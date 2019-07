چند ماه قبل، اینستاگرام اعلام کرد که قصد دارد مخفی کردن نمایش تعداد لایک پست‌ها را مورد بررسی قرار دهد. با این کار، شما می‌توانید تعداد لایک‌های پست‌های خود را مشاهده کنید ولی در مورد دیگران به چنین چیزی دسترسی ندارید.

اینستاگرام هنوز در مورد جزییات این آزمایش اطلاعات زیادی ارائه نداده است ولی ظاهرا به اندازه کافی موفقیت‌آمیز بوده که حالا آزمایش آن در ۶ کشور جدید آغاز شده است. در ابتدا، اینستاگرام این کار را در کشور کانادا انجام داد و از شب گذشته، کاربران کشورهای ایرلند، ایتالیا، ژاپن، برزیل، استرالیا و نیوزیلند هم با این موضوع مواجه می‌شوند.

اما چرا اینستاگرام برای مخفی کردن نمایش تعداد لایک‌ها مصمم است؟ این شرکت می‌گوید: «زیرا با این کار، آن‌ها می‌خواهند فالوورها به جای اینکه به دنبال دریافت لایک بیشتر باشند، بر کیفیت محتوای تصاویر و ویدیوها تمرکز کنند.»

به عبارتی دیگر، وقتی که تعداد لایک‌ها نمایش داده می‌شود، این موضوع برای بسیاری از کاربران اهمیت بسیاری زیادی پیدا می‌کند و افراد به آن به‌عنوان نوعی معیار موفقیت نگاه می‌کنند. گاهی اوقات اگر یک پست به اندازه کافی لایک دریافت نکند، کاربر موردنظر آن پست را پاک می‌کند تا تمام پست‌های او موفق به نظر برسند.

در ادامه، می‌توانید تاثیر این قابلیت در رابط کاربری اینستاگرام را مشاهده کنید. بعد از فعال شدن این قابلیت، یک بنر به نمایش درمی‌آید که فرایند مذکور را توضیح می‌دهد و در ادامه، به غیر از نام یک نفر از کاربران، دیگر نمی‌توانید تعداد لایک‌های ثبت شده بر پست‌ها را مشاهده کنید.

منبع: TechCrunch

