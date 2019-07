آموزش دانلود ویدیو از اینستاگرام

منبع: Techradar

در اینستاگرام ویدیوها و عکس‌های متنوع و مختلفی به اشتراک گذاشته می‌شود که شاید در مواردی بخواهید این ویدیوها را در گوشی خود ذخیره کنید. دانلود ویدیوهای اینستاگرام کار چندان دشواری نیست اما نیاز به ابزارها یا در واقع اپلیکیشن‌های خاصی دارد. در نتیجه با این امکان شما می‌توانید ویدیوهای پست شده از سوی کاربران دیگران را مجددا در صفحات خود به اشتراک بگذارید. همانطور که گفتیم برای دانلود ویدیوها، نیاز به اپلیکیشن‌های ثالثی خواهید داشت که قصد داریم برخی از معتبرترین و برترین اپلیکیشن‌ها را در سیستم‌عامل‌های مختلف در اختیارتان قرار دهیم.

نحوه دانلود ویدیو از اینستاگرام

دسکتاپ

وبسایت‌های متعددی هستند که به شما این امکان را می‌دهند تا بتوانید ویدیوهای مختلف را از صفحات مختلف اینستاگرام دانلود نمایید. در واقع همه این سایت‌ها یک کار را انجام می‌دهند که یکی از قابل اعتماد‌ترین این سایت‌ها، سایت DreDown است. برای شروع باید وارد اینستاگرام شوید و بر روی علامت سه نقطه در بالای ویدیوی مورد نظر کلیک کنید و گزینه Copy URL را انتخاب نمایید و یا لینک ویدیوی باز شده را کپی کنید. در نهایت باید به سایت DreDown بروید و لینک ویدیو را در کادر مورد نظر Paste نمایید. در نهایت دکمه DreDown را فشار دهید و صبر کنید تا ویدیو دانلود شود. البته سایت‌های دیگری هم در این زمینه وجود دارد که با همین قابلیت ارائه شدند و می‌توان به سایت‌های DownloadGram، Download Instagram Videos و Gramblast اشاره کرد.

iOS

به دلیل مسائل و محدودیت‌های امنیتی، امکان دانلود ویدیو در iOS به راحتی دسکتاپ نیست در نتیجه ماجرا در iOS کمی پیچیده خواهد بود. در واقع در iOS شما به یک برنامه جدید نیاز خواهید داشت. یکی از این برنامه‌ها، اپلیکیشن Blaze: Browser & File Manager است. در این برنامه نیز فقط کافی است تا لینک ویدیو مورد نظرتان را به روش ذکر شده کپی کنید و در برنامه Blaze بچسبانید. در نهایت کافی است تا بر روی گزینه دانلود کلیک کنید و سپس گزینه Export video To Camera Roll را انتخاب نمایید.

اندروید

برای کاربران اندرویدی هزاران برنامه و اپلیکیشن برای دانلود ویدیوهای اینستاگرام وجود دارد که نباید به همه برنامه‌ها اعتماد کنند. اما یکی از برنامه‌های قابل اعتماد برای کاربران اندروید، اپلیکیشن Video Downloader است که بسیار کاربردی بوده و عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت. همانطور که می‌دانید این اپلیکیشن کاملا رایگان بوده اما با تبلیغات همراه خواهد بود. Video Downloader برای دانلود ویدیوها از Instagram نیز مورد استفاده قرار می گیرد و عملکرد آن مشابه توضیحات ذکر شده بوده است. در برنامه Instagram، دکمه سه نقطه را در سمت راست بالای هر پست که می‌خواهید ویدیو آن را ذخیره کنید، ضربه بزنید و Copy link را انتخاب کنید. سپس به اپلیکیشن Video Downloader بروید و لینک را در کادر مورد نظر بچسبانید و این تمام کاری است که باید انجام دهید.

