مطمئنا سیستم‌عامل‌های اندروید، ویندوز، macOS، iOS و شاید حتی WatchOS را می‌شناسید. اگرچه این موارد مشهورترین سیستم‌عامل‌های دنیای تکنولوژی هستند، اما به غیر از آن‌ها موارد دیگری هم وجود دارد. در حقیقت، یکی از آن‌ها تایزن (Tizen) نام دارد و شاید همین حالا یک گجت مبتنی بر آن در خانه شما وجود داشته باشد.

اما برای افراد پیگیر خبرهای تکنولوژی، تایزن سیستم‌عامل شناخته‌شده‌ای محسوب می‌شود. اگرچه در حال حاضر ساعت‌های هوشمند سامسونگ از آن بهره می‌برند، اما سابقه آن به سال‌ها قبل برمی‌گردد و این سیستم‌عامل به غیر از ساعت‌ها، در گجت‌های دیگری هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیستم‌عامل تایزن چیست؟

ساده‌ترین جوابی که می‌توانیم مطرح کنیم این است که تایزن یک سیستم‌عامل اختصاصی توسعه‌یافته توسط سامسونگ است. علاوه بر این، اوپن سورس یا متن‌باز هم هست و این یعنی توسعه‌دهندگان به‌صورت رایگان می‌توانند از آن استفاده کنند و کارهای موردنظر خود را انجام دهند. اگرچه در نهایت این سامسونگ است که بیشتر کارهای مختلف را برای افزایش جذابیت این سیستم‌عامل انجام می‌دهد.

مانند بسیاری از سیستم‌عامل‌های امروزی، تایزن هم مبتنی بر هسته لینوکس است و به دلیل انعطاف‌پذیری‌اش، می‌تواند در گوشی‌ها، گجت‌های پوشیدنی، اتومبیل‌ها، تلویزیون‌ها و حتی یخچال‌ها هم مورد استفاده قرار بگیرد. اما امروزه، این سیستم‌عامل را عمدتا در ساعت‌های هوشمند و تلویزیون‌های سامسونگ می‌بینیم.

ساعت‌ها و مچ‌بندهای هوشمند مجهز به تایزن

سامسونگ تعداد زیادی مچ‌بند و ساعت هوشمند را روانه‌ی بازار می‌کند که عمدتا از سیستم‌عامل تایزن بهره می‌برند. در سمت مچ‌بند هوشمند، با Gear Fit2 Pro روبرو هستیم که کاربران می‌توانند از نمایشگر خمیده آن بهره ببرند و برای آن اپلیکیشن‌ها و واچ‌فیس‌های موردنظر را دانلود کنند.

در سمت ساعت‌های هوشمند تازه‌نفس، می‌توانیم به گلکسی واچ اشاره کنیم که ساعت هوشمند پرچم‌دار سامسونگ است. علاوه بر این، باید به ساعت هوشمند گلکسی واچ اکتیو و نسل جدید آن به نام گلکسی واچ اکتیو ۲ هم اشاره کنیم.

در جدیدترین نسخه‌های سیستم‌عامل، سامسونگ از رابط کاربری One UI استفاده می‌کند که هم‌نام رابط کاربری گوشی‌های این شرکت است ولی با این تفاوت که همچنان بر روی تایزن قرار گرفته است. کاملا مشخص است که سامسونگ حداقل برای گجت‌های پوشیدنی خود، توجه زیادی را به این سیستم‌عامل نشان می‌دهد. با توجه به اینکه WearOS اندروید ضعف‌های زیادی دارد، سامسونگ برای توسعه سیستم‌عامل اختصاصی برای گجت‌های پوشیدنی خود تلاش زیادی کرده و البته با پشتیبانی بهتر از اپلیکیشن‌های ثالث، می‌تواند امکانات آن را افزایش بدهد. با وجود این ضعف، اپلیکیشن‌های مفید زیادی برای این سیستم‌عامل ارائه شده است.

تلویزیون‌ها و دیگر گجت‌های خانگی

سامسونگ یکی از بزرگ‌ترین فروشندگان تلویزیون در سرتاسر جهان است و احتمالا بدون اینکه بدانید، بسیاری از آن‌ها مبتنی بر سیستم‌عامل تایزن هستند. مانند ساعت‌های هوشمند، جدیدترین تلویزیون‌های هوشمند سامسونگ اگرچه از سیستم‌عامل تایزن بهره می‌برند، ولی نام رابط کاربری آن‌ها فرق دارد و به‌عنوان Eden 2.0 از آن یاد می‌شود.

این سیستم‌عامل به کاربران اجازه می‌دهد به سرویس‌های استریمینگ معروف مانند نتفلیکس و آمازون پرایم دسترسی داشته باشند و مدل‌های جدید هم می‌توانند از اپل تی‌وی بهره ببرند. تقریبا تمام مدل‌های جدید تلویزیون‌های هوشمند سامسونگ از این سیستم‌عامل استفاده می‌کنند. در کنار تلویزیون‌ها، باید به تعبیه این سیستم‌عامل در یخچال‌های هوشمند سامسونگ هم اشاره کنیم.

تاریخچه

همانطور که در ابتدای این مطلب گفتیم، سیستم‌عامل تایزن یک پلتفرم با سابقه محسوب می‌شود. سامسونگ برای نخستین گوشی‌های هوشمند خود-قبل از اندروید-از یک سیستم‌عامل به نام «بادا» (Bada) استفاده می‌کرد که تایزن بر مبنای همان توسعه یافته است. سری گوشی‌های محبوبی مانند Wave از همین سیستم‌عامل Bada بهره می‌بردند.

اگرچه تعداد گوشی‌های مبتنی بر تایزن به پای گوشی‌های مجهز به بادا نمی‌رسد، ولی باید بگوییم که سامسونگ پنج نسخه از سری گوشی‌های Z را روانه‌ی بازار کرد که اولین آن در سال ۲۰۱۴ و آخرین در سال ۲۰۱۷ بود. در آن دوران، سیستم‌عامل تایزن به‌عنوان جایگزین اندروید در نظر گرفته می‌شد. با این حال، با توجه به کمبود قابل توجه اپلیکیشن‌های ثالث، سامسونگ شانس چندانی برای رقابت با اندروید نداشت.

در رابطه با ساعت‌های هوشمند هم سامسونگ از همان ابتدا، برای این گجت‌ها از سیستم‌عامل تایزن استفاده کرده است. اگرچه نسل اول ساعت‌های هوشمند این شرکت فقط با گوشی‌های سامسونگ سازگار بودند و ضعف‌های زیادی داشتند، اما توانستند توجهات زیادی را جلب کنند. این کمپانی همچنین مدتی به بهره‌گیری از پلتفرم Android Wear (WearOS کنونی) روی آورد ولی در نهایت بار دیگر به سمت تایزن برگشت.

از آن زمان، این پلتفرم اگرچه همچنان با ضعف پشتیبانی از اپلیکیشن‌های متنوع دست و پنجه نرم می‌کند، ولی به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های جذاب مختص ساعت‌های هوشمند از آن یاد می‌شود. از بین نقاط قوت آن می‌توانیم به امکان شخصی‌سازی واچ‌فیس‌ها، ابزارهای داخلی برای زیر نظر گرفتن وضعیت سلامتی و اپلیکیشن‌های داخلی مفید اشاره کنیم. حاشیه چرخان ساعت‌های هوشمند هم طرفداران پروپاقرص زیادی دارد.

هرچند در نسل جدید گلکسی واچ اکتیو این حاشیه چرخان جای خود را به حاشیه لمسی داده، ولی همچنان با امکانات جذاب سیستم‌عامل تایزن سروکار داریم. در حال حاضر، ساعت‌های هوشمند سامسونگ مهم‌ترین گجت‌های مبتنی بر تایزن هستند ولی در سال‌های اولیه این سیستم‌عامل، برخی از دوربین‌های عکاسی این شرکت هم از سیستم‌عامل مذکور بهره می‌بردند. از بین آن‌ها می‌توانیم به دوربین‌های NX1، NX200 و NX300 اشاره کنیم.

اگرچه سامسونگ زمانی انواع و اقسام دوربین‌های عکاسی را روانه‌ی بازار می‌کرد، ولی در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت این بخش از کسب و کار خود را کوچک‌تر و محدودتر کند. با وجود اینکه برخی از دوربین‌های حرفه‌ای سامسونگ حرف زیادی برای گفتن داشتند، ولی در دنیای دوربین‌های حرفه‌ای، کاربران عمدتا ترجیح می‌دهند از محصولات شرکت‌هایی مانند کانن، نیکون و سونی استفاده کنند.

در هر صورت همین ارائه‌ی سیستم‌عامل تایزن برای دوربین‌های عکاسی، انعطاف‌پذیری گسترده آن را به خوبی نشان می‌دهد.

