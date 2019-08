هواوی از رابط کاربری EMUI 10 مبتنی بر اندروید Q رونمایی کرد

هواوی علاوه بر معرفی سیستم‌عامل اختصاصی خود، از نسخه جدید رابط کاربری EMUI هم پرده‌برداری کرد. این رابط کاربری که مبتنی بر اندروید Q است، از طراحی جدید، حالت تاریک گسترده، عملکرد سریع‌تر و تعدادی از دیگر ویژگی‌های تازه‌نفس بهره می‌برد.

اول از همه به بخش طراحی می‌پردازیم که در این نسخه شاهد آیکون‌های جدید و انیمیشن‌های جذاب‌تر هستیم. حالت تاریک همچنین می‌تواند به اپلیکیشن‌های ثالث سرایت کند که خبر خوبی برای طرفداران این مشخصه محسوب می‌شود. از لحاظ عملکردی، هواوی بهبودهایی را عملی کرده تا سرعت اجرای اپلیکیشن‌ها سریع‌تر از گذشته شود و تجربه کاربری بهتری رقم بخورد. در ادامه می‌توانید تیزر ویدیویی مربوط به معرفی نسخه جدید EMUI را مشاهده کنید.

هواوی همچنین برای شکل جدید ارتباط بین گوشی و کامپیوتر ویندوزی، قابلیت Multi-screen collaboration را معرفی کرده است. به‌لطف این قابلیت، از طریق بی‌سیم می‌توانید بین گوشی و کامپیوتر ارتباط برقرار کنید و محتوای نمایشگر گوشی را در کامپیوتر مشاهده کنید. این یعنی بدون نیاز به دست زدن به گوشی، می‌توانید به بخش‌های مختلف این گجت دسترسی داشته باشید و کارهای مختلفی مانند انتقال فایل‌ها و پاسخ دادن به پیام‌ها انجام دهید.

اولین گوشی‌های مبتنی بر این رابط کاربری، سری میت ۳۰ است که البته کاربران هواوی P30 در تاریخ ۸ سپتامبر می‌توانند آن را دریافت کنند.

