هنگامی که در تاریکی شب مشغول کار کردن با گوشی و یا کامپیوتر خود باشید، قطعا نمایشگر درخشان این دستگاه‌ها چشمان شما را آزار خواهد داد که برای جلوگیری از این مشکل، شرکت‌های حوزه فناوری حالتی را با نام حالت تاریکی یا «دارک مود» (Dark Mode) طراحی کرده‌اند.

گوگل همزمان با معرفی اندروید ۱۰ یا همان اندروید Q، اعلام کرد که این نسخه از سیستم‌عامل به مود تاریک کامل در تمام سیستم مجهز خواهد بود. البته گوگل در اندروید ۹ (Pie) نیز کاربران را از قابلیت دارک مود بهره‌مند ساخته اما با فعال کردن آن، بخش‌های زیادی همچنان تحت تأثیر پس‌زمینه‌ی سفید قرار دارند. بنابراین اگر علاقه‌مند به تجربه‌ی دارک مود کامل هستید، در صورت پشتیبانی گوشی خود، آن را به اندروید Q ارتقا دهید.

طبق گفته‌ی گوگل، دارک مود دو فایده‌ی اساسی دارد؛ اول اینکه به طرز چشمگیری مصرف باتری را کاهش می‌دهد و دوم اینکه زمانیکه که نور محیط کم است، فشار کمتری به شبکیه چشم وارد خواهد شد. به همین دلیل، این قابلیت به زودی توانست طرفداران زیادی را به خود جذب کند تا جایی که هم اکنون این حالت یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های یک سیستم‌عامل به حساب می‌آید.

عدم بهره‌مندی اندروید ۹ از حالت دارک مود کامل و محبوبیت بالای این قابلیت، توسعه‌دهندگان برنامه‌های شخص ثالث را بر آن داشت تا برنامه‌های خود را به صورت مستقل با پشتیبانی از این حالت طراحی کنند. درحالیکه اندروید Q مدتی دیگر به صورت رسمی عرضه می‌شود، درحال حاضر برنامه‌هایی وجود دارند که می‌توانید با فعال کردن حالت دارک مود از آن‌ها استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: چگونه حالت تاریک پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف را فعال کنیم؟

برنامه‌ی پیام‌رسان اندروید

این برنامه قابلیت‌های زیادی دارد که خوشبختانه دارک مود نیز یکی از آن‌هاست. فعال کردن این حالت در این برنامه بسیار آسان است و نیاز ندارید در تنظیمات به دنبال گزینه‌های متعدد باشید. تنها کافی است روی علامت سه نقطه در قسمت بالای برنامه کلیک کرده و در منوی باز شده، گزینه‌ی Enable dark mode را فعال کنید.

برنامه‌ی Calendar و Keep گوگل

دو برنامه‌ی تاریخ و یادداشت گوگل نیز که با نام‌های Keep و Calendar شناخته می‌شوند، از حالت دارک مود برخوردارند. جهت فعال‌سازی این حالت در برنامه‌ی Calendar، به قسمت تنظیمات برنامه رفته و روی گزینه‌ی عمومی (General) کلیک کنید. سپس گزینه‌ی تم و در نهایت نیز گزینه‌ی Dark را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید انتخاب کنید هنگامی که گوشی در حالت ذخیره‌ی انرژی قرار دارد، حالت دارک مود فعال شود. (Setting->General->Theme->Dark)

برای برنامه‌ی یادداشت هم تنها کافی است به بخش تنظیمات برنامه رفته و روی گزینه‌ی فعال سازی حالت تاریکی کلیک کنید. (Setting->Enable Dark Mode).

برنامه‌ی Feedly

اگر با برنامه‌ی فیدلی آشنایی ندارید باید بگوییم که فیدلی یک اپلیکیشن خبرخوان است که قابلیت یکپارچه‌شدن با اکثر مرورگرهای وب را داراست. برای فعال کردن حالت تاریکی در این برنامه کافی است وارد تنظیمات برنامه شده و در بخش تم، روی گزینه‌ی Night کلیک کنید. (Setting->Theme->Night). در بین همه‌ی برنامه‌ها، پشتیبانی از این حالت برای برنامه‌ای مانند فیدلی یکی از مهم‌ترین فاکتورها به حساب می‌آمد که خوشبختانه این اتفاق افتاده است.

پیام‌رسان فیسبوک (Facebook Messenger)

فیسبوک قبل از عرضه‌ی رسمی دارک مود برای فیسبوک مسنجر، ابتدا آن را به صورت آزمایشی تست کرد. به این صورت که برای فعال کردن دارک مود کاربر می‌بایست سر صحبت را با شخصی آغاز کرده و سپس با ارسال ایموجی ماه به آن شخص، این حالت را در برنامه فعال کند. جالب اینجاست که دارک مود با هر ایموجی ماه فعال نمی‌شد و کاربران حتما باید هلال ماه را برای مخاطب خود ارسال می‌کردند. سپس پیامی برای شما به نمایش در می‌آمد با این مضمون که شما حالت تاریکی را یافته‌اید. در مرحله‌ی آخر نیز میانبری برای هدایت شما به بخش مخفی تنظیمات جهت فعال سازی دارک مود نشان داده می‌شد.

خوشبختانه بعد از به اتمام رسیدن دوره‌ی آزمایشی این حالت، فیسبوک دارک مود را رسما به فیسبوک مسنجر افزود و کاربران اکنون می‌توانند بدون مشکل آن را در بخش تنظیمات فعال کنند. برای این کار ابتدا برنامه را باز کرده و سپس روی آیکون پروفایل خود کلیک کنید. گزینه‌ی دارک مود اولین گزینه‌ی لیست است که در زیر تصویر پروفایل شما قابل مشاهده خواهد بود.

برنامه‌ی PocketCasts

یکی دیگر از برنامه‌هایی که از دارک مود پشتیبانی می‌کند، برنامه‌ی محبوب PocketCasts است. این برنامه یکی از بهترین برنامه‌های پخش پادکست در اندروید است که با نصب آن قادر خواهید بود به بیش از ۲۰۰ هزار پادکست مختلف دسترسی داشته باشید. برای فعال‌ سازی دارک مود در این برنامه کافی است به قسمت پروفایل در بخش پایینی برنامه رفته و در قسمت Appearance، روی گزینه‌ی تم کلیک کنید. سپس می‌توانید بین گزینه‌های Dark یا Extra Dark، یکی را به دلخواه انتخاب کنید.

نقشه گوگل

برنامه‌ی نقشه گوگل از حالت تاریکی کامل برخوردار نیست، اما گوگل برای برنامه‌ی خود گزینه‌ای را در نظر گرفته که با فعال کردن آن می‌توانید برای همیشه از حالت تاریکی استفاده کنید. برای این کار ابتدا باید روی منوی همبرگری در بالای سمت چپ صفحه کلیک کرده و وارد تنظیمات شوید. در صفحه‌ی باز شده وارد بخش تنظیمات مسیریابی (Navigation Setting) شده و در قسمت Map Display، روی گزینه‌ی Night کلیک کنید.

برنامه Reddit

برنامه‌ی Reddit برای حالت دارک مود گزینه‌های بیشتری به نسبت باقی برنامه‌ها در نظر گرفته است. به این صورت که می‌توانید با وارد شدن به بخش تنظیمات و کلیک روی گزینه‌ی تم، دارک مود را با لمس گزینه‌ی Night فعال کنید. یا می‌توانید گزینه‌ی زیر تم را انتخاب کرده و به برنامه اجازه دهید هنگام شب یا در حالت‌هایی که گوشی روی ذخیره انرژی قرار دارد، به صورت خودکار دارک مود را فعال کند.

برنامه یوتیوب

برنامه‌ی یوتیوب هم یکی دیگر از برنامه‌های پرکاربرد محسوب می‌شود که کاربران بسیار داشته و وجود دارک مود برای آن ضروری به نظر می‌رسید. برای فعال کردن این حالت کافی است روی آیکون پروفایل خود کلیک کرده و وارد بخش تنظیمات شوید. سپس با ورود به قسمت General، می‌توانید دارک مود را با کلیک روی گزینه‌ای با نام Dark Theme فعال کنید.

(Profile Icon->Setting->General->Dark Theme).

برنامه Slack

اگر جز آن دسته افرادی هستید که زمان زیادی را در برنامه‌ی Slack می‌گذرانید، قطعا دارک مود یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی خواهد بود که به آن نیاز خواهید داشت. Slack نام برنامه‌ای برای ایجاد ارتباط آسان بین کارکنان یک شرکت و همکاران از طریق گوشی‌های اندرویدی است که به شما اجازه می‌دهد با ایجاد گروهی از همکاران خود در دسته‌های مختلف، در رابطه با مسائل مختلف با یکدیگر به گفت و گو بپردازید. برای فعال سازی حالت دارک مود در این برنامه روی آیکون سه نقطه در قسمت بالای برنامه کلیک کرده و وارد بخش تنظیمات شوید. در آخر نیز می‌توانید در پایین صفحه دارک مود را فعال کنید.

برنامه Tumblr

تامبلر یک سرویس میکروبلاگینگ و ارائه دهنده خدمات شبکه اجتماعی است. از طریق این برنامه می‌توانید تصاویر، ویدئوها، موزیک ها و … را با دوستان خود به اشتراک بگذارید تا آن‌ها نیز امکان دیدن این فایل‌ها را داشته باشند. طی آخرین بروزرسانی که اخیرا برای این برنامه عرضه شد، شاهد اضافه شدن دارک مود نیز بودیم. برای فعال کردن این حالت در این برنامه کافی است روی آیکون پروفایل خود کلیک کرده و وارد بخش تنظیمات شوید. سپس با لمس گزینه‌ی General Setting و انتخاب گزینه‌ی Color Palette، می‌توانید دارک مود را فعال کنید.

برنامه Google Photo

هنگامی که تم تاریک را روی گوشی اندرویدی خود فعال کنید، دارک مود برنامه‌ی Google Photo نیز به صورت خودکار فعال می‌شود. در بخش تنظیمات این برنامه گزینه‌ی خاصی برای فعال کردن این حالت وجود ندارد و ظاهرا تنها راه فعال کردن حالت تاریکی در این برنامه هنگامی است تم تاریک گوشی فعال باشد. بنابراین باید ابتدا به قسمت تنظیمات کلی گوشی خود رفته و در بخش مربوط به نمایشگر، تم تاریک را فعال کنید. (Setting->Display->Advanced->Device Theme->Dark). همانطور که در بالا اشاره شد، این تنظیم دارک مود را به طور کامل اعمال نمی‌کند.

برای فعال‌ سازی دارک مود در رابط کاربری One UI سامسونگ هم کافی است مطابق تصویر بالا وارد تنظیمات گوشی شده و در قسمت نمایشگر، گزینه‌ی Night Mode را فعال کنید.

چه برنامه‌ی دیگری را می‌شناسید که از دارک مود پشتیبانی می‌کند یا بهتر است این ویژگی به آن اضافه شود؟

منبع: cnet

The post بهترین اپلیکیشن‌ها برای تجربه «دارک مود» کدام هستند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala