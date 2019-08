زمانی که خواستار آپلود و انتقال فایل های حجیم در اینترنت هستید، بهتر است از سرویس‌هایی که در ادامه معرفی می­کنیم، بهره ببرید. از سرویس انتقال‌دهی موقتی گرفته تا سرویس مبتنی بر فناوری فضای ابری و تورنت، هرکدام از آن‌ها دارای ویژگی‌های جذابی هستند.

این سرویس‌ها نسبت به ایمیل یا سرویس‌های فضای ابری مانند گوگل درایو معمولا عملکرد بهتری دارند. زیرا کافی است شما فایل‌های موردنظر خود را آپلود کنید و لینک نهایی را در اختیار طرف مقابل قرار دهید؛ بدون اینکه نیازی به نگرانی در مورد مجوزها داشته باشید یا با محدودیت‌هایی مانند حد و حدود حجم فایل‌ها دست‌وپنجه نرم کنید. البته باید خاطرنشان کنیم که در این زمینه سرویس‌های متعددی وجود دارد و ما فقط به ۵ مورد از آن‌ها می‌پردازیم.

Sharefast.me (وب): موقتی، انتقال فایل سریع با URL به یاد ماندنی

انتقال فایل سنگین در فضای وب معمولا این نگرانی را هم ایجاد می‌کند که مبادا فایل موردنظر به دست افراد دیگری برسد. این موضوع یا می‌تواند به دلیل اشتراک‌گذاری اشتباهی رخ دهد یا مثلا به دلایل دیگر شاهد وقوع چنین موردی باشیم. در هر صورت سایت Sharefast.me یکی از بهترین سایت‌های انتقال فایل است که این موارد را به‌صورت موقتی نگه می‌دارد و خیلی سریع حذف می‌شوند.

این سایت رابط کاربری بسیار ساده‌ای دارد و مشخصا به محدودیت‌های مربوط به تعداد یا اندازه فایل‌های آپلودی اشاره نمی‌کند. اما قبل از انجام این کار، می‌توانید مشخص کنید که می‌خواهید این فایل برای چه مدتی در سرور نگه داشته شود؛ برای این موضوع، گزینه‌های ۱۰ دقیقه، یک ساعت، ۱۰ ساعت یا یک روز وجود دارد. بعد از گذشت این زمان، فایل مذکور برای همیشه حذف می‌شود. در ضمن این سایت تعداد فایل‌های موجود در سرور را هم نمایش می‌دهد.

یکی دیگر از ویژگی‌های جذاب این سایت مربوط به انتقال فایل این است که برخلاف بسیاری از سایت‌های مشابه، URL های کوتاه به یادماندنی خلق می‌کند که به راحتی می‌توانید آن‌ها را به خاطر بسپارید.

Dropbox Transfer (وب): اشتراک‌گذاری فایل‌های دراپ‌باکس مانند ایمیل

دراپ‌باکس به کاربران خود اجازه می‌دهد که انواع و اقسام فایل‌ها و پوشه‌های حجیم را برای دیگران بفرستند ولی در این میان باید نگرانی مجوزهای مربوطه، ظرفیت دراپ‌باکس کاربر موردنظر و زمان دسترسی به آن را داشته باشید. برای برطرف کردن این نگرانی‌ها، این شرکت سرویس Dropbox Transfer را معرفی کرده که یک نوع سرویس میان فضای ابری و ایمیل محسوب می‌شود.

با سرویس Dropbox Transfer، کاربران سرویس رایگان دراپ‌باکس می‌توانند فایل‌های حداکثر ۱۰۰ مگابایتی بفرستند و این محدودیت برای کاربران پلاس ۲ گیگابایت است و کاربران پرو هم می‌توانند فایل‌هایی تا حداکثر حجم ۱۰۰ گیگابایت ارسال کنند. همانطور که گفتیم، عملکرد آن مانند ایمیل است و این یعنی دراپ‌باکس یک کپی از فایل موردنظر را به مقصد ارسال می‌کند و اگر آن‌ها چیزی را تغییر دهند، برای شما این تغییرات اعمال نمی‌شود.

انتقال فایل ها برای حفظ حریم خصوصی بعد از ۷ روز منقضی می‌شود. برای ارسال فایل‌ها هم یا می‌توانید از موارد موجود در فضای دراپ‌باکس خود استفاده کنید یا اینکه از طریق کامپیوتر آپلود کنید. Dropbox Transfer همچنین به‌صورت خودکار این فایل‌ها را زیر نظر می‌گیرد تا مثلا اگر کسی این فایل را دانلود کرد، نوتیفیکیشنی برای شما نمایش داده می‌شود. لازم به ذکر است که این سرویس در مرحله بتا قرار دارد و به آهستگی برای کاربران دراپ‌باکس در حال فعال شدن است.

Pixeldrain (وب): اشتراک‌گذاری فایل‌های ۱۰ گیگابایتی

مهم‌ترین مشخصه Pixeldrain این است که از لحاظ تئوری، برای شما ظرفیت ۱۰۰ ترابایتی را به ارمغان می‌آورد. در این سایت، می‌توانید فایل‌هایی تا حداکثر حجم ۱۰ گیگابایت را آپلود کنید که این حداکثر ظرفیت فقط مربوط به یک فایل است. در این میان، امکان آپلود چندین فایل هم وجود دارد که طبق اعلام این سایت، ظرفیت آن به ۱۰ هزار مورد می‌رسد. به همین خاطر از لحاظ تئوری، هر کاربر به ۱۰۰ ترابایت ظرفیت سایت دسترسی دارد.

البته باید به محدودیت زمانی ذخیره‌سازی مربوط به انتقال فایل ها هم اشاره کنیم. از زمان آپلود فایل، شما ۱۰۰ روز زمان دارید. البته هر بار که کسی به URL فایل برای مشاهده یا دانلود مراجعه می‌کند، این ۱۰۰ روز تمدید می‌شود. به همین خاطر اگر فایل شما روانه‌ی سایت‌های مختلفی شود، شاید هیچ‌وقت از سایت Pixeldrain حذف نشود و به همین خاطر مراقب این مساله باشید.

علاوه بر این، Pixeldrain از جمله سایت‌های انتقال فایل است که بدون نیاز به ثبت نام می‌توانید از آن استفاده کنید. البته اگر ثبت‌نام کنید، دسترسی به وضعیت فایل‌های آپلود شده امکان‌پذیر می‌شود.

Dropcorn (وب): اشتراک‌گذاری موارد مختلف بین گجت‌های نزدیک به یکدیگر

برای انتقال فایل های موجود در گجت‌های نزدیک به یکدیگر روش‌های مختلفی وجود دارد و یکی از این روش‌ها، بهره‌گیری از سایت Dropcorn است. با استفاده از کامپیوتر یا گوشی خود به این سایت سر بزنید، فایل‌های موردنظر را اضافه کنید و به طرف مقابل که حداکثر در ۳۰ متری شما قرار دارد بگویید که با مراجعه به این سایت، این فایل‌ها را دریافت کند. البته باید خاطرنشان کنیم که برای استفاده از این سرویس انتقال فایل باید مجوز دسترسی به موقعیت مکانی را صادر کنید.

در حال حاضر، می‌توانید فایل‌ها، تصاویر و لینک‌ها را به اشتراک بگذارید و بعد از مشخص کردن آن‌ها، بر گزینه Drop کلیک کنید تا یک اتاق مجازی با نام منحصر به فرد برای اشتراک‌گذاری این موارد ایجاد شود. در یک دقیقه بعدی، این اتاق مجازی از جانب تمام افرادی که حدودا در ۳۰ متری شما قرار دارند، قابل مشاهده است و بعد از آن، این فضا و داده‌های درون آن ناپدید می‌شود. البته به‌صورت دستی هم می‌توانید آن را ببندید.

اگر کاربری نمی‌تواند این اتاق مجازی را پیدا کند یا قصد دارید این فایل‌ها را با فرد دیگری که در اطراف شما قرار ندارد به اشتراک بگذارید، می‌توانید چنین کاری را انجام دهید. هر اتاق مجازی، یک کد مبتنی بر سیستم رنگ RGYB (قرمز-سبز-زرد-آبی) دریافت می‌کند که با کلیک بر گزینه Find by color با وارد کردن این کد وارد اتاق مجازی مذکور می‌شوید.

TeraShare (ویندوز، macOS، لینوکس): اشتراک‌گذاری مبتنی بر فضای ابری و تورنت

TeraShare برنامه جذابی است که برای انتقال فایل از فناوری فضای ابری و تورنت استفاده می‌کند. نحوه کار آن هم بدین صورت است که ابتدا این برنامه را دانلود و در کامپیوتر خود اجرا می‌کنید. سپس فایل موردنظر را به اشتراک می‌گذارید که با این کار یک لینک منحصر به فرد ایجاد می‌شود. این لینک را در اختیار دوستان خود قرار می‌دهید تا بتوانند به‌سرعت فرایند دانلود را آغاز کنند.

از آنجایی که بخشی از این سیستم مبتنی بر فناوری P2P (همتا به همتا) است، فرایند آپلود و دانلود به‌صورت همزمان آغاز می‌شود. در حقیقت، دوستان شما می‌توانند بخش‌هایی از فایل را از کامپیوترهای یکدیگر دریافت کنند که این موضوع منجر به افزایش سرعت می‌شود. البته حین این فرایند، باید سیستم شما روشن و به اینترنت وصل باشد.

اما فایل‌های کوچک‌تر از ۱۰ گیگابایت، روانه‌ی سرورهای TeraShare می‌شوند تا حتی در مواقعی که سیستم شما فعال نیست، دوستانتان بتوانند فایل‌های موردنظر را دریافت کنند. این برنامه احتمالا مورد توجه افرادی قرار می‌گیرد که می‌خواهند مجموعه فایل‌های مختلفی را بین گروه خود به اشتراک بگذارند.

