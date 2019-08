اپل دسترسی پیمانکاران به مکالمات کاربران با سیری را قطع کرد

اپل اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی، پیمانکاران خصوصی دیگر به محتوای مکالمات کاربران با دستیار هوشمند سری دستری ندارند. این اقدام در پی انتشار گزارش روزنامه گاردین صورت می‌گیرد که در آن آمده بود پیمانکاران خصوصی به بخشی از مکالمات خصوصی کاربران با سیری دسترسی دارند.

در بیانیه‌ای که سخنگوی اپل منتشر کرده آمده: «ما به ارائه تجربه کاربری عالی در قبال دستیار هوشمند سیری در عین حفاظت از حریم خصوصی کاربران متعهد هستیم. در حالی که مشغول بررسی همه‌جانبه این موضوع هستیم، فرایند بررسی عملکرد سیری در سرتاسر جهان را متوقف می‌کنیم. علاوه بر این، در آینده کاربران می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا برای شرکت در فرایند بررسی عملکرد سیری تمایل دارند یا نه.»

هدف اصلی بررسی عملکرد دستیار هوشمند توسط افراد این است که عملکرد آن بهبود پیدا کند و بتواند بهتر از گذشته به درخواست‌های کاربران پاسخ بدهد. سخنگوی اپل به روزنامه گاردین گفته بود که در کنار این اطلاعات، پیمانکاران به مواردی مانند اپل آی‌دی کاربران دسترسی ندارند و افراد مطمئن شاغل در محیط‌های امن چنین مکالماتی را بررسی می‌کنند.

اما در مقررات سرویس‌های اپل، به‌صورت واضح قوانینی در این مورد ارائه نشده است و ابهامات زیادی دیده می‌شود. همچنین کاربرانی که تمایل چندانی برای ارائه‌ی اطلاعات خصوصی خود به پیمانکاران نداشتند، فقط می‌توانستند دستیار هوشمند سیری را به‌طور کامل غیرفعال کنند. شرکت‌های آمازون و گوگل هم برای بهبود دستیارهای هوشمند خود، بخشی از مکالمات را در اختیار افراد ناظر قرار می‌دهند ولی باید خاطرنشان کنیم که کاربران این دستیارهای هوشمند، می‌توانند در این فرایند مشارکت نداشته باشند.

