید، شرکتی از گوشی تازه‌ای پرده‌برداری می‌کند و زمانی که گوشی مذکور روانه‌ی بازار می‌شود، می‌بینیم که اندروید آن قدیمی است.

از آنجایی که آماده‌سازی یک گوشی چند ماه زمان می‌برد، وسعت چنین شکافی در بیشتر اوقات تا حد قابل توجهی افزایش می‌یابد. برای ساخت یک گوشی، شرکت سازنده باید مجوزهای متعددی را دریافت کند و گوشی مذکور را برای شبکه‌های مخابراتی کشورهای گوناگون آماده کند و هرچقدر این فرایند طولانی‌تر باشد، شکاف بین سخت‌افزار جدید و نرم‌افزار قدیمی بیشتر می‌شود.

معمولا، این تاخیر باعث می‌شود که گوشی جدید مثلا از بهبود جزئی اندروید (نسخه x.x.1) و چند آپدیت امنیتی تازه‌نفس بهره نبرد ولی اگر زمان‌بندی ساخت آن کاملا ناهماهنگ باشد، شاهد عرضه‌ی یک گوشی همراه با نسخه قدیمی پلتفرم اندروید‌ خواهیم بود. شرکت‌هایی مانند ال‌جی و سامسونگ مطمئنا دوست ندارند که کاربرانشان از نسخه قدیمی اندروید‌ بهره ببرند، ولی فرایند آماده‌سازی این سیستم‌عامل برای گوشی‌های شرکت‌های مختلف بسیار زمان‌بر است و به همین خاطر شاهد چنین موضوعی هستیم.

چگونه می‌توان به‌سرعت جدیدترین نسخه اندروید را دریافت کرد؟

در حال حاضر بهترین راه برای دریافت سریع جدیدترین نسخه اندروید، استفاده از گوشی‌های پیکسل است. گوگل تمام گوشی‌های خود را همراه با جدیدترین نسخه اندروید‌ عرضه می‌کند و از این مهم‌تر، می‌توانید خیلی سریع از آپدیت‌های ارائه شده بهره ببرید. با خرید این گوشی‌ها، حداقل تا ۲ سال از جدیدترین نسخه‌های پلتفرم اندروید‌ بهره می‌برید و سه سال هم آپدیت‌های امنیتی به‌صورت ماهانه روانه‌ی گوشی شما می‌شود.

اگر به گوشی‌های پیکسل علاقه‌ی ندارید، باید به شرکت وان‌پلاس هم اشاره کنیم که در این زمینه عملکرد بسیار خوبی دارد. در ضمن نباید گوشی‌های پروژه اندروید‌ وان را فراموش کنیم که گوشی‌هایی مانند نوکیا ۷.۱ و شیائومی Mi A2 به سرعت چنین آپدیت‌هایی را دریافت می‌کنند.

