شمار کاربران گوگل فوتوز از مرز ۱ میلیارد عبور کرد

گوگل فوتوز یکی از جذاب‌ترین سرویس‌های گوگل محسوب می‌شود و حالا به یکی از محبوب‌ترین آن‌ها بدل شده است. به گزارش Fast Company، در حال حاضر بیش از ۱ میلیارد کاربر از سرویس گوگل فوتوز استفاده می‌کنند. ظاهرا این سرویس اوایل تابستان به این موفقیت دست پیدا کرده و با توجه به اینکه فقط حدود ۴ سال از عمر آن می‌گذرد، این آمار موفقیت بسیار بزرگی برای گوگل محسوب می‌شود.

جیمیل در سال ۲۰۱۶ و بعد از گذشت ۱۲ سال از عرضه آن، موفق شد ۱ میلیارد کاربر جذب کند.

گوگل فوتوز اولین سرویس این شرکت نیست که به چنین آماری دست پیدا می‌کند و در حقیقت در این زمینه نهمین محصول این شرکت به حساب می‌آید. از دیگر محصولاتی که موفق به جذب این تعداد کاربر شده‌اند، می‌توانیم به جیمیل، گوگل کروم، درایو، مپس، یوتیوب، پلی استور، اندروید و البته موتور جستجوی گوگل اشاره کنیم.

لازم به ذکر است که جیمیل در سال ۲۰۱۶ و بعد از گذشت ۱۲ سال از عرضه آن، موفق شد ۱ میلیارد کاربر جذب کند ولی گوگل فوتوز فقط در عرض ۴ سال چنین موفقیتی کسب کرده است. این سرویس در سال ۲۰۱۵ در کنفرانس Google I/O معرفی شد و خیلی زود توجه تعداد زیادی از کاربران را جلب کرد.

گوگل مرتبا قابلیت‌های جدیدی برای این سرویس معرفی می‌کند و به تازگی نسخه کم‌حجم آن برای گوشی‌های ضعیف‌تر به نام Gallery Go معرفی شده و با چنین کارهایی روند صعودی تعداد کاربران این سرویس متوقف نخواهد شد.

