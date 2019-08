هفته گذشته و در جریان کنفرانس توسعه‌دهندگان هواوی در کشور، این شرکت از سیستم‌عامل اختصاصی خود تحت عنوان هارمونی رونمایی کرد که احتمالا قرار است در آینده‌ به عنوان سیستم‌عامل اول گوشی‌های ساخت شرکت هواوی استفاده شود.

هارمونی به عنوان سیستم‌عاملی نوپا، برای تبدیل شدن به یک سیستم‌عامل در حد و اندازه‌های اندروید یا iOS، نیاز به ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی دارد که اگر هواوی به اندازه کافی به این موارد توجه داشته باشد، شاید بتواند آن را به سیستم‌عاملی پرقدرت‌تر و سریع‌تر از اندروید و حتی iOS تبدیل کند.

باتوجه به شکست شرکت‌های نام‌داری چون نوکیا، مایکروسافت، بلک‌بری و موزیلا در زمینه طراحی یک سیستم‌عامل جامع و بی‌نقص، می‌توان نتیجه گرفت که هواوی راه بسیار سختی در پیش دارد. اما اگر یک شرکت وجود داشته باشد که بتواند با ارائه محصولات شگفت‌انگیز خود در برابر بزرگان فناوری دنیا از جمله اپل و گوگل قد علم کند، بدون شک آن شرکت هواوی است.

اما هارمونی برای تبدیل شدن به یک سیستم‌عامل در حد و اندازه‌های اندروید و iOS، به چه چیز‌هایی نیاز دارد؟

همکاری با توسعه‌دهندگان

قطعا سرنوشتی را که مایکروسافت و بلک‌بری در بازار گوشی‌های هوشمند به آن دچار شدند به خاطر دارید. یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست این شرکت‌ها در بازار گوشی‌های هوشمند، عدم برخورداری از یک سیستم‌عامل غنی از نرم‌فزار بود. استقبال کم کاربران از گوشی‌های ویندوزی و گوشی‌های مبتنی بر سیستم‌عامل بلک‌بری نیز مزید بر علت شد تا توسعه‌دهندگان رغبت خاصی به طراحی ‌یا بروزرسانی نرم‌افزار خود برای این سیستم‌عامل‌ها نداشته باشند.

هارمونی هم‌اکنون در ابتدای مسیر سخت خود قرار دارد. درحالیکه اندروید و iOS در رده نرم‌افزار به یک اکوسیستم بسیار بزرگ تبدیل شده‌اند، هواوی باید بتواند توسعه‌دهندگان را ترغیب کند تا برای سیستم‌عامل هارمونی نرم‌افزارهای با کیفیت طراحی کنند. همچینن باید این اطمینان را برای کاربران فراهم کند ‌که توسعه‌دهندگان به طور مرتب برای برنامه‌های خود بروزرسانی ارائه دهند. در غیر این صورت این سیستم‌عامل نوپا در برابر غول‌هایی چون اندروید و iOS محکوم به شکست خواهد بود.

برنامه‌های انحصاری

اگرچه برخورداری از یک فروشگاه غنی از برنامه‌های شخص ثالث می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین عوامل موفقیت هارمونی باشد، اما علاوه‌بر این برنامه‌ها، وجود یک‌سری ویژگی‌های انحصاری که مختص این سیستم‌عامل‌ باشند نیز ضرورری است.

از نظر نرم‌افزارهای اختصاصی، هم گوگل و هم اپل برای سیستم‌عامل‌های اندروید و iOS سنگ تمام گذاشتند و بهترین برنامه‌ها را با بهترین کیفیت در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند. از جمله این برنامه‌ها در اندروید می‌توان به برنامه گوگل لنز اشاره کرد. برنامه‌هایی از این قبیل هستند که بین دو سیستم‌عامل‌محبوب فعلی تفاوت‌های عمده ایجاد کرده‌اند که به نظر می‌رسد هارمونی فعلا از آن‌ها بی بهره باشد.

نمونه دیگری از این ویژگی‌های منحصر بفرد، برنامه‌هایی از قبیل جیمیل هستند که جز برنامه‌های اساسی در هر سیستم‌عاملی‌ محسوب می‌شوند. بخش بزرگی از درآمد اپل و گوگل از بخش سیستم‌عامل، بخاطر وجود چنین برنامه‌هایی است. شاید تصور کنید گوگل برنامه جیمیل را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهد، اما درواقع از کنار آن برای تبلیغات و ترغیب کاربران برای استفاده از برنامه‌های دیگر خود نیز استفاده می‌کند.

سیستم‌عامل یکپارچه

از دیگر خصوصیات بسیار حیاتی و مهم برای یک سیستم‌عامل، یکپارچه بودن آن است‌. یکپارچه بودن بدان معناست که توسعه‌دهندگان برای طراحی یک برنامه برای گوشی‌های هوشمند مبتنی بر سیستم‌عامل هارمونی، از یک کد استفاده کنند و بار دیگر از همان کد نیز برای طراحی برنامه مشابه روی یک دستگاه دیگر مبتنی بر این سیستم‌عامل بهره ببرند.

ایده سیستم‌عامل یکپارچه کمی آشنا به نظر می‌رسد چراکه اپل و گوگل سال‌ها برای اجرایی شدن آن در تلاشند. گفته می‌شد اپل در فکر ادغام‌سازی MacOS و iOS بود، اما با معرفی iPadOS در رویداد WWDC 2019، به نظر می‌رسد تحقق آن با تاخیر همراه شود. البته گوگل تا حدودی به این ایده نزدیک شده است. چراکه هم اکنون برنامه‌هایی وجود دارد که می‌توانید هم در سیستم‌عامل ChromeOS و هم در سیستم‌عامل اندروید از آن‌ها استفاده کنید. اما با این‌حال ادغام این دو سیستم‌عامل هنوز اجرایی نشده است.

خوشبختانه یکی از بزرگ‌ترین برتری‌های هارمونی به نسبت اندروید و iOS این است که این سیستم‌عامل قرار است به عنوان یک سیستم‌عامل یکپارچه در اختیار توسعه‌دهندگان قرار گیرد. هواوی قرار است ابتدا تلویزیون هوشمند آنر ویژن (Honor Vision) را به هارمونی مجهز کند و سپس از آن در دستگاه‌های دیگر از قبیل گجت‌های پوشیدنی و سیستم‌های هوشمند درون اتومبیل و سرانجام گوشی‌های هوشمند استفاده کند. اگر هواوی بتواند از این قابلیت هارمونی به نحو احسن استفاده کند، به احتمال زیاد شاهد رشد چشمگیر این سیستم‌عامل خواهیم بود‌.

رعایت حریم خصوصی کاربران

یکی از بزرگ‌ترین خلاف‌هایی که شرکت‌های بزرگ دنیا در حال حاضر متهم به انجام آن شده‌اند، جمع‌آوری داده‌های کاربران است. مسئله‌ای که افزایش آن در سال‌های اخیر باعث شده کاربران به مرور نسبت به این جاسوسی‌ها و نحوه جمع‌آوری اطلاعات، آگاهی بیشتری یابند و همین مورد نیز سبب می‌شود اعتماد آن‌ها به سیستم‌عامل نوپایی چون هارمونی کمتر شود‌.

مدتی است شایعه مشکلات امنیتی گریبان هواوی را گرفته و نیز رابطه آن‌ها با دولت چین، اندک شک و تردیدی را در دل کاربران بوجود می‌آورد که شاید در آینده دولت چین امکان دسترسی به اطلاعات کاربران سیستم‌عامل هارمونی را داشته باشد. شک و شبهه‌هایی از این دست باعث می‌شوند فروش محصولات مبتنی بر این سیستم‌عامل در غرب با چالش بزرگی مواجه شود.

بنابراین هواوی باید بتواند به طور کاملا امنیت کاربران خود را تضمین کند تا هیچوقت مشکلاتی از این دست گریبان‌گیر آن‌ها نشود. در غیر اینصورت نمی‌توان آینده درخشانی را برای این سیستم‌عامل در هیچ یک از بازارهای بزرگ فروش گوشی‌های هوشمند پیش‌بینی کرد.

بروزرسانی نرم‌افزاری متعدد

یکی از مشکلاتی که کاربران اندروید با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، کند بودن ارائه بروزرسانی جدید برای سیستم‌عامل دستگاهشان است و به نظر می‌رسد حالا حالاها شاهد رفع این مشکل نباشیم. جدا از گوشی‌های گوگل پیکسل، در محصولات شرکت‌های دیگر همانند گلکسی اس ۱۰، پرچم‌دار سال جاری سامسونگ، کاربر باید تقریبا ۱۰ ماه منتظر بروزرسانی دستگاه خود به نسخه جدید اندروید باشد.

دلیل این امرهم به برخی تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند برمی‌گردد که با دستکاری اندروید خام و تغییر آن به شکل و شمایل مورد نظر گوشی‌های خود، فرآیند دریافت نسخه جدید سیستم‌عامل را به تأخیر می‌اندازند. برای مثال هنگامی که گوگل نسخه خام اندروید را منتشر می‌کند، شرکت‌هایی مانند سامسونگ، ال جی یا HTC آن را با رابط کاربری معروف خود هماهنگ می‌کنند. آن‌ها با نصب یک سری نرم‌افزارهای انحصاری و نیز تغییر برخی کدها جهت هماهنگی با سیستم‌عامل، باعث تأخیر قابل توجهی در روند دریافت بروزرسانی‌های سیستم‌عامل می‌شوند.

در برخی موارد، مشکل بروزرسانی سیستم‌عامل در گوشی‌های اقتصادی به گونه‌است که شاید بعد از مدتی هیچ‌وقت بروزرسانی برای آن‌ها عرضه نشود. جالب اینجاست که تقریبا یک سال از عرضه اندروید پای (Pie) گذشته و هنوز یک چهارم دستگاه‌های اندرویدی از این سیستم‌عامل بی‌بهره‌اند!

اگر هواوی بتواند راه متفاوتی را انتخاب کند و بروزرسانی‌های سیستم‌عامل هارمونی را مشابه همان سیاستی که اپل در ارائه بروزرسانی‌های سیستم‌عامل iOS در پیش می‌گیرد، عرضه کند، قطعا مدت زمان کمی پس از انتشار می‌تواند بخش بزرگی از بازار را در اختیار بگیرد. مسلما همه کاربران تمایل دارند سراغ سیستم‌عاملی بروند که مرتبا با ارائه بروزرسانی‌های نرم‌افزاری (که شامل بروزرسانی‌های امنیتی هم می‌شود)، گوشی را نه تنها از ویروس و خطرات امنیتی دیگر حفظ کند، بلکه کار با آن را نیز با بهبود یک سری موارد، به تجربه لذت بخش‌تری تبدیل کند.

نظر شما در رابطه با آینده سیستم‌عامل هارمونی چیست؟ آیا هواوی موفق می‌شود جنگ احتمالی بین سیستم‌عامل‌ها را در آینده به سود خود به پایان برساند؟

منبع: trustedreviews

منبع متن: digikala