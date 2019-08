تاریخ انتشار نسخه نهایی اندروید ۱۰ اعلام شد

در چند سال گذشته، گوشی‌های پیکسل گوگل به‌سرعت می‌توانند نسخه نهایی اندروید جدید را دریافت کنند و امسال هم از این قاعده مستثنا نیست. چند روز قبل، گوگل اعلام کرد که دیگر برای نامگذاری اندرویدها از نام خوراکی‌ها استفاده نمی‌کند و در عوض با شماره‌های ساده از آن‌ها یاد خواهد شد. علاوه بر اینکه اندروید Q حالا اندروید ۱۰ نام دارد، بخش‌هایی از هویت بصری اندروید مانند لوگوی آن هم تغییر کرده است.

طبق اعلام بخش پشتیبانی گوگل، در تاریخ ۳ سپتامبر یعنی یک هفته دیگر، تمام گوشی‌های پیکسل که تا حالا عرضه شده‌اند می‌توانند نسخه نهایی اندروید ۱۰ را دریافت کنند. اگرچه همواره گوشی‌های پیکسل در این زمینه حرف اول را می‌زنند، اما برخی از شرکت‌های سازنده گوشی‌های اندرویدی هم معمولا تلاش می‌کنند خیلی سریع نسخه جدید اندروید را برای برخی از گوشی‌های خود عرضه کنند. از بین آن‌ها، شرکت‌هایی مانند نوکیا و وان‌پلاس سابقه‌ی خیلی خوبی دارند و یکی از دلایل محبوبیت آن‌ها هم به همین مضوع برمی‌گردد.

اندروید ۱۰ هم مانند هر نسخه دیگر این سیستم‌عامل، ویژگی‌های جدید و جذابی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد که از بین آن‌ها می‌توانیم به حالت تاریک گسترده، زیرنویس همزمان، امکان فیلمبرداری از صفحه نمایش، حالت دسکتاپ و پشتیبانی از گوشی‌های تاشو اشاره کنیم.

