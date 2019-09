چرا باید رمز عبور حساب توییتر را هر چند وقت یک بار تغییر دهیم؟

با توجه به گفته‌های جک دورسی، رئیس توییتر، تغییر رمز حساب کاربری در این شبکه اجتماعی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. چرا که کاربران را از خطر هک شدن نجات می‌دهد.

اخیرا گزارش شده بود که گروهی تحت عنوان «چاکل اسکواد» (Chuckle Squad)، حساب توییتر جک دورسی، رئیس توییتر را هک کرده‌اند! بعد از این اتفاق، کاربران به طرز عجیبی شاهد انتشار پست‌های نژاد پرستانه و توهین آمیز با نام جک دورسی بودند. مرکز رسمی ارتباطات توییتر ضمن تایید این خبر اعلام کرد حساب جک دورسی هک شده بود. پس از مدت کوتاهی نیز تمام پست‌های منتشر شده در صفحه این فرد حذف شد.

طبق گفته‌های وب‌سایت Engadget،‌ مهاجمین توانستند از طریق سرویس پیامک کلاود هاپر (Cloudhopper)، به حساب کاربری او نفوذ کنند. سرویسی که توییت کردن از طریق پیامک را ممکن می‌کند. با این حساب، حتی به عنوان رئیس توییتر هم نمی‌توانید از خطر حمله هکرها در امان باشید. اما برای جلوگیری از این مشکل چه باید کرد؟

اولین توصیه‌ای که همیشه و همه جا برای ثبت نام در یک وب‌سایت یا سامانه به کاربر می شود، انتخاب یک رمز عبور پیچیده است. رمزی که ترکیبی از حروف، اعداد و اشکال مختلف باشد و حدالامکان معنای خاصی نداشته باشد. اما ظاهرا داشتن رمز عبور قوی کفایت نمی‌کند و کاربر می‌بایستی هرزچندگاهی رمز عبور خود را تغییر دهد.

اما چطور می‌توان رمز عبور توییتر را تغییر داد؟

برای دارندگان اندروید، کاربر می‌بایستی بعد از ورود به برنامه، روی پروفایل کاربری خود کلیک کند. سپس در منوی باز شده، گزینه Settings and Privacy را انتخاب کند. سپس گزینه Account و بعد از آن‌ هم گزینه Password. بعد از وارد کردن رمز عبور فعلی خود، می‌توانید در دو فیلد باقی مانده، رمز عبور جدید خود را نوشته و تأیید کنید.

برای آن دسته از افرادی که از گوشی‌های آیفون استفاده می‌کنند یا توییتر را روی ویندوز خود نصب دارند نیز عملیات تغییر رمز کاملا مشابه نسخه اندروید است.

اگر رمز عبور توییتر خود را فراموش کرده‌اید، یا اگر حساب توییتری شما هک شده، می‌توانید رمز عبور خود را ریست کنید. به این صورت که ابتدا وارد صفحه ورد توییتر شوید. سپس نام کاربری، شماره تلفن یا آدرس ایمیل منتسب به حساب کاربری خود را وارد کنید. در مرحله بعد توییتر دو گزینه روبروی شما قرار خواهد داد مبنی براینکه می‌خواهید کد شش رقمی ریست کردن رمز عبور به شماره تلفن مورد نظر ارسال شود یا اینکه ترجیح می‌دهید لینک مربوطه به ایمیل مرتبط با حساب توییتر ارسال گردد.

اگر شماره تلفن را انتخاب کنید، کدی شش رقمی برایتان ارسال خواهد شد که با وارد کردن آن در فیلد مورد نظر، به صفحه ریست کردن رمز عبور هدایت می‌شوید. اما با انتخاب ایمیل، لینکی برای شما ارسال می‌شود که با کلیک روی آن وارد صفحه مربوطه خواهید شد و می‌توانید عملیات تغییر رمز عبور را انجام دهید.

همچنین کاربران برای حفاظت بیشتر حساب توییتر خود می‌توانند گزینه two-factor authentication را نیز فعال کنند. این عبارت یعنی علاوه‌ بر وارد کردن رمز عبور جهت ورود به حساب توییتر، کاربر می‌بایستی یک کد تایید که به شماره تلفن او ارسال می‌شود را نیز وارد کند.

برای فعال کردن این گزینه در اندروید ابتدا روی پروفایل کاربری خود کلیک کرده و سپس گزینه Setting and Privacy را انتخاب کنید. وارد بخش Accoint شده و گزینه Security را انتخاب کنید. گزینه اول را تحت عنوان Login Verification مشاهده می‌کنید. روی آن کلیک کرده و سپس در مرحله بعد، گزینه Start را انتخاب کنید.

در مرحله بعد کافی است رمز عبور خود را وارد کنید تا توییتر شما را به عنوان مالک اصلی شناسایی کند. در مرحله بعد از شما می‌خواهد کد شش رقمی که به شماره شما ارسال شد را درون فیلد مربوطه وارد کنید.

همچنین می‌توانید یک کد پشتیبان هم در مرحله آخر دریافت کنید که در صورت گم شدن گوشی، از آن برای وارد شدن به حساب توییتری خود استفاده کنید. فعال کردن این تنظیمات در iOS و ویندوز نیز مشابه نسخه اندروید است.

