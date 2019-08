نگاه اولیه به رابط کاربری EMUI 10 هواوی

هواوی چند روز قبل رابط کاربری EMUI 10 را رسما معرفی کرد و این شرکت قبل از انتشار نسخه بتا عمومی، آن را در اختیار برخی رسانه‌ها قرار داده تا بتوانند این رابط کاربری را بررسی کنند. به گفته نویسنده سایت Android Authority اگرچه به دلیل بتا بودن این نسخه برخی از مشکلات دیده می‌شود، ولی هواوی وعده داده که برای نسخه نهایی، شاهد بهبود قابل توجه عملکرد و ارائه‌ی مشخصه‌های جذاب‌تری خواهیم بود.

علاوه بر این، ظاهرا برخی از ویژگی‌های جذاب این رابط کاربری صرفا برای هواوی میت ۳۰ ارائه می‌شود که این موضوع به سخت‌افزار آن ارتباط دارد. این بررسی با گوشی هواوی P30 پرو انجام شده که فقط از بخشی از ویژگی‌های جدید EMUI 10 پشتیبانی می‌کند. در ادامه به بخش‌های مختلف این رابط کاربری نگاهی می‌اندازیم.

بهبود طراحی

یکی از مهم‌ترین بهبودهای EMUI 10 این است که هواوی شکل و شمایل آن را ارتقا داده و به همین خاطر حس بهتری به کاربر منتقل می‌کند. هواوی این رویکرد را به چهار بخش فلسفه طراحی مجله‌ای، رنگ‌های کم‌رنگ، حالت تاریک گسترده و بهبود انیمیشن‌ها تقسیم‌بندی کرده است که به تمام آن‌ها می‌پردازیم.

از لحاظ شکل و شمایل کلی، EMUI 10 مشابه چند نسل قبلی خود است. مواردی مانند گزینه‌های مربوط به ناوبری و انواع و اقسام منوها تغییر چندانی نداشته‌اند. اگرچه در برخی بخش‌ها شاهد تغییر آیکون‌ها هستیم، ولی کلیت طراحی مثل قبل مانده است.

در همین زمینه، باید به رویکرد طراحی مجله‌ای این رابط کاربری هواوی اشاره کنیم. این یعنی در بخش‌های مختلف، اطراف عناوین و تیترهای اصلی مانند ساعت و تاریخ در بخش quick settings و آیکون نوتیفیکیشن‌ها در نوار مربوط به این موضوع، فضای خالی بزرگتری دیده می‌شود. این رویکرد در دیگر بخش‌های رابط کاربری هم تکرار شده و حتی نوتیفیکیشن‌ها هم دیگر چسبیده به یکدیگر نیستند و بین آن‌ها فضای خالی بیشتری وجود دارد. چشم‌ها خیلی زود به این رویکرد جدید عادت می‌کند و با این کار، کاربران سریع‌تر می‌توانند به بخش‌های مختلف رابط کاربری توجه نشان بدهند.

همانطور که در تصاویر می‌بینید، رنگ پس‌زمینه بخش quick settings حالا خاکستری روشن است و چنین رویکردی در بخش‌هایی مانند ایمیل، ساعت و اپلیکیشن فهرست مخاطبین هم دیده می‌شود. همچنین در اپلیکیشن فهرست مخاطبین، رویکرد جدید هواوی در قبال رنگ‌های کم‌رنگ به خوبی دیده می‌شود.

روی هم رفته، رابط کاربری EMUI 10 هواوی ظاهر بهتری پیدا کرده است. اگرچه پسندیدن برخی از این تغییرات در نهایت به سلیقه شخصی کاربران برمی‌گردد، اما هواوی در زمینه‌ی طراحی رابط کاربری که جذاب جلوه کند، با وجود اینکه شاهد تغییرات گسترده‌ای نیستیم، عملکرد خوبی داشته است.

انیمیشن‌های روان

یکی دیگر از تغییرات ظاهری EMUI 10 به طبیعی‌تر شدن انیمیشن‌ها برمی‌گردد. هواوی می‌گوید در این زمینه موارد زیادی را بازطراحی کرده تا طبیعی‌تر جلوه کنند. انیمیشن جابجایی بین اپلیکیشن‌ها هم بهبود یافته و به لطف افزایش فریم‌ریت آن‌ها، حالا این انیمیشن‌ها روان‌تر از سابق اجرا می‌شوند. در همین زمینه باید به یک انیمیشن دیگر هم اشاره کنیم که می‌توانید پنجره مربوط به یک اپلیکیشن را در محیط نمایشگر بچرخانید و وقتی آن را رها می‌کنید، بازگشت این چارچوب به آیکون اصلی را تماشا کنید.

دانلود mp4

هواوی اعلام کرده که هدف اصلی آن‌ها از بهبود این انیمیشن‌ها این است که سرعت و جزییات آن را به توجه به ادراک مغز انسان در قبال حرکت توسعه دهند تا رابط کاربری با سرعت و جذابیت بیشتری جلوه کند. چنین رویکردی منطقی است زیرا اگر سرعت انیمیشن بسیار زیاد باشد، ما حرکت آن را به‌خوبی درک نمی‌کنیم و گاهی اوقات این انیمیشن‌ها به دلیل سرعت بالا یا عوامل دیگر، چندان لذت‌بخش به نظر نمی‌رسند. اگر هم انیمیشن بسیار آهسته باشد، عملکرد رابط کاربری زیر سوال می‌رود اما انیمیشن روان و با سرعت مناسب تجربه کاربری را بهبود می‌بخشد.

حالت تاریک گسترده

حالت تاریک گسترده از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های اندروید Q است و در همین زمینه EMUI 10 با ارائه‌ی برخی تغییرات، از این قابلیت بهره می‌برد. هواوی برای اینکه بتواند در حالت تاریک از بهترین رنگ‌ها، آیکون‌ها و استایل‌ها استفاده کند، از کاربران زیادی نظرسنجی کرده است. برای مواردی مانند صداها، انیمیشن‌ها، رنگ‌ها و دیگر بخش‌های رابط کاربری هم هواوی از نتایج این نظرسنجی‌های گسترده بهره برده است.

به همین خاطر در حالت تاریک این رابط کاربری هواوی، صرفا شاهد رنگ‌های سیاه‌وسفید نیستیم. اگرچه این تغییرات چندان چشمگیر نیستند، اما در بخش‌های مختلف رابط کاربری می‌توانید ببینید که رنگ متن‌ها کاملا سفید نیست و بیشتر از ترکیب‌های خاکستری برای این متن‌ها و دیگر بخش‌های حالت تاریک استفاده شده است.

حالت تاریک هواوی نه‌تنها برای کلیت رابط کاربری، بلکه برای اپلیکیشن‌های پیش‌فرض مانند Email، Contacts، Clock، Photos، Notes و دیگر موارد هم اعمال می‌شود. هواوی همچنین از طریق همکاری با توسعه‌دهندگان ثالث امیدوار است که آن‌ها هم برای اپلیکیشن‌های خود چنین قابلیتی را ارائه دهند.

قابلیت‌های جدید اپلیکیشن دوربین

یکی از نقاط قوت گوشی‌های هواوی، دوربین آن‌ها است و حالا در EMUI 10 شاهد ارائه‌ی قابلیت‌های جدید در اپلیکیشن دوربین هستیم. از بین تغییرات در رابط کاربری، می‌توانیم به بازطراحی اسلایدر زوم و شباهت گزینه هوش مصنوعی به گوشی‌های آنر اشاره کنیم. در بخش عکاسی با اولویت دیافراگم، به جای اینکه فقط عدد دیافراگم نمایش داده شود، کاربران می‌توانند شدت حالت بوکه مرتبط با عدد دیافراگم را مشاهده کنند. همچنین با بهره‌گیری از دوربین ۴۰ مگاپیکسلی، این اپلیکیشن به‌صورت پیش‌فرض رزولوشن ۱۰ مگاپیکسلی را توصیه می‌کند.

مهم‌ترین تغییر این بخش، در زمینه‌ی اصلاح رنگ است. حالا به جای سه حالت استاندارد، Vivid و Smooth، شاهد ارائه‌ی ۱۱ فیلتر جدید هستیم که دست کاربر را برای این کار تا حد زیادی بازتر می‌کنند. در این زمینه دیگر شرکت‌ها از مدت‌ها قبل امکانات زیادی برای اصلاح و تغییر رنگ‌ها ارائه‌ی می‌دهند و بالاخره هواوی هم به آن‌ها پیوسته است. در زمینه‌ی تأثیر تغییرات اپلیکیشن دوربین در کیفیت عکس‌برداری، باید تا زمان ارائه نسخه نهایی صبر کنیم تا بتوانیم اظهارنظر کنیم.

سخن نهایی در مورد رابط کاربری EMUI 10 هواوی

مانند بسیاری از به روزرسانی‌های اندروید خالص و رابط‌های کاربری در چند سال اخیر، EMUI 10 هم به جای تغییرات کلی، از به‌روزرسانی‌های جزئی بهره می‌برد. در نسخه بتا، با یک رابط کاربری مبتنی بر طراحی بهتر سر و کار داریم که از لحاظ بصری، تجربه خوبی را برای کاربر رقم می‌زند. این تغییرات عمدتا جزئی هستند و احتمالا نمی‌تواند نظر منفی منتقدان EMUI را تغییر دهد ولی در نهایت هرکدام از این رابط‌های کاربری طرفداران و مخالفان زیادی دارند که بخشی از این موضوع به سلیقه شخصی آن‌ها برمی‌گردد.

هواوی همچنین اعلام کرده که در زمینه‌ی بهبودهای مربوط به عملکرد EMUI 10 اطلاعات بیشتری را منتشر کند. برای بررسی این موضوع و انجام بنچمارک باید تا عرضه نسخه نهایی رابط کاربری هواوی صبر کنیم.

روی هم رفته، این رابط کاربری پتانسیل زیادی برای موفقیت دارد و به‌عنوان مثال اگر برخی از ضعف‌ها مانند شخصی‌سازی بخش app drawer بهبود پیدا کند، به رقیب بهتری برای لانچرهای ثالث بدل می‌شود. در هر صورت، در این نسخه زیبایی بصری بهبود یافته، منوهای مختلف ساده‌تر شده‌اند و سیستم‌عامل خیلی سریع بالا می‌آید. علاوه بر این، امکانات زیاد این نسخه بتا نشان می‌دهد که برای عرضه نسخه نهایی لازم نیست مدت زیادی منتظر بمانیم و خیلی زود برای عموم کاربران گوشی‌های هواوی عرضه می‌شود.

