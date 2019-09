طبق آخرین اخباری که در رابطه با جدیدترین بیلد ویندوز ۱۰ منتشر شده، ظاهرا کاربران از این پس می‌توانند ویندوز خود را به صورت آنلاین و بدون نیاز به فایل پشتیبان ذخیره شده در کامپیوتر ریست کنند.

تا به امروز ریست کردن ویندوز به این معنا بود که این سیستم با استفاده از فایل‌های موجود ویندوز، نصب یک ویندوز جدید را آغاز می‌کرد. (شبیه به عمل بازگشت به تنظیمات کارخانه در گوشی‌ها). اما آخرین بیلدی که برای اینسایدرهای دسته فست (سریع) منتشر شده، این اجازه را می‌دهد تا فایل ویندوز ۱۰ جدیدی را به صورت آنلاین دانلود و نصب کنیم.

این تغییر صورت گرفته بیشتر بنا به درخواست کاربران بوده. آن‌ها ترجیح دادند فرایند ریست کردن، با اینترنت پر سرعتی که در اختیار دارند انجام شود و به عبارتی ویندوزی جدید برایشان دانلود و نصب شود. بدین ترتیب نسخه ویندوزی که نصب می‌شود کاملا مشابه همان چیزی خواهد بود که کاربر در اختیار داشت.

مایکروسافت مانند آنچه که سال‌ها در سیستم‌عامل مک وجود داشته، در بخش ریست ویندوز ۱۰، گزینه‌ای به نام cloud download اضافه کرد. بدین ترتیب کاربر می‌تواند اقدام به دانلود ویندوز کرده و آن را روی سیستم خود نصب کند.

طبق اعلام مایکروسافت، تمام برنامه‌های کاربران بعد از نصب ویندوز به صورت کامل پاک خواهد شد و در صورت انتخاب کاربر، تمام اطلاعات هم از بین خواهد رفت. اما بهتر است فعلا از این روش برای نصب ویندوز استفاده نکنید. چرا که این قابلیت به تازگی و تنها برای اینسایدرهای حلقه فست منتشر شده و لذا نصب ویندوز از این روش ممکن است مشکلاتی را بوجود آورد. بنابراین تا انتشار نسخه پایدار و کامل بیلد مورد نظر که چنین قابلیتی را در خود دارد منتظر بمانید.

