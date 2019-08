گوگل در راستای حذف رمز عبور گام بزرگی برداشت

روز گذشته گوگل قابلیت جدیدی معرفی کرد که به کاربران اندروید اجازه می‌دهد هویت خود را برای برخی از سرویس‌های گوگل، با بهره‌گیری از اسکرین لاک یا قفل گوشی تایید کنند. علاوه بر این، کاربران مذکور برای استفاده از این مشخصه نیازی به انجام کارهای مختلف ندارند و به‌راحتی می‌توانند از این قابلیت بهره ببرند.

این ویژگی دیروز روانه‌ی گوشی‌های پیکسل شد و گوگل اعلام کرده که در چند روز آینده برای تمام گوشی‌های اندروید مبتنی بر اندروید نوقا و نسخه‌های جدیدتر فعال می‌شود.

به زبان ساده این قابلیت چه کاری انجام می‌دهد؟ فرض کنید که شما برای قفل گوشی، از اثر انگشت، پین، الگو یا دیگر موارد استفاده می‌کنید. زمانی که از طریق مرورگر به Google Passwords یا دیگر سرویس‌های گوگل که با این مشخصه سازگار هستند سر می‌زنید، تنها با بهره‌گیری از قفل گوشی می‌توانید هویت خود را تایید کنید.

برای بهره‌گیری از این قابلیت لازم نیست کار دیگری انجام دهید و صرفا اگر در تنظیمات گوشی اندروید یک اکانت گوگل‌ قرار داشته باشد، از این قابلیت می‌توانید استفاده کنید. گوگل‌ با این کار، یک گام بزرگ دیگر در راستای حذف نیاز به خاطر سپردن و تایپ کردن رمز عبور برداشته است.

در مورد امنیت این روش هم باید بگوییم که مبتنی بر استانداردهای پیشرفته FIDO2، W3C WebAuthn و FIDO CTAP است. اثر انگشت یا دیگر اطلاعات مربوط به قفل گوشی، در همان گجت باقی می‌ماند و سرورهای گوگل تنها گزینه «معتبر» یا «نامعتبر» را دریافت می‌کنند و به همین خاطر گوگل به جزییات این اطلاعات دسترسی ندارد.

