ورژن کنونی مرورگر گوگل کروم قناری تعدادی قابلیت جذاب و کاربردی دارد که دانستن آن می‌تواند برای بسیاری از کاربران مفید باشد.

درحالیکه این ویژگی‌ها به زودی و به صورت پایدارتری برای نمونه اصلی گوگل کروم نسخه ۷۸ در دسترس قرار می‌گیرند، اما اگر برای تجربه آن‌ها مشتاق هستید، می‌توانید از طریق این لینک اقدام به دانلود مرورگر کروم قناری کرده و ویژگی‌های نام برده در این متن را همین حالا امتحان کنید.

با منوی شلوغ تب‌ها خداحافظی کنید!

اگر با رایانه شخصی خود مشغول خواندن این متن هستید، روی یکی از تب‌های مرورگر کروم خود راس کلیک کنید. ۱۱ گزینه در منو برای شما ظاهر می‌شود! حقیقت این است که کمتر کسی با این گزینه‌ها سرو کار دارد. برای مثال اولین گزینه؛ باز کردن تب جدید. اگر کاربر بخواهد برای باز کردن تب جدید روی یک تب، راس کلیک کرده و سپس گزینه مورد نظر را انتخاب کند، به سادگی روی علامت + کلیک می‌کند.

به طور کلی مواردی از این دست در منوی راس کلیک کروم دیده می‌شود و در مجموع ۱۱ گزینه وجود دارد که تقریبا نصف آن‌ها اصلا استفاده نمی‌شود. بنابراین در نسخه ۷۸ گوگل کروم و نسخه کنونی کروم قناری، منوی یاد شده از ۱۱ مورد به تنها ۶ مورد کاهش پیدا می‌کند.

البته شاید این تغییر کوچک زیاد جالب و کاربردی نباشد، اما نشان می‌دهد توسعه‌دهندگان حتی به کوچک‌ترین بخش‌های برنامه خود نیز اهمیت داده و در راستای بهبود آن قدم برداشته‌اند.

از رمز عبور خود محافظت کنید

در حالی که این قابلیت در جدیدترین نسخه از گوگل کروم قناری دیده نمی‌شود، اما گزارشات حاکی از آن است گوگل قصد دارد افزونه Password Checkup را به صورت یک قابلیت پیش‌فرض به نسخه ۷۸ مرورگر اصلی خود اضافه کند. البته می‌توانید از طریق این لینک افزونه یاد شده را برای مرورگر خود دانلود کنید.

هنگامی که نام کاربری و رمز عبور خود را برای ورود یا ثبت نام به یک وب‌سایت وارد می‌کنید، اگر ترکیب مشابهی از رمز عبور و حساب کاربری شما در پایگاه داده هکرها و به عبارتی در بین ترکیب‌های ناامن گوگل وجود داشته باشد، این افزونه به شما هشدار می‌دهد رمز عبور خود را تغییر دهید تا از این طریق از سرقت اطلاعات خود جلوگیری کنید.

دارک مود یکپارچه

شاید برای شما پیش آمده که قصد ورود به یک وب‌سایت را دارید و حالت دارک مود نیز فعال است. اما وب‌سایت مورد نظر تنها از تم روشن پشتیبانی می‌کند. در نسخه ۷۸ کروم، مادامی که دارک مود فعال باشد، صرف نظر از پشتیبانی یک سری وب‌سایت‌ها از این حالت، همه وب‌سایت‌ها را پوشش خواهد داد. اگرچه با حالت دارک مود به اندازه کافی آشنا شده‌اید، اما در زیر می‌توانید نمونه‌از از آن را تماشا کنید.

برای فعال کردن حالت دارک مود در کروم کافی است عبارت chrome://flags را در نوار جستجوی مرورگر سرچ کرده و وارد بخش تنظیمات مرورگر شوید. در صفحه باز شده به دنبال گزینه Force Dark Mode بگردید و آن را روی حالت فعال (Enable) قرار دهید.

تم مورد علاقه خود را بسازید

اگر از منوی کروم خوشتان نمی‌آید و قصد شخصی سازی آن را دارید، می‌توانید تم مخصوص خود را بسازید. جهت انجام این کار عبارت chrome://flags را در نوار جستجوی این مرورگر تایپ کرده تا وارد بخش تنظیمات شوید. در منوی باز شده، به دنبال عبارت ntp customization menu version 2 بگردید و سپس آن را فعال کنید.

عملیات مشابه را با فعال کردن عبارت‌های Chrome colors menu و Custom color picker for chrome colors menu نیز انجام دهید. سپس مرورگر خود را یک بار ریستارت کنید. در سمت راست و پایین مرورگر گزینه Customize دیده می‌شود. با کلیک روی آن می‌توانید رنگ و تم مرورگر خود را به دلخواه تغییر دهید.

همچنین می‌توانید در بین سه گزینه‌ای که در شخصی سازی به آن دسترسی دارید، چگونگی نمایش میانبرها را نیز تعیین کنید.

آخرین گزینه نیز به پس زمینه مربوط است. به این صورت که می‌توانید تصویری را به عنوان تصویر پس زمینه مرورگر خود انتخاب کنید تا هنگام باز کردن برنامه، آن را مشاهده کنید. البته گوگل گزینه‌ای را برای این برنامه در نظر گرفته که با فعال کردن آن، تصاویر پس زمینه به صورت روزانه تغییر می‌کنند.

این ویژگی‌ها فعلا در آخرین نسخه مرورگر کروم قناری در دسترس قرار دارند و ممکن است اضافه شدن آن‌ها به مرورگر اصلی کروم با کمی تاخیر همراه باشد. گفته می‌شود گوگل اواخر اکتبر سال جاری نسخه ۷۸ مرورگر اصلی کروم را با همه این ویژگی‌ها روانه بازار خواهد کرد.

