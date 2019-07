EMUI 9.1 جدیدترین نسخه رابط کاربری هواوی محسوب می‌شود ولی حالا طبق اعلام این شرکت، در ماه آینده می‌توانیم انتظار رونمایی از EMUI 10 را داشته باشیم. در تاریخ ۹ آگوست (۱۸ مرداد) کنفرانس توسعه‌دهندگان هواوی در شهر «دونگ گوان» (Dongguan) چین کار خود را آغاز می‌کند و گفته می‌شود حدود ۵ هزار توسعه‌دهنده از سرتاسر جهان در این کنفرانس دو روزه شرکت خواهند کرد.

در حال حاضر به غیر از اینکه EMUI 10 که مبتنی بر اندروید Q است، اطلاعات زیادی در مورد آن منتشر نشده است. از بین شایعه‌های منتشر شده، می‌توانیم به سیستم ناوبری همه‌جانبه مبتنی بر ژست‌های حرکتی، حالت تاریک گسترده و اشتراک‌گذاری وای‌فای بر اساس QR Code اشاره کنیم.

مشخصه چندوظیفگی هم ظاهرا بهبود یافته تا تجربه کاربری بهتری را ارائه دهد و اپلیکیشن دوربین هم بازطراحی شده و گویا از امکانات بیشتری بهره می‌برد. نسخه چهارم GPU Turbo می‌تواند عملکرد بازی‌ها را روان‌تر کند و به‌لطف نسل دوم کامپایلر ARK، گوشی‌های هواوی عملکرد بهتری را برای کاربران به ارمغان می‌آورند.

هنوز معلوم نیست که آیا این شرکت در کنفرانس مذکور اطلاعاتی را در مورد سیستم‌عامل اختصاصی خود ارائه می‌دهد یا نه. در هر صورت برای دستیابی به اطلاعات دقیق مربوط به این موارد باید تا تاریخ ۹ آگوست صبر کنیم.

