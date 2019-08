در مراسم رونمایی از گلکسی نوت ۱۰، در مقایسه با دیگر مراسم‌های مشابه، شاهد اتفاق نامعمولی بودیم؛ در این مراسم، مدیرعامل مایکروسافت حضور پیدا کرد تا در مورد شراکت سامسونگ و مایکروسافت توضیحاتی را ارائه بدهد. در این مراسم گفته شد که آن‌ها می‌خواهند ارتباط بین گوشی‌های گلکسی و کامپیوترهای ویندوزی را بهتر کنند اما معنی نهفته این همکاری مقابله با مهم‌ترین نقطه قوت محصولات اپل است.

گوشی هوشمند به تنهایی نمی‌تواند تجربه کاربری جذابی ارائه دهد

اکوسیستم اندروید به داشتن تنوع گسترده شهرت دارد. چندین و چند شرکت سازنده با استفاده از انواع و اقسام سخت‌افزارها در این اکوسیستم حضور دارند و گوشی‌های جذاب و ظریف تا گوشی‌های بسیار با دوام و محکم مختص شرایط سخت در این اکوسیستم حضور دارند. در این میان، شرکت‌های سازنده گوشی‌های اندرویدی نمی‌توانند اکوسیستم یکپارچه جذابی را به ارمغان بیاورند که مواردی مانند کامپیوترها، تبلت‌ها، ساعت‌های هوشمند و دیگر گجت‌ها را در بر بگیرد. اگرچه می‌دانیم که اندروید در تبلت‌ها هم حضور دارد و گوگل پلتفرم WearOS را برای ساعت‌های هوشمند توسعه داده، ولی هیچ‌کدام از این موارد حرف زیادی برای گفتن ندارند.

یکی از مهم‌ترین ارتباطات بین گجت‌های مختلف، بین گوشی هوشمند و کامپیوتر است. گوشی هوشمند و کامپیوتر برای بیشتر افراد شاغل روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و وجود یک ارتباط مناسب بین آن‌ها، می‌تواند فرایند کار کردن را بهینه‌تر کند.

در این حوزه، در حال حاضر اپل حرف اول را می‌زند. این شرکت سال‌ها قبل از توسعه آیفون، کامپیوترهای مک را روانهٔ بازار می‌کرد و اگرچه سهم بازار کامپیوترهای اپل اصلا قابل مقایسه با کامپیوترهای ویندوزی نیست، ولی در سرتاسر جهان تعداد زیادی از کمپانی‌ها صرفا از کامپیوترها یا لپ‌تاپ‌های مک استفاده می‌کنند. به همین خاطر، بسیاری از کارکنان چنین محیط‌هایی ترجیح می‌دهند از آیفون بهره ببرند.

یک شراکت عالی در دنیای تکنولوژی

خب، اگر شما تمایلی برای بهره‌گیری از اکوسیستم اپل نداشته باشید، از کدام گزینه‌های جایگزین می‌توانید استفاده کنید؟ همه ما به‌خوبی از نتایج تلاش‌های مایکروسافت برای توسعه سیستم‌عامل گوشی‌های هوشمند خبر داریم. در حال حاضر، اندروید صنعت گوشی‌های هوشمند را تحت سیطره خود دارد و مایکروسافت هم در زمینهٔ کامپیوترها حرف اول را می‌زند. به همین خاطر همکاری بین این دو سیستم‌عامل کاملا منطقی جلوه می‌کند ولی عملی کردن این ایده، اصلا کار ساده‌ای نیست.

سیستم‌عامل اندروید از طریق صدها سازنده مختلف ارائه می‌شود. خوشبختانه، تنها چند مورد محدود از آن‌ها از بیشترین سهم بازار بهره می‌برند که در این میان، سامسونگ در رتبه اول قرار دارد. سامسونگ چند سال قبل قابلیت DeX را معرفی کرد که گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت را به نوعی کامپیوتر دسکتاپ تبدیل می‌کند؛ ولی این مشخصه با استقبال چندانی روبرو نشده است. به همین خاطر، سامسونگ از طریق همکاری با مایکروسافت می‌خواهد یکپارچگی گوشی‌های گلکسی با برنامه‌های مایکروسافت مانند Your Phone، Outlook و One Drive را افزایش دهد و علاوه بر این می‌توانید برای بهره‌گیری از قابلیت DeX، گلکسی نوت ۱۰ را مستقیما به لپ‌تاپ یا کامپیوتر وصل کنید.

چنین تلاش‌هایی حرکت در مسیر درستی محسوب می‌شوند. طبیعتا در این میان برخی از کاربران برای بهبود ارتباط بین کامپیوتر و گوشی هوشمند تمایل چندانی به بهره‌گیری از راهکارهای مایکروسافت ندارند ولی در نهایت شرکت‌ها در این زمینه با گزینه‌های محدودی مواجه هستند. گوگل همچنان مشغول توسعه Chrome OS است و اگرچه روزبه‌روز به شمار لپ‌تاپ‌های مبتنی بر آن افزوده می‌شود حتی تعدادی از آن‌ها را سامسونگ می‌سازد، ولی این سیستم‌عامل برای رقابت با ویندوز راه طولانی در پیش دارد. به همین خاطر، سامسونگ فعلا ترجیح داده به همکاری با مایکروسافت روی بیاورد، ولی این همکاری تا چه حد وسیع خواهد بود؟

آیا در آینده شاهد گوشی سامسونگ دارای قابلیت بوت دوگانه خواهیم بود؟

توان گوشی‌های هوشمند مرتبا افزایش پیدا می‌کند و فاصله آن‌ها نسبت به لپ‌تاپ‌ها کمتر می‌شود و همین موضوع قابلیت‌های زیادی را امکان‌پذیر می‌کند. سامسونگ با معرفی قابلیت DeX تا حدی تلاش کرد تجربه کاربری کامپیوترهای دسکتاپ را در گوشی‌ها ارائه کند ولی شاید بتوان از این هم فراتر رفت و سیستم‌عامل ویندوز را در گوشی‌ها برای کاربران به ارمغان آورد.

تصور کنید در حال استفاده از گلکسی نوت ۱۱ هستید و وقتی به محل کار می‌رسید، این گوشی را از طریق کابل USB-C به مانیتور یا داک مخصوص وصل می‌کنید و با محیط سیستم‌عامل ویندوز و برنامه‌های موجود در آن روبرو می‌شوید. اگرچه این موضوع شاید تا چند سال پیش غیرممکن به نظر می‌رسید، ولی با توجه به پیشرفت‌های اخیر، چندان هم دور از ذهن به حساب نمی‌آید. البته برای برخی از کارهای سنگین به ناچار باید از کامپیوتر بهره برد ولی بسیاری از کاربران از سیستم خود برای کارهای ساده استفاده می‌کنند.

اما چرا برای چنین کاری اصلا باید از ویندوز استفاده کرد؟ اول از همه باید آشنا بودن محیط نرم‌افزاری آن اشاره کنیم. میلیون‌ها کاربر در سرتاسر جهان با ویندوز آشنایی دارند و به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند. دوما، این رویکرد به کاربران اجازه می‌دهد علاوه بر اندروید، به اکوسیستم غنی ویندوز هم دسترسی پیدا کنند. یک گوشی هوشمند پیشرفته در آیندهٔ نه‌چندان حداقل برای برخی از کاربران می‌تواند جایگزین کامپیوتر دسکتاپ شود. زمانی که پیش‌زمینه‌های مربوط به این موضوع فراهم شود، مطمئنا مایکروسافت می‌خواهد از طریق همکاری با بزرگ‌ترین شرکت سازنده گوشی‌های هوشمند در جهان، در این فرایند نقش مهمی داشته باشد.

کاملا واضح است که در حال حاضر این موضوع یک سناریو فرضی محسوب می‌شود. ولی در هر صورت مایکروسافت در زمینهٔ موبایل تجربه زیادی دارد و آن‌قدر ثروتمند است که برای این موضوع می‌تواند بودجه بسیار زیادی را به بخش تحقیق و توسعه اختصاص دهد؛ به همین خاطر ارائهٔ نسخه‌ای از ویندوز مختص گوشی‌های سامسونگ برای این غول نرم‌افزاری غیرممکن نیست و در هر صورت ارائهٔ نسخه‌ای از ویندوز در یک گوشی می‌تواند اپل را به‌صورت جدی به چالش بکشد.

آینده جذابی پیش روی ما است

آیا یک گوشی‌ساز اندرویدی دیگر همکاری خود را با مایکروسافت آغاز می‌کند؟ هواوی در حال حاضر برای تولید لپ‌تاپ‌های میت‌بوک با مایکروسافت همکاری می‌کند و اگر جنگ تجاری آمریکا و چین جلوی آن‌ها را نگیرد، شاید این دو شرکت همکاری خود را وسیع‌تر کنند. یا شاید هم گوگل در آیندهٔ نزدیک بتواند سهم بازار لپ‌تاپ‌های مبتنی بر Chrome OS را تا حد زیادی افزایش بدهد. در هر صورت، در این زمینه می‌توان سناریوهای جذابی را مطرح کرد و باید ببینیم در چند سال آینده این شرکت‌ها به کدام سمت حرکت می‌کنند.

منبع: Phone Arena

