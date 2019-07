آیا آپلود کردن عکس در اپلیکیشن روسی FaceApp امن است؟

همین ابتدای امر باید بگوییم که خیر، اپلیکیشن FaceApp بدون اجازه از شما عکس نمی‌گیرد و برای پروژه‌های شرورانه از آن‌ها استفاده نمی‌کند؛ حداقل با توجه به شواهد فعلی، اینگونه به نظر می‌رسد.

این اپلیکیشن بعد از اینکه در سال ۲۰۱۷ مورد توجه گسترده قرار گرفت و شمار کاربران فعال آن از مرز ۸۰ میلیون نفر گذشت، بار دیگر به‌لطف چالشی که سلبریتی‌ها آغاز کردند، سروصدای زیادی به راه انداخته است. در این چالش، سلبریتی‌ها و البته میلیون‌ها کاربر، با بهره‌گیری از فیلتر بالا بردن سن اپلیکیشن FaceApp چهره پیر شده خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. این اپلیکیشن برای اعمال این فیلتر‌های جوان‌ یا پیر کردن چهره، از الگوریتم‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کند.

اما چند روز قبل، یک توییت منتشر شد که در آن یک توسعه‌دهنده هشدار داده که این اپلیکیشن می‌تواند بدون دریافت اجازه از کاربر، تمام عکس‌های موجود در گوشی را برای سرورهای خود ارسال کند. این فرد بعدا اعلام کرد که با انتشار این توییت می‌خواسته خطر دسترسی اپلیکیشن FaceApp به عکس‌های موجود در گوشی را اطلاع‌رسانی کند.

سپس یکی دیگر از محققان امنیت سایبری که در توییتر با نام کاربری Elliot Alderson حضور دارد، برای بررسی این اپلیکیشن، آن را دانلود کرده تا ببیند که چه اطلاعاتی را برای سرور خود ارسال می‌کند. طبق این بررسی، اپلیکیشن FaceApp تنها عکس‌هایی موردنظر کاربر را به سرور خود می‌فرستد. و این سرورها کجا هستند؟ برخلاف نظر عموم کاربران، این سرورها در روسیه قرار ندارند بلکه در آمریکا هستند. بر اساس این بررسی‌ها، این اپلیکیشن از دیتا سنترهای آمازون در آمریکا استفاده می‌کند. البته از آنجایی که مقر اصلی شرکت سازنده FaceApp در سن پترزبورگ قرار دارد، به احتمال زیاد آن‌ها به این اطلاعات دسترسی دارند.

آیا برای این رویکرد باید نگران باشیم؟ برخی می‌گویند که ترجیح می‌دهند پردازش موردنظر در گوشی آن‌ها انجام شود. اما بحث بر سر این است که کیفیت بسیار خوب این فیلترها، به پیچیدگی الگوریتم‌های هوش مصنوعی برمی‌گردد و توان پردازشی گوشی قابل مقایسه با سرورهای پیشرفته نیست.

کاربرانی که نگران دسترسی این اپلیکیشن به عکس‌های موجود در گوشی خود هستند، بهتر است که به دسترسی‌های دیگر اپلیکیشن‌های گوشی خود نگاهی بیندازند؛ زیرا به احتمال زیاد بسیاری از آن‌ها از چنین دسترسی‌ای بهره می‌برند. به همین خاطر اگر نگران این موضوع هستید، در بخش تنظیمات سیستم‌عامل گوشی، دسترسی اپلیکیشن‌ها را بررسی کنید و در صورت صلاح‌دید، این مجوز را برای آن‌ها لغو کنید یا اینکه اپلیکیشن‌های مذکور را پاک کنید.

منبع: Forbes

The post آیا آپلود کردن عکس در اپلیکیشن روسی FaceApp امن است؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala