گوگل بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار نام رسمی اندروید Q را مشخص کرد و برخلاف انتظارات، خبری از نام یک خوراکی خوشمزه نیست و این غول تکنولوژی تصمیم گرفته این سیستم‌عامل را صرفا به‌عنوان اندروید ۱۰ معرفی کند و با این کار، سیستم نامگذاری نسخه‌های مختلف اندروید‌ تغییر پیدا می‌کند.

گوگل در سال ۲۰۰۹ برای اندروید‌ ۱.۶ نام کاپ‌کیک را انتخاب کرد و با این کار، رسم نام‌گذاری نسخه‌های مختلف اندروید‌ بر اساس خوراکی‌ها آغاز شد و در نهایت اندروید پای آخرین اندرویدی است که از یک نام خوراکی بهره می‌برد. گوگل می‌گوید اندروید ۱۰ به­عنوان یک نام، ساده‌تر و کوتاه‌تر است و یکی از دلایل اتخاذ این تصمیم این بوده که این خوراکی‌ها در بعضی از مناطق جهان اصلا مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و کاربران برخی از این موارد را نمی‌شناسند.

به همین خاطر، گوگل مانند محصولاتی مانند کروم، iOS و ویندوز تصمیم گرفته که نسخه‌های جدید را صرفا با اعداد نام‌گذاری کند. علاوه بر این، گوگل برای هویت بصری برند اندروید‌ هم تغییراتی در زمینه فونت، رنگ و دیگر موارد این‌چنینی اعمال کرده است. به‌عنوان مثال، لوگو رسمی اندروید‌ حالا فقط سر ربات معروف را نشان می‌دهد که از رنگ سبز جدیدی بهره می‌برد. کلمه اندروید‌ هم با فونت جدید و رنگ سیاه نمایش داده می‌شود. در ادامه می‌توانید ویدیو مربوط به تغییرات جدید در هویت بصری برند اندروید‌ را مشاهده کنید.

