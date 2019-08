از اوایل ۲۰۲۰، کاربران اندروید در اروپا هنگام راه‌اندازی گوشی یا تبلت جدید می‌توانند موتور جستجوی پیشفرض گجت خود را انتخاب کنند. با انتخاب این گزینه، موتور جستجوی مذکور برای نوار جستجو در هوم اسکرین و مرورگر کروم مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت‌ها برای بهره‌گیری از این مزیت، برای هر بار انتخاب توسط کاربر، باید مبلغی را به شرکت گوگل بپردازند. کاربران هنگام انتخاب موتور جستجو، به غیر از گوگل، به سه گزینه دیگر دسترسی دارند که این سه گزینه از طریق یک سیستم مزایده‌ای برنده می‌شوند.

سال گذشته، اتحادیه اروپا به دلیل سیاست‌های انحصارگرایانه‌ی گوگل، این شرکت را به پرداخت جریمه ۵ میلیارد دلاری محکوم کرد. طبق این حکم، از گوگل خواسته شده که به‌صورت غیرقانونی موتور جستجوی خود را در کروم و دیگر بخش‌ها بر کاربران تحمیل نکند.

حالا گوگل با انتشار یک پست در وبلاگ رسمی خود، فرایند مربوط به ارائه‌ی گزینه‌های جدید در بخش موتورهای جستجو را تشریح کرده است. طبق این سیستم، شرکت‌هایی که می‌خواهند به‌عنوان موتور جستجو کاربر اندروید انجام وظیفه کنند، باید در مزایده‌های جداگانه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شرکت کنند. در این مزایده، شرکت‌ها مشخص می‌کنند که در ازای انتخاب از جانب کاربر، حاضر به پرداخت چه مبلغی به گوگل هستند و گوگل برای این مبالغ، حداقل رقمی را مشخص می‌کند. سه گزینه‌ای که در هر کشور بیشترین رقم را پیشنهاد دهند، برای کاربران اندروید نمایش داده می‌شوند.

گوگل اعلام نکرده که حداقل مبلغ مربوط به این مزایده چقدر است ولی گفته که این ارقام و تعداد شرکت‌های حاضر در مزایده اعلام نخواهد شد. اگر کمتر از ۳ موتور جستجو حاضر به پرداخت مبلغ موردنظر گوگل باشند، جای خالی به‌صورت تصادفی از گزینه‌های واجد شرایط انتخاب می‌شود.

شرکت‌ها برای شرکت در این مزایده تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ وقت دارند و در نهایت گزینه‌های برنده مربوط به کشورهای مختلف تا تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ از جانب گوگل تایید می‌شوند.

