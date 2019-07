«چاک اسکامر»، رهبر اقلیت مجلس سنای آمریکا، از اف بی آی و کمیسیون تجارت فدرال درخواست کرده تا در رابطه با امنیت و نحوه‌ی کار برنامه‌ی ویرایش تصویر «فیس‌اپ» (FaceApp) تحقیق کرده تا از خطرات احتمالی آن با خبر شوند.

سناتور چاک اسکامر در یک نامه‌ی سرگشاده به کریستوفر وری، رئیس پلیس فدرال آمریکا، و جوزف سایمون، رئیس کمیسیون تجارت فدرال این کشور، ضمن ابراز نگرانی در رابطه با نقض قوانین امنیتی و حریم شخصی توسط برنامه‌ی فیس‌اپ، از آن‌ها درخواست کرد تحقیقاتی را در این زمینه انجام دهند.

فیس‌اپ برنامه‌ای است که شرکت «وایرلس لب» (Wireless Lab) کشور روسیه آن را طراحی کرده‌ است و به کمک الگوریتم هوش مصنوعی پردازش تصویر، قادر است فیلترهای جالبی روی چهره‌ی افراد اعمال کند. برای مثال می‌توانید چهره‌ی پیری یا جوانی خود را با این برنامه شبیه‌سازی کنید.

اما استقبال بالای کاربران در سراسر دنیا از این برنامه موجب شد تا نگرانی‌ها در رابطه با امنیت آن افزایش یابد. تمام تغییراتی که کاربران روی تصاویر خود اعمال می‌کنند، در سرورهای این برنامه انجام می‌شود و به صورت پیش‌فرض، یک نسخه از تصاویر ویرایش شده در این سرورها ذخیره می‌شود. مشکل اینجاست که هیچ مسیر امنیتی برای بارگذاری تصاویر در این برنامه طراحی نشده و شما می‌توانید تصاویر هر شخصی را که در گوشی خود دارید در این برنامه ویرایش کنید.

علی‌رغم اینکه فیس‌اپ متعهد شده تصاویر افراد را به منظور درآمدزایی به هیچ شرکتی نخواهد فروخت، اما درواقع خود این شرکت حق استفاده از همه‌ی تصاویر بارگذاری شده را با هدف بهبود عملکرد این برنامه دارد. متاسفانه این مشکل با حذف تصاویر خود از این برنامه حل نمی‌شود و ممکن است روزی تصاویر ویرایش شده‌ی خود را در بیلبوردهای تبلیغاتی این برنامه در مسکو ببینید!

اما آقای یاروسلاو گانچارف، مدیرعامل شرکت وایرلس لب، در رابطه با اخبار منتشر شده پیرامون نقض امنیتی این برنامه و نگرانی‌های پیش‌آمده توضیحاتی را ارائه داد که به طور خلاصه در زیر به مواردی از آن اشاره می‌کنیم.

فیس‌اپ اکثر پردازش‌های تصاویر را در فضای ابری انجام می‌دهد و تنها آن تصویری در این فضا قرار داده می‌شود که کاربر جهت ویرایش انتخاب می‌کند و باقی تصاویر موجود در گالری به هیچ وجه در خطر نخواهند بود.

ما تصویر آپلود شده را بیشتر به این خاطر در فضای ابری ذخیره می‌کنیم که کاربر مجبور نباشد تصویر را برای هر نوع ویرایشی بارها و بارها بارگذاری کند. همچنین اکثر این تصاویر بعد از ۴۸ ساعت از سرورهای ما پاک خواهند شد.

برنامه‌ی فیس‌اپ لزوما نیازی به لاگین ندارد و در ۹۹ درصد موارد کاربران تنها برنامه را اجرا کرده و از آن استفاده می‌کنند. بنابراین هیچ گونه اطلاعاتی از آن‌ها در معرض خطر قرار نمی‌گیرد.

هیچ یک از این اطلاعات به شرکت‌های شخص ثالث فروخته نمی‌شود.

یاروسلاو گانچارف همچنین افزود:

اگر شخصی به هر دلیلی تمایل به ذخیره‌ی تصاویرش در سرورهای ما ندارد می‌تواند این مسئله را به ما گزارش دهد تا به سرعت به حذف اطلاعات مربوط به او اقدام کنیم. کاربران می‌توانند در بخش تنظیمات، پشتیبانی، گزارش باگ، کلمه‌ی «Privacy» را ارسال کنند. (Setting-> Support-> Report a bug)

با توجه به دفاعیه‌ی آقای یاروسلاو گانچارف، می‌توان گفت برنامه‌ی فیس‌اپ تا حد زیادی از امنیت کافی برخوردار است و به حریم شخصی افراد اهمیت می‌دهد. با این اوصاف این توضیحات برای سناتور چاک اسکامر به قدر کافی قانع کننده نیستند. چراکه او گمان می‌کند چون این برنامه را توسعه‌دهندگان روسی طراحی کرده‌اند، میلیون‌ها آمریکایی آن را در گوشی‌های خود نصب کرده‌اند و همچنین برای شروع کار باید دسترسی کامل به این برنامه دهیم، بنابراین ممکن است استفاده از آن با خطراتی همراه باشد که حریم شحصی افراد را به خطر می‌اندازد.

منبع: phonearena

The post سناتور آمریکایی به مشکل امنیتی برنامه‌ی FaceApp واکنش نشان داد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala