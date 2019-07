کره شمالی به دلیل مواضع سیاسی و نوع حکومت خود، کمترین ارتباط را با جهان خارج دارد و همین عامل این کشور را به یکی از مرموزترین مکان‌ها در دنیا تبدیل کرده است که بسیاری کنجکاو هستند بدانند در آن چه می‌گذرد. این کشور حتی شبکه اینترنت، گوشی‌های هوشمند و سیستم عامل‌های موبایل و دسکتاپ خاص خود را دارد که با سایر کشورها متفاوت است. تقریبا تمامی رایانه‌ها در کره شمالی از سیستم عامل توسعه یافته در این کشور استفاده می‌کنند که Red Star نام دارد.

ویل اسکات، یکی از کارمندان سابق گوگل، پیش از بازگشت به آمریکا یک نسخه از Red Star را خرید و بالاخره به ما نشان داد که سیستم عامل کره‌ای‌ها چه شکل و شمایلی دارد. زمانی که اسکات فرصت بازدید از دانشگاه علوم و فناوری کره شمالی را به دست آورد، این شناس را داشت که بتواند نسخه‌ای از سیستم عامل Red Star 3 را بخرد و با خود به آمریکا ببرد. تا آن زمان اطلاعات بسیار اندکی از Red Star 3 در دسترس بود.

کره شمالی پیش‌تر از ویندوز استفاده می‌کرد، اما در حال حاضر Red Star سیستم عامل محبوب این کشور است که البته شباهت بسیاری به macOS اپل دارد. ظاهرا Red Star 4 در دست توسعه است، اما فعلا اکثر مردم از نسخه سوم این سیستم عامل استفاده می‌کنند. از تصاویر پس‌زمینه زیبا تا حذف کره جنوبی از مناطق زمانی، Red Star 3 ویژگی‌های عجیبی دارد که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شویم:

صفحه Startup

در هنگام روشن کردن دستگاه برای بوت کردن سیستم عامل با این تصویر مواجه می‌شوید.

مناطق زمانی

هنگامی که این سیستم عامل را نصب می‌کنید، باید منطقه زمانی خود را انتخاب کنید. در کمال تعجب، کشمکش‌های سیاسی به حدی در کره شمالی تاثیر گذار است که در این بخش نام پایتخت همسایه جنوبی آن، سئول را نخواهید دید.

صفحه ورود

تصویر بالا به صفحه ورود (لاگ‌این) مربوط است.

ظاهر شبیه به macOS

پس از ورود به محیط رابط کاربری Red Star 3 اولین چیزی که توجه شما را جلب خواهد کرد، شباهت بسیار آن با سیستم عامل رایانه‌های اپل است. نسخه‌های پیشین Red Star از ظاهری مشابه ویندوز XP بهره می‌گرفتند. اما با توجه به این که در سال ۲۰۱۳ تصویری از کیم جونگ اون در پشت میزش منتشر شد که در حال کار کردن با iMac بود، بعضی معتقدند که این سیستم عامل طبق خواست او از ظاهری شبیه به macOS استفاده می‌کند.

نرم افزار Word اختصاصی

سیستم عامل کره‌ای‌ها یک نرم افزار واژه پرداز اختصاصی مشابه Word نیز دارد.

نرم افزار ایمیل اختصاصی

مدیریت فایل مشابه macOS

برای دسترسی به اسناد ذخیره شده، باید از مدیریت فایل اختصاصی Red Star استفاده کرد که ظاهری مشابه با Finder اپل دارد.

مرورگری با طعم فایر فاکس

مرورگر این سیستم عامل نائه‌نارا نام دارد که نسخه‌ای کاملا تغییر یافته از مرورگر فایر فاکس است.

شخصی سازی

Red Star 3 قابل شخصی سازی است و شما می‌توانید به تصاویر پس‌زمینه نیز دسترسی داشته باشید.

تصاویر پس زمینه

در ادامه معروف‌ترین تصاویر پس‌زمینه Red Star 3 را به همراه عنوان آن‌ها مشاهده خواهید کرد:

