از رویداد ماه سپتامبر شرکت اپل چه انتظاراتی داریم؟

اگر شایعات منتشر شده مبنی بر اینکه اپل قصد دارد رویداد ماه سپتامبر خود را در روز دهم این ماه برگزار کند حقیقت داشته باشد، پس مدت زمان زیادی با آن فاصله نداریم. اینکه اپل آیفون‌های جدید خود را در این روز رونمایی می‌کند بدیهی است، اما باید انتظار معرفی چه محصولات دیگری را نیز داشته باشیم؟

یکی از مواردی که اپل در آن مهارت فوق‌العاده بالایی دارد جذب مشتری است. به عبارتی، مسئله هیچ وقت این نیست که اپل چه محصولی را در چه تاریخی و با چه ویژگی معرفی می‌کند! مسئله همیشه تعداد نفراتی است که این شرکت در رویدادهای مختلف با مهارت بالایی که دارد به سمت خود می‌کشاند و از همین طریق هم فروش محصولات خود را تضمین می‌کند.

اپل به خوبی می‌داند در چه موقعیتی چه چیزی را معرفی کند. مثلا معرفی آیپدها طی یک رویداد جداگانه به چیز معمولی تبدیل شده، چراکه باعث می‌شود توجه کاربران از گوشی‌های هوشمند دور شده و به سمت محصولات جدید معطوف شود. همچنین ساعت‌های هوشمند را معمولا با گوشی‌های آیفون رونمایی می‌کند تا با استفاده از محبوبیت و مشهوریت آن‌ها، تبلیغاتی را برای ساعت‌های هوشمند خود نیز انجام دهد!

اما در رویداد ماه سپتامبر اپل، این شرکت چه چیزهایی برای نمایش به کاربران خواهد داشت؟ با توجه به افت فروش آیفون‌های سری X، آیا اپل می‌داند در رویداد پیش رو چه چیزی می‌تواند بیشتر توجه کاربران را جذب کرده و لذا فروش محصولات این شرکت نیز تضمین شود؟

نگاهی می‌اندازیم به تمام آنچیزی که بر اساس آخرین شایعات قرار است در رویداد (احتمالا) دهم سپتامبر این شرکت رخ دهد.

بیشتر بخوانید: اطلاعات تازه از آیفون ۱۱ پرو، مک بوک پرو و آیپد پرو جدید در گزارش بلومبرگ

آیفون پرو یا آیفون ۱۱؟

آخرین اخبار حاکی از آن است که آیفون‌های جدید در سه مدل رونمایی خواهند شد. موثق‌ترین منبع خبری هم اعلام کرده آیفون‌های جدید همگی عدد «۱۱» را در کنار خود خواهند داشت و صرف نظر از پسوند احتمالی، همه آن‌ها آیفون ۱۱ نام‌گذاری خواهند شد.

دسته بندی آیفون‌های ۱۱ نیز به این صورت است که مدل مشابه با آیفون XR، آیفون ۱۱ نام دارد و آیفون XS و آیفون XS مکس هم به ترتیب با آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس جایگزین خواهند شد.

شایعات اندکی نیز وجود دارند مبنی براینکه اپل قابلیت ۵G را در سال ۲۰۲۰ به آیفون‌های خود خواهد آورد و لذا آیفون ۱۱ ویژگی‌های منحصر بفرد و خارق‌العاده‌ای با خود به همراه نخواهد داشت. سوای بروزرسانی سخت‌افزاری، برای اولین بار یک فضای مربعی شکل در پشت گوشی میزبان سه دوربین خواهد بود. البته گفته می‌شود آیفون ۱۱ که جانشین آیفون XR محسوب می‌شود به دو لنز دوربین مجهز می‌شود.

از قابلیت‌های این دوربین‌ هم کم گفته نشده. وب‌سایت بلومبرگ ادعا کرده iOS در آیفون‌های ۱۱ تصاویر ثبت شده با لنزها را با یکدیگر ترکیب می‌کند تا کیفیت آن‌ها را در نور کم و یا شرایط نامساعد بهبود بخشد. این قابلیت برای کاربران اپل بسیار حیاتی خواهد بود چراکه آیفون‌های سری X از حالت تاریکی بهره نمی‌بردند و لذا در شرایط نوری نامساعد، این گوشی‌ها عملکرد خوبی از خود نشان نمی‌دادند.

در حال حاضر، تنها محصولی که بدون شک از رونمایی آن در ماه پیش رو مطمعن هستیم آیفون ۱۱ است.

بیشتر بخوانید: کاهش فروش گوشی‌های اپل با عرضه آیفون‌های جدید هم جبران نخواهد شد

اپل واچ؛ گجت محبوب کاربران

جدیدترین تصاویری که از نسخه بتای سیستم‌عامل ۶ Watch-OS ثبت شد، از وجود اپل واچ ۴۴ میلی‌متری از جنس تیتانیوم و سرامیک حکایت دارند. جدای از این‌ها، هیچ منبع خبری موثقی هنوز اطلاعات خاصی در رابطه با اپل واچ منتشر نکرده و لذا این احتمال نیز وجود دارد که در رویداد پیش رو اصلا شاهد معرفی نسل پنجم ساعت‌های اپل نباشیم.

به هرحال این تصاویر از سیستم‌عامل معرفی شده Watch-OS 6 به بیرون منتشر شده که قرار بود یک سری قابلیت‌های سلامتی بیشتر به علاوه فروشگاه اختصاصی را برای ساعت‌های هوشمند اپل به ارمغان آورد. با این اوصاف زمینه‌های لازم برای معرفی اپل واچ ۵ مهیا است.

احتمال معرفی اپل واچ ۵ در رویداد ماه سپتامبر اپل: بالا

کامپیوتر‌های مک

در ماه ژوئن سال جاری، اپل از کامپیوتر مک خود به همراه نمایشگر پرو دیسپلی XDR رونمایی کرد و قرار شد این محصولات در پاییز در دسترس کاربران قرار گیرند. با این اوصاف در رویداد پیش رو شاید شاهد انتشار مک پرو جدید باشیم، هرچند بعید به نظر می‌رسد محصول جدید دیگری از این سری برای معرفی وجود داشته باشد و یا اپل در رابطه با مک پرو توضیحات بیشتری ارائه دهد.

احتمال معرفی کامپیوتر‌های مک در رویداد ماه سپتامبر اپل: بسیار پایین

مک بوک پرو

بیشترین شایعاتی که اخیرا در رابطه با لپ تاپ‌های مک بوک اپل شکل گرفته پیرامون رونمایی از یک مک بوک پرو ۱۶ اینچی هستند. منابع خبری مشابه همچنین از وجود یک مک بوک پرو ۱۵ اینچی (اندازه مشابه نسل قبل) خبر داده‌اند که به دلیل کاهش چشمگیر حاشیه‌ها، اندازه کوچکتری دارد. اگر مک بوک پرو ۱۵ اینچی در کار باشد، احتمالا در ماه سپتامبر رونمایی شده و در اکتبر سال جاری روانه بازار شود.

اما در رابطه با مک بوک پرو ۱۶ اینچی هنوز نمی‌توان با اطمینان نظر داد. بسیاری‌ها رونمایی این محصول در سپتامبر را محتمل دانستند و بسیاری دیگر نیز از رونمایی مک بوک ۱۵ اینچی بدون حاشیه گفتند. از طرفی اپل در ماه می و جولای سال جاری، مک بوک ۱۳ و ۱۵ ینچی خود را ارتقا داد و همین مسئله احتمال معرفی مک بوک جدید را تا حدودی کاهش می‌دهد.

با این تفسیر اگر قرار به معرفی محصولی از مک بوک پرو باشد، یا مدل ۱۵ اینچی بدون حاشیه خواهد بود و یا مدل ۱۶ اینچی.

احتمال معرفی لپ تاپ مک بوک جدید در رویداد ماه سپتامبر اپل: پایین

آی مک و آی مک پرو

کامپیوترهای یکپارچه آی مک در ماه مارس سال جاری بروزرسانی بزرگی از لحاظ سخت‌افزاری داشتند. هرچند شکل ظاهری آن‌ها تقریبا مشابه همانچه که در سال ۲۰۱۲ شاهد بودیم طراحی شده بود، اما استفاده از پردازنده اینتل i9 و گرافیک وگا از شرکت AMD آن را به یکی از قدرتمندترین کامپیوترهای یکپارچه بدل کرد.

این بروزرسانی سخت‌افزاری کامپیوتر آی مک را تا حدودی به آی مک پرو نزدیک‌تر کرد. هرچند آی مک پرو در ماه مارس سال جاری تغییراتی داشت، اما از سال ۲۰۱۷ تاکنون شاهد پیشرفت قابل توجهی از آن نبودیم. بنابراین معرفی آی مک پرو جدید اندکی محتمل به نظر می‌رسد. اما اینکه آیا اپل برای معرفی آن در ماه سپتامبر برنامه داشته باشد یا خیر هنوز مشخص نیست.

از طرفی می‌توان گفت احتمال معرفی آی مک یا آی مک پرو جدید در رویداد ماه بعد بسیار کم است. چراکه این رویداد عمدتا تمرکز بر گوشی‌های هوشمند و لوازم مربوط به آن را دارد و معرفی یک کامپیوتر یکپارچه، هرچند خوب و قدرتمند کمی عجیب و دور از انتظار خواهد بود.

احتمال معرفی آی مک و آی مک پرو در رویداد ماه سپتامبر اپل: پایین

آیپد و آیپد پرو جدید

اگر قرار باشد رونمایی محصولی جز آیفون ۱۱ و اپل واچ را در رویداد دهم سپتامبر شاهد باشیم، به احتمال زیاد آن محصول آیپد یا آیپد پرو خواهد بود. البته شاید اپل آیپدهای خود را طی رویدادی مستقل در ماه اکتبر رونمایی کند، اما می‌توان به یقین گفت امسال آیپدهای جدیدی در راه هستند.

اگرچه اپل هیچ‌گاه رویداد بعد از سپتامبر خود را به معرفی سخت‌افزار جدید اختصاص نمی‌داد، اما از آن‌جایی که شمار محصولات جدید این شرکت هم افزایش یافته، بعید نیست در رویدادهای پیش رو شاهد معرفی دستگاه‌ها و گجت‌های جدید باشیم.

این امکان هم وجود دارد اپل آیپدهای خود را به همراه لپ تاپ مک بوک پرو ۱۶ اینچی و سرویس اپل تی‌وی پلاس، در فصل پاییز رونمایی کند. اما اگر قرار به معرفی آیپد پرو جدید باشد، به احتمال زیاد همانند آیفون‌های ۱۱ شاهد قرار گرفتن سه دوربین در بخش پشتی آن‌ها هستیم.

در رابطه با آیپد هم باید گفت که ظاهرا این تبلت از دو دوربین برخوردار خواهد بود. یعنی اپل در تبلت‌ها دقیقا سیاست مشابه گوشی‌های خود را در پیش خواهد گرفت و مدل غیر پرو را با دو روبین روانه بازار خواهد کرد. همچنین احتمالا افزایش سایز نمایشگر از ۹.۷ اینچ به ۱۰.۲ اینچ نیز وجود دارد. همه این خبرها حاصل اطلاعاتی بود که مینگ چی کو، تحلیل‌گر نام آشنای اپل، در اختیار مطبوعات قرار داد.

احتمال معرفی آیپد و آیپد پرو جدید در رویداد ماه سپتامبر اپل: ۵۰/۵۰

دیگر محصولات

اپل همچنین در خط تولید سخت‌افزارهای خود آیپادها را در اختیار دارد که البته اخیرا بروزرسانی شده‌اند. اما پخش کننده تلویزیون ۴K اپل (اپل تی‌وی) از سال ۲۰۱۷ تاکنون تغییر قابل توجهی به خود ندیده است! به عبارتی پخش کننده تلویزیون را می‌توان محصول فراموش شده اپل دانست. اما در طرف مقابل اپل به سرویس اپل تی‌وی پلاس بسیار بها داده است. بنابراین می‌توان گفت اگر اپل در رویداد ماه بعد از سرویس اپل تی‌وی پلاس حرفی به میان بیاورد، به احتمال فراوان شاهد معرفی پخش کننده تلویزیون جدیدی نیز خواهیم بود.

البته تاکنون هیچ خبرگزاری رسمی و یا منبع موثقی حرفی از پخش‌کننده جدید اپل به میان نیاورده و از خود اپل هم چیزی شاهد نبودیم. جز اینکه قرار شد این شرکت برخی از برنامه‌های خود از قبیل آیتونز را برای تلویزیون‌های ساخته شده توسط شرکت‌های دیگر منتشر کند.

همچنین سیستم‌عامل tvOS هم که فعلا در حالت بتا قرار دارد، در رویداد پیش رو و همراه با نسخه جدید iOS و macOS در دسترس قرار می‌گیرد. به علاوه گفته می‌شود اپل قرار است قلمی را طراحی کند که با آیفون‌های جدید سازگار است و سایز کوچکتری نسبت به قلم‌های نسل قبل این شرکت دارد و طراحی قاب‌های محافظ آیفون‌های ۱۱ هم به شایعه وجود این قلم دامن زده‌اند.

احتمال معرفی قلم هوشمند در رویداد ماه سپتامبر اپل: ۵۰/۵۰

بیشتر بخوانید: اولین قاب محافظ آیفون ۱۱ با جایگاهی برای اپل پنسل معرفی شد!

پیش‌بینی‌ها از معرفی محصولات جدید نشان می‌دهد که رویداد پر حادثه‌ای را از اپل شاهد نخواهیم بود. هر سال بسیاری از کاربران و تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند محصولات زیادی در یک رویداد اپل معرفی خواهد شد که خب معمولا اینطور نیست.

اما نکته‌ای در این خصوص وجود دارد. شاید اپل برنامه‌های زیادی برای این رویداد تدارک ندیده باشد، اما مسلما محصولاتی را رونمایی می‌کند که هرکدام تأثیر بسیار زیادی روی کاربران خواهد داشت. بنابراین می‌توان انتظار داشت هرآنچه که در این رویداد معرفی خواهد شد آنقدر جذاب خواهد بود که فروش خود را تضمین کند.

به نظر شما آیا اپل در رویداد پیش رو، جز آیفون ۱۱ محصول دیگری را برای رونمایی خواهد داشت؟

منبع: appleinsider

The post از رویداد ماه سپتامبر شرکت اپل چه انتظاراتی داریم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala