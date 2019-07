اینستاگرام اعلام کرده که از این بعد اکانت‌هایی که به دلیل تخلف در قوانین در آستانه‌ی حذف شدن قرار دارند، هشداری دریافت می‌کنند. در این هشدار، این کاربران می‌توانند تاریخچه پست‌ها، کامنت‌ها و استوری‌های مشکل‌دار خود را مشاهده کنند و همچنین دلیل حذف آن‌ها هم ارائه می‌شود. در بخشی از این پیام هشدار آمده: «اگر بار دیگر قوانین ما را نقض کنید، اکانت شما احتمالا حذف می‌شود.»

همچنین کاربران از همین بخش می‌توانند درخواست تجدید نظر خود را ارائه دهند و برای این کار دیگر لازم نیست به نسخه وب اینستاگرام سر بزنند. با این کار، کاربران دقیقا می‌دانند که چرا اکانت آن‌ها حذف می‌شود و دیگر مانند گذشته برای این موضوع غافلگیر نخواهند شد. اینستاگرام مانند فیسبوک گاهی اوقات برخی از پست‌ها را اشتباها حذف می­کند و چنین کاری اگرچه تعداد این اشتباهات را به طور قابل توجهی کاهش نمی‌دهد، اما حداقل کاربران راحت‌تر از گذشته می‌توانند درخواست تجدیدنظر ارائه دهند.

علاوه بر این هشدار، حالا اینستاگرام قدرت بیشتری به تیم مدیریت بر نظارت محتوای این پلتفرم اعطا کرده است. به‌عنوان مثال، افرادی که در یک محدوده زمانی مشخص مرتبا قوانین را نقض می‌کنند، اکانت آن‌ها حذف می‌شود. در هر صورت اینستاگرام با این کارها می‌خواهد کاری کند که انواع و اقسام کاربران برای بهره‌گیری از این شبکه اجتماعی به مشکل خاصی برنخورند و تجربه کاربری خوبی داشته باشند.

منبع: The Verge

