اگرچه اپل همواره بر لزوم حفظ حریم خصوصی کاربران خود تاکید می‌کند و این موضوع را یکی از نقاط قوت خود می‌داند، اما به‌نظر می‌رسد این شرکت هم در این زمینه چندان بی‌نقص نیست. طبق گزارش گاردین، پیمانکاران مسئول کنترل کیفیت دستیار هوشمند سیری مرتبا به اطلاعات حساس کاربران مانند اطلاعات پزشکی و فعالیت‌های مجرمانه آن‌ها گوش می‌دهند. در همین زمینه می‌توانیم به آمازون و گوگل هم اشاره کنیم که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ظاهرا آن‌ها هم چنین کارهایی را انجام می‌دهند.

در گزارش گاردین آمده که این پیمانکاران به کمتر از یک درصد فعالیت‌های روزانه سیری گوش می‌دهند و در هر نوبت هم به فقط چند ثانیه دسترسی دارند که البته برخی از آن‌ها شامل اطلاعت اپلیکیشن، مخاطبین و مکان جغرافیایی است. ظاهرا هدف اصلی اپل مانند دیگر شرکت‌ها از انجام این کار این است که کارکرد دستیار هوشمند خود را مورد بررسی قرار دهد و ببیند که بعد از درخواست ارائه شده، چه کارهایی صورت می‌گیرد.

در گزارش گاردین آمده که پیمانکاران اپل نظارت چندانی بر روی استخدام کارکنان جدید ندارند.

اپل در واکنش به این گزارش بیانیه‌ای منتشر کرده که در آن بر پایبندی به معیارهای متعدد در زمینه‌ی حفاظت از حریم خصوصی کاربران تاکید کرده است. طبق اعلام اپل، پیمانکاران به اپل آی‌دی مربوط به این صداها دسترسی ندارند و تنها افراد شاغل در مکان‌های امن که تعهدشان به حریم خصوصی کاربران اثبات شده، این اطلاعات را بررسی می‌کنند.

اما در گزارش گاردین آمده که پیمانکاران اپل نظارت چندانی بر روی استخدام کارکنان جدید ندارند و ظاهرا مقررات مشخصی برای بررسی فایل‌های صوتی حساس هم تدوین نشده است. تا زمانی که اپل و دیگر شرکت‌ها برای بررسی کیفیت دستیارهای دیجیتالی از افراد استفاده می‌کنند، اجتناب از چنین مشکلاتی بسیار سخت به نظر می‌رسد. اگرچه چنین کارهایی حریم خصوصی کاربران را به‌صورت جدی به خطر نمی‌اندازد، ولی بالاخره آن‌ها می‌توانند رویکرد مسئولانه‌تری را در قبال اطلاعات حساس کاربران در پیش بگیرند.

