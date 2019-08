روز گذشته فیسبوک اعلام کرد که حالا تمام کاربران می‌توانند فیلترهای مبتنی بر واقعیت افزوده اینستاگرام را خلق کنند. فیسبوک برای این کار، ابزار Spark AR را توسعه داده که تقریبا تمام فیلترهای واقعیت مجازی پلتفرم‌های فیسبوک با بهره‌گیری از آن خلق شده است.

فیسبوک اولین بار در کنفرانس توسعه‌دهندگان F8 که چند ماه قبل برگزار شد، اعلام کرد که به‌زودی کاربران اینستاگرام می‌توانند فیلترهای واقعیت افزوده موردنظر خود را خلق کنند که البته این خبر زیر سایه‌ی دیگر خبرهای مهم این شرکت قرار گرفت. از آن زمان، فیسبوک این ابزار را برای بررسی در اختیار تعدادی از کاربران اینستاگرام قرار داده و روز گذشته، نسخه بتا عمومی آن منتشر شد.

برای یافتن فیلترهای خلق شده توسط کاربران، باید به انتهای بخش فیلترها در استوری مراجعه کنید.

برای یافتن فیلترهای خلق شده توسط کاربران، باید به انتهای بخش فیلترها در استوری مراجعه کنید و گزینه‌ی Browse More Effects را انتخاب کنید. اگر هم قصد دارید فیلترهای جدید درست کنید، باید نسخه ویندوز یا مک Spark AR Studio را دانلود کنید. فیسبوک وعده داده که خلق فیلترهای جدید و اشتراک‌گذاری آن‌ها کار ساده‌ای محسوب می‌شود و هر کاربری می‌تواند از پس آن بربیاید. همچنین می‌توانید فیلترهای ساخته شده توسط دوستانتان را در استوری به اشتراک بگذارید تا افراد بیشتری با آن آشنا شوند.

فیسبوک اولین شرکتی نیست که به کاربران خود اجازه می‌دهد انواع و اقسام فیلترها را خلق کنند. اسنپ‌چت سال گذشته دسترسی به Lens Studio را آزاد کرد و سپس برای آسان‌تر شدن یافتن این فیلترهای جدید، Lens Explorer را توسعه داد.

منبع: Engadget

