۵ برنامه و بازی جدید و کاربردی که باید امتحان کنید

اگر به دنبال برنامه‌های کاربردی و بازی‌های جذاب سال ۲۰۱۹ می‌گردید، در این متن به معرفی ۵ تا از آن‌ها می‌پردازیم که در هفته‌ی اخیر مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته‌اند.

Dr. Mario World

دنیای دکتر ماریو (Dr. Mario World)، یک بازی جذاب و مهیج در سبک پازل بوده که توسط استودیو نینتندو برای پلتفرم‌های iOS و اندروید معرفی شد. در این بازی شما در نقش دکتر ماریو حضور دارید و با استفاده از قرص‌های درمانی رنگارنگ، با ویروس‌ها مبارزی می‌کنید. دنیای دکتر ماریو یک بازی رایگان است که البته در صورت تمایل می‌توانید با استفاده از خدمات پرداخت درون برنامه‌ای، به خرید آیتم‌های مورد نیاز خود اقدام کنید. صدها مرحله‌ی متفاوت با محیط‌های گوناگون و جذاب در این بازی گنجانده شده که باید یکی پس از دیگری آن‌ها را پشت سر بگذارید.

توجه داشته باشید که این بازی بر اساس وقت نیست و در واقع شما باید با استفاده از هوش و استراتژی خاصی مراحل آن را سپری کنید. نحوه‌ی انجام این بازی نیز به این صورت است که ویروس‌هایی با رنگ‌های مختلف در صفحه‌ی بازی و قرص‌های درمانی مربوط به آن‌ها در پایین صفحه حضور دارند. شما باید قرص‌ها را به ویروس‌ها و ردیف‌های ویروسی نزدیک کنید و داروهایی مطابق با همان رنگ درست کنید. از این طریق قادر خواهید بود بیماری را شکست دهید و جوایز مختلفی دریافت خواهید کرد. اگر فکر می‌کنید مراحل این بازی آن‌چنان چالش‌برانگیز نیستند، بازی را روی حالت Duel Mode قرار دهید.

نسخه‌ی فعلی قابل دانلود: ۱.۰.۳

حجم بازی: ۹۳ مگابایت برای اندروید و ۱۹۴ مگابایت برای iOS

نیازمند اندروید ۴.۴ + و iOS + 11.0

قیمت: رایگان + خرید درون برنامه‌ای

Bad Roads GO

اگر علاقه‌مند به بازی‌های سبک رانندگی هستید، Bad Roads GO می‌تواند حسابی شما را سرگرم کند. در این بازی مهارت رانندگی فانتزی شما روی پل، تپه و مواردی از این دست مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

بازی محیط و مکانیزم بسیار ساده‌ای دارد. فقط کافی است ماشین خود را با یک ضربه راه بیاندازید و از آن پس تنها سرعت را تنظیم کنید. آنچه که بازی از شما می‌خواهد این است که ماشین خود را به همراه جعبه‌هایی که روی آن قرار دارد، صحیح و سالم به خط پایان برسانید. با کم شدن هر جعبه، باید بازی را از سر بگیرید. اگر گوشی با نمایشگر بزرگ دارید، پیشنهاد می‌شود حتما این بازی را امتحان کنید. چراکه می‌توانید با ورود به حالت Two-Player Mode، روی یک گوشی با شخص دیگری به بازی بپردازید. در این حالت صفحه نمایشگر به دو قسمت تقسیم می‌شود.

نسخه‌ی فعلی قابل دانلود: ۱.۰۱

حجم بازی: ۱۸ مگابایت برای اندروید و ۹۵ مگابایت برای iOS

نیازمند اندروید ۴.۱ + و iOS + 8.0

قیمت: رایگان + خرید درون برنامه‌ای

Groovepad

اگر علاقه‌مند به دنیای موسیقی هستید و تمایل دارید قطعه‌ی دلخواه خود را بسازید، Groovepad مناسب شماست! فقط کافی است ژانر مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنید (پاپ، هیپ‌هاپ و …) و سپس با استفاده از کلید‌های رنگارنگ پیش رو، موسیقی دلخواه خود را بنوازید.

کارکردن با Groovepad بسیار آسان است و نیاز به آموزش خاصی ندارد. نکته‌ی جالب اما در رابطه با این برنامه این است که می‌توانید با کلیک تنها روی یک گزینه، قطعه‌ی خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. لازم به ذکر است که می‌توانید از این برنامه تنها به مدت ۷ روز به صورت رایگان استفاده کنید و سپس در ازای هر هفته باید مبلغ حدودا ۶ دلار را پرداخت کنید.

نسخه‌ی فعلی قابل دانلود: ۱.۰.۰

حجم برنامه: ۴۹ مگابایت برای اندروید و ۲۳۲ مگابایت برای iOS

نیازمند اندروید ۴.۲ + و iOS + 10.0

قیمت: ۷ روز رایگان + خرید درون برنامه‌ای و پرداخت ۶ دلار در هفته

Calcolapizza

معمولا برای درست کردن خمیر پیتزا، مواد اولیه‌ی مختلفی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. اما مشکل اینجاست که برخی‌ها نمی‌دانند چقدر از این مواد را باید در تهیه خمیر پیتزای خود مورد استفاده قرار دهند. Calcolapizza نیز دقیقا برای رفع این مشکل طراحی شده است! قطعا افرادی که به پیتزا، به خصوص پیتزای خانگی علاقه دارند، عاشق این برنامه خواهند شد! چرا که کافی است تعداد خمیر مد نظر خود را به این برنامه بدهید تا به شما بگوید چه مقدار مواد برای درست کردن یک خمیر پیتزای خانگی نیاز دارید.

نسخه‌ی فعلی قابل دانلود: ۱.۰.۱

حجم برنامه: ۸ مگابایت برای اندروید و ۳۳ مگابایت برای iOS

نیازمند اندروید ۵.۰ + و iOS + 8.0

قیمت: رایگان

Super GPS Compass Map

آخرین برنامه‌ی کاربردی این لیست، درواقع یک برنامه‌ی سه در یک است! با دریافت Super GPS Compass Map، درواقع سه برنامه‌ی GPS، قطب‌نما و نقشه‌ی گوگل را در اختیار خواهید داشت تا هنگام مسافرت‌های خارج از خانه، یک راهنمای کامل همراه خود داشته باشید.

قطب‌نمای دیجیتال، از طریق سنسور مغناطیسی و به کمک GPS و نقشه‌، مختصات دقیق مکان‌هایی نظیر رستوران‌، هتل‌، کافه، دستگاه‌های خود پرداز و بیمارستان‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد. از دیگر ویژگی‌های این برنامه می‌توان به قابلیت پیش‌بینی هوا اشاره کرد. همچنین این برنامه نقشه‌ی ۲۲۰ کشور مختلف را به همراه تخمین وضعیت ترافیکی آن‌ها در خود جای داده است.

نسخه‌ی فعلی قابل دانلود: ۱.۴ حجم برنامه: ۹.۳ مگابایت نیازمند اندروید ۴.۱ + قیمت: رایگان لینک دریافت از پلی استور

