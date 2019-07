هواوی در اداره مالکیت معنوی اتحادیه اروپا نام تجاری «هارمونی» (Harmony) را برای سیستم‌عامل مختص گوشی‌ها و کامپیوترها ثبت کرده است. این ثبت در تاریخ ۱۲ ژوئیه انجام شده و هنوز فرایند آن تحت بررسی قرار دارد.

پیش از این هم خبرهایی در مورد نام این سیستم‌عامل منتشر شده که تا حالا به نام‌های Ark و HongMeng اشاره شده است.

اگر تمام این نام‌ها به سیستم‌عامل یکسانی اشاره داشته باشند، شاید برای مناطق مختلف از نام‌های گوناگونی برای سیستم‌عامل مذکور استفاده شود. گفته می‌شود توسعه این سیستم‌عامل اختصاصی از سال ۲۰۱۵ آغاز شده است و به دلیل افزایش تنش بین هواوی و دولت آمریکا، این تلاش شرکت هواوی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. به دلیل وجود این تحریم، هواوی نمی‌تواند از اندروید و ویندوز استفاده کند و اگرچه گفته می‌شود دولت آمریکا تحریم‌ها را برای این شرکت تا حدی برداشته است، ولی در هر صورت این غول تکنولوژی قصد ندارد سرعت برنامه‌های مربوط به توسعه سیستم‌عامل اختصاصی را کاهش دهد.

بر اساس برخی شایعات، گفته می‌شود در پاییز امسال برخی از گوشی‌های هواوی همراه با سیستم‌عامل این شرکت عرضه می‌شوند و ظاهرا همین حالا حدود یک میلیون گجت در حال آزمایش این سیستم‌عامل هستند. در همین حین، مدیرعامل هواوی این ادعا را مطرح کرده که سیستم‌عامل HongMeng سریع‌تر از اندروید است و به غیر از گوشی‌ها، از آن می‌توان برای روترها و دیتاسنترها هم استفاده کرد. در هر صورت باید ببینیم که این شرکت بالاخره چه زمانی سیستم‌عامل مذکور را عرضه می‌کند.

