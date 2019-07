اگر پیگیر اپلیکیشن‌های گوگل بوده باشید، احتمالا متوجه شده‌اید که روزبه‌روز به شمار نسخه کم‌حجم اپلیکیشن های این شرکت که از پسوند Go بهره می‌برند، افزوده می‌شود. هدف اصلی گوگل از ارائه‌ی این دسته از اپلیکیشن‌ها این است که کاربران ساکن در کشورهای در حال توسعه که دسترسی به اینترنت پر سرعت و با حجم بالا ندارند و گوشی‌هایشان هم احتمالا ضعیف است، بتوانند به‌راحتی از سرویس‌های گوگل بهره ببرند. البته موضوع سرعت پایین اینترنت و حجم پایین آن‌ها مختص کشورهای در حال توسعه نیست و حتی ساکنین برخی مناطق کشورهای پیشرفته هم با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

لازم به ذکر است که برخی از این اپلیکیشن‌ها در پلی استور گوگل تنها برای برخی مناطق عرضه شده‌اند. به همین خاطر اگر نمی‌توانید آن‌ها را در گوگل پلی پیدا کنید، با مراجعه به سایت‌هایی مانند APKMirror می‌توانید به راحتی آن‌ها را دانلود و نصب کنید. تمام این نسخه‌ها یکپارچگی زیادی با سیستم‌عامل اندروید Go دارند که خود این سیستم‌عامل هم نسخه سبک و کم‌حجم شده اندروید اصلی برای گوشی‌های پایین‌رده و اینترنت‌های ضعیف است. سبک و کم‌حجم بودن سیستم‌عامل هم در نهایت بدین معناست که برخی از ویژگی‌ها حذف شده‌اند.

وجه مشترک بین این اپلیکیشن‌ها این است که تمام آن‌ها بسیار کم‌حجم و در حد چند مگابایت هستند. این موضوع نه‌تنها منجر به افزایش سرعت دانلود آن‌ها می‌شود، بلکه حتی در گجت‌های قدیمی‌تر هم سریع‌تر اجرا می‌شوند. نویسنده سایت Gizmodo که این بررسی را انجام داده، اعلام کرده که فقط در مورد اجرای Google Assistant Go (نسخه سبک گوگل اسیستنت) در گوشی‌های خود ناموفق بوده است.

اپلیکیشن Gallery Go

اپلیکیشن Gallery Go به تازگی از طرف گوگل معرفی شده و تازه‌نفس محسوب می‌شود. مهم‌ترین تفاوت آن با گوگل فوتوز این است که این اپلیکیشن به اینترنت دسترسی ندارد و به همین خاطر صرفا می‌توانید موارد ذخیره شده در گوشی خود را مشاهده کنید. با وجود عدم دسترسی به فضای ابری گوگل، اپلیکیشن مذکور تا حدی می‌تواند قابلیت‌های هوش مصنوعی را برای کاربر به ارمغان بیاورد؛ به‌عنوان مثال عکس‌های ثبت شده به طور خودکار در پوشه‌هایی مانند حیوانات، طبیعت و غذا طبقه‌بندی می‌شوند. علاوه بر این می‌توانید با توجه به نظر خود پوشه‌ها را به‌صورت دستی ایجاد کنید.

در ضمن این اپلیکیشن فاقد منو یا بخش تنظیمات است و صرفا می‌توانید دو تب مربوط به تصاویر یا پوشه‌ها را مشاهده کنید و قابلیت‌های مربوط به ویرایش هم محدود شده است. این یعنی فقط می‌توانید عکس را بچرخانید، کراپ کنید، تنظیمات خودکار اعمال کنید یا از یکی از فیلترهای آماده بهره ببرید.

آیا بهتر است این اپلیکیشن را نصب کنید؟ به‌عنوان یک گالری سبک کار خود را به‌خوبی انجام می‌دهد و اگر چندان اهل ذخیره‌سازی تصاویر در فضای ابری نیستید، با این برنامه صرفا به موارد موجود در گوشی خود دسترسی دارید و در این زمینه استفاده از آن راحت‌تر از گوگل فوتوز است. اما اگر از لحاظ دسترسی به اینترنت مشکلی ندارید، احتمالا ترجیح می‌دهید که از گوگل فوتوز و امکانات مختلف آن بهره ببرید.

اپلیکیشن Files Go

اپلیکیشن Files Go هم اگرچه نسبت به نسخه اصلی این اپلیکیشن ظاهر ساده‌تری دارد، ولی در نگاه اول از امکانات مشابه آن بهره می‌برد؛ این یعنی می‌توانید به پوشه‌های مختلف موجود در گوشی دسترسی داشته باشید و یا بر اساس نوع فایل‌ها (دانلودها، تصاویر، ویدیو و دیگر موارد) می‌توانید آن‌ها را پیدا کنید.

یکی دیگر از مهم‌ترین کارکردهای اپلیکیشن Files Go در راستای پاک‌سازی گوشی است. این اپلیکیشن از یک تب اختصاصی موسوم به Clean بهره می‌برد که به این کار اختصاصی یافته و با بهره‌گیری از آن می‌توانید از دست فایل‌های تکراری و غیر ضروری و دیگر موارد این‌چنینی خلاص شوید و قبل از آغاز فرایند هم به شما گفته می‌شود که با این کار چه مقدار از حافظه داخلی گوشی آزاد می‌شود.

در ضمن افرادی که از اپلیکیشن Files استفاده می‌کنند و در نزدیکی یکدیگر قرار دارند، می‌توانند فایل‌های مختلف را به اشتراک بگذارند. چنین سیستمی تا حد زیادی مشابه ایردراپ موجود در iOS است. در نهایت باید بگوییم که این Files Go نسخه سبک و کم‌حجم اپلیکیشن Files است که از ویژگی‌های اصلی آن بهره می‌برد. به همین خاطر اگر از گوشی بسیار ضعیف یا قدیمی استفاده می‌کنید، بهتر است از Files Go بهره ببرید.

اپلیکیشن YouTube Go

این یکی از اپلیکیشن‌هایی است که نسبت به نسخه اصلی تفاوت‌های زیادی دارد ولی گوگل به‌صورت هوشمندانه این تفاوت‌ها را اعمال کرده است. به‌عنوان مثال، رابط کاربری این اپلیکیشن بسیار ساده‌تر محسوب می‌شود و بسیاری از موارد موجود در نسخه اصلی را نمی‌توانیم در نسخه کم‌حجم آن مشاهده کنیم.

در صفحه اصلی آن، می‌توانید بخش جستجو، ویدیوهای توصیه شده و ویدیوهای مربوط به کانال‌هایی که در آن‌ها عضو هستید، ببینید. اما یکی از جذاب‌ترین قابلیت‌های آن این است که بعد از ضربه بر ویدیو، گزینه مربوط به پخش آنلاین یا دانلود کردن ویدیو مذکور نمایش داده می‌شود. علاوه بر این، برای کیفیت ویدیو هم سه گزینه به نمایش درمی‌آید تا از بین آن‌ها دست به انتخاب بزنید. این اپلیکیشن نشان می‌دهد که هرکدام از ویدیوها چه مقدار از حافظه داخلی گوشی را اشغال می‌کند و چقدر حافظه آزاد در گوشی وجود دارد.

به همین خاطر اگر برای پخیش آنلای ویدیوها به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارید، می‌توانید از YouTube Go بهره ببرید و ویدیوها را به راحتی ذخیره کنید. در نسخه معمولی این اپلیکیشن قابلیت دانلود صرفا برای افرادی وجود دارد که اشتراک پولی آن را خریداری کرده‌اند. برخی از ویژگی‌های پیشرفته مانند پخش با کیفیت ۴K و پخش زیرنویس در YouTube Go دیده نمی‌شوند.

اپلیکیشن Gmail Go

برخلاف YouTube Go، اپلیکیشن Gmail Go از لحاظ ظاهری و عملکردی شباهت زیادی به نسخه اصلی خود دارد. البته در این میان جای خالی مواردی مانند پاسخ هوشمند و ارائه پیشنهاد هنگام جستجو هم احساس می‌شود. در بخش فوقانی آن نوار جستجو قرار ندارد و برای این کار باید بر آیکون موردنظر ضربه بزنید. روی هم رفته، ظاهر این اپلیکیشن مشابه نسخه قدیمی جیمیل اصلی است اما در نهایت می‌توان از اکانت‌ها و لیبل‌های مختلف استفاده کرد و روی هم رفته ویژگی‌های اصلی جیمیل برای آن ارائه شده است.

حذف کردن قابلیت‌های پرزرق‌وبرق منجر به سبک‌تر شدن این اپلیکیشن شده است و خیلی سریع‌تر می‌توان (به‌خصوص اگر سرعت اینترنت پایین باشد) از بخش‌های مختلف آن استفاده کرد. با توجه به تمام نکات ذکر شده، اگر گوشی شما می‌تواند نسخه معمولی جیمیل را بدون مشکل خاصی اجرا کند، بهره‌گیری از نسخه کم‌حجم آن را چندان توصیه نمی‌کنیم زیرا بسیاری از ویژگی‌های جذاب و تازه‌نفس آن حذف شده است.

اپلیکیشن‌های Maps Go و Navigation for Maps Go

اپلیکیشن Maps Go در حقیقت مبتنی بر وب است ولی تمام نشانه‌های مربوط به مرورگر دیده نمی‌شود. مهم‌ترین مزیت این رویکرد این است که تنها در مواقع موردنیاز اطلاعات دانلود می‌شود. گوگل می‌گوید Maps Go از لحاظ اندازه فایل حدود ۱۰۰ برابر کوچک‌تر از اپلیکیشن اصلی Google Maps محسوب می‌شود.

این اپلیکیشن سبک از بیشتر ویژگی‌های نسخه اصلی بهره می‌برد ولی رابط کاربری آن ساده‌تر شده است. به‌عنوان مثال دیگر شاهد تب Explore یا تب For You نیستیم ولی همچنان می‌توانید اطلاعاتی مانند وضعیت ترافیک و زمانی که اتوبوس بعدی به ایستگاه موردنظر می‌رسد، مشاهده کنید.

بعد از مشخص کردن مسیر حرکت، اپلیکیشن Navigation for Maps Go وارد عمل می‌شود. این اپلیکیشن صرفا بر مسیر تمرکز دارد و فقط اطلاعاتی در مورد ترافیک مسیر به شما ارائه می‌دهد. این یعنی طی حرکت در مسیر نمی‌توانید مکان‌های موردنظر را جستجو کنید یا اینکه پیشرفت حرکت در مسیر را با دیگران به اشتراک بگذارید.

خود اپلیکیشن Google Maps چندان هم سنگین نیست و به همین خاطر تقریبا تمام گوشی‌های هوشمند می‌توانند از آن بهره ببرند. گوگل می‌گوید این دو نسخه سبک طوری بهینه‌سازی شده‌اند که حتی در صورت کم‌سرعت بودن اینترنت و قطع و وصل شدن آن هم به کار خود ادامه بدهند. البته Google Maps هم از قابلیت آفلاین بهره می‌برد که به شما اجازه می‌دهد مناطق موردنظر را در گوشی خود ذخیره کنید تا بدون نیاز به اینترنت از آن بهره ببرید؛ به همین خاطر اگر می‌خواهید به جایی بروید که فکر می‌کنید با مشکل اینترنت روبرو خواهید شد، بهتر است به جای نصب نسخه سبک این اپلیکیشن، از قابلیت آفلاین نسخه اصلی بهره ببرید.

اپلیکیشن Google Go

در نهایت باید به اپلیکیشن Google Go بپردازیم که مانند نسخه اصلی از قابلیت‌هایی مانند جستجو در وب، ارائه پیش‌بینی آب‌وهوا، باز کردن لینک‌ها در یک مرورگر داخلی بهره می‌برد. گوگل می‌گوید نتایج جستجو به دست آمده از این اپلیکیشن طوری بهینه‌سازی شده‌اند که تا ۴۰ درصد دیتا کمتری مصرف کنند و سرعت این اپلیکیشن هم بسیار بالا است.

در حالت معمولی، هنگام جستجو مواردی مانند اخبار و ویدیوها هم نمایش داده می‌شود که در این مورد، چنین نتایجی دیده نمی‌شود و به همین خاطر برای افرادی که هنگام جستجو می‌خواهند فقط اصل مطلب نمایش داده شود، گزینه مناسبی به نظر می‌رسد. در صفحه اصلی اپلیکیشن هم مقالات پیشنهادی نمایش داده نمی‌شود ولی می‌توانید با یک ضربه آن‌ها را مشاهده کنید.

اگر به اینترنت بسیار ضعیفی متصل هستید که اپلیکیشن اصلی گوگل به سختی می‌تواند نتایج موردنظر را نمایش دهد، احتمالا نسخه سبک آن در این زمینه عملکرد بهتری برای شما به ارمغان می‌آورد. اگر هم می‌خواهید گوگل به جای نتایج شخصی‌سازی شده کار اصلی خود را انجام بدهد، می‌توانید از اپلیکیشن Google Go بهره ببرید.

