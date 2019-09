اندروید سیستم‌عاملی است که به راحتی می‌توان به بیشتر ویژگی‌های مهم آن دسترسی پیدا کرد اما در این میان قابلیت‌های مفیدی هم قرار دارد که جلوی چشم کاربران تعبیه نشده‌اند و برای یافتن آن‌ها باید وقت بیشتری را صرف کنید. در این مطلب قصد داریم به تعدادی از این قابلیت‌ها اشاره کنیم که شاید تا حالا از آن‌ها استفاده نکرده‌اید. در ضمن باید خاطرنشان کنیم که این مطلب بر اساس اندروید پای نوشته شده و شاید دیگر نسخه‌ها از برخی از این موارد پشتیبانی نکنند.

۱. میان‌برهای Quick settings

بخش Quick settings یکی از جذاب‌ترین بخش‌های سیستم‌عامل اندروید است که به کاربران اجازه می‌دهد با کشیدن انگشت از بالای نمایشگر به پایین، به سرعت به تنظیمات مختلفی دسترسی داشته باشند. اما این آیکون‌ها صرفا گزینه‌های ساده برای روشن و خاموش کردن قابلیت‌های مختلف نیستند.

اگر انگشت خود را برای مدتی بر روی تعدادی از آن‌ها نگه دارید، روانه‌ی صفحه‌ی مختص مربوط به قابلیت موردنظر می‌شوید. به همین خاطر مثلا با این کار می‌توانید به سرعت به منوی بلوتوث مراجعه کنید و ارتباط مربوط به گجت‌های مختلف را تنظیم کنید. از بین آیکون‌هایی که از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند می‌توانیم به وای‌فای، NFC و اینترنت موبایل اشاره کنیم.

۲. کپی کردن متن در منوی Recents

این قابلیت تنها در اندروید پای وجود دارد و البته فقط برخی از گوشی‌ها از آن پشتیبانی می‌کنند ولی در هر صورت مشخصه بسیار مفیدی است. زمانی که در منوی Recents در حال مرور اپلیکیشن‌های باز شده هستید، بدون اینکه اپلیکیشن موردنظر را باز کنید می‌توانید بخشی از متن موجود در آن را کپی کنید. چنین قابلیتی چندان مهم نیست ولی برای افرادی که می‌خواهند مرتبا متون موردنظر را از اپلیکیشنی به اپلیکیشن دیگر منتقل کنند، مفید خواهد بود.

همانطور که گفتیم در حال حاضر فقط برخی از گوشی‌ها از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند ولی احتمالا به‌زودی این مشخصه روانه‌ی گوشی‌های بیشتری می‌شود. برای بررسی این موضوع، در اندروید گوشی خود به منوی Recents سر بزنید و ببینید که انتخاب و کپی بخشی از متن موجود در اپلیکیشن موردنظر امکان‌پذیر هست یا نه.

۳. میان‌برهایی برای میان‌برهای اپلیکیشن‌ها

در اندروید نوقا به بعد، اگر بر روی آیکون اپلیکیشن‌هایی که از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند مدتی انگشت خود را نگه دارید، میان‌برهای مختلفی نمایش داده می‌شود. این قابلیت جذاب به کاربران اجازه می‌دهد که به سرعت فقط به بخش موردنظر اپلیکیشن مذکور مراجعه کنند. علاوه بر این موضوع، بعد از نمایش این میان‌برها، می‌توانید آن‌ها را به‌صورت آیکون به هوم اسکرین منتقل کنید.

به‌عنوان مثال، اگر انگشت خود را بر آیکون واتس‌اپ نگه ندارید، فهرستی از افرادی که اخیرا با آن‌ها تعامل داشته‌اید نمایش داده می‌شود که می‌توانید آن‌ها را به‌صورت یک آیکون در هوم اسکرین قرار دهید تا بتوانید با ضربه بر این آیکون، به‌سرعت پیام موردنظر را برای او بنویسید. اپلیکیشن‌های زیادی از این مشخصه پشتیبانی می‌کنند و مثلا برای گوگل مپس می‌توانید میان‌بری قرار دهید تا به‌سرعت مسیر مربوط به موقعیت مکانی فعلی تا خانه را برای شما ترسیم کند.

۴. جابجایی سریع بین دو آخرین اپلیکیشن باز شده

این قابلیت از زمان اندروید نوقا معرفی شده ولی هنوز هم بسیاری از کاربران از وجود آن خبر ندارند. با دو بار ضربه بر دکمه مربوط به منوی Recents که معمولا به شکل مربع است، خیلی سریع بین دو اپلیکیشن اخیرا باز شده جابجا می‌شوید. این قابلیت جذاب منجر به صرفه‌جویی در زمان می‌شود و به راحتی می‌توانید بدون باز کردن منوی Recents بین این دو اپلیکیشن حرکت کنید.

۵. شناسایی نام آهنگ

در زمینه‌ی شناسایی نام آهنگ اپلیکیشن‌های زیادی وجود دارد ولی در این زمینه، دستیار دیجیتالی گوگل اسیستنت هم حرف زیادی برای گفتن دارد. در اندروید امکان استفاده از یک ویجت به نام Sound Search وجود دارد که میان‌بری برای قابلیت what’s this song? گوگل اسیستنت است. با بهره‌گیری از آن می‌توانید به سرعت نام آهنگ‌های پخش شده در محیط را شناسایی کنید.

به صورت معمول، برای استفاده از این قابلیت باید گوگل اسیستنت را اجرا کنید و بر دکمه ضبط ضربه بزنید و منتظر باشید که گزینه what’s this song? پدیدار شود یا بگویید OK Google, what’s this song? که اگر در محیط شلوغی باشید شاید به خوبی متوجه محتوای صحبت شما نشود.

اما به لطف ویجت Sound Search، فقط با یک ضربه بر آن، این قابلیت کار خود را آغاز می‌کند و به خصوص مناسب مواقعی است که می‌خواهید قبل از اتمام آهنگ سریعا از نام آن سر در بیاورید. برای قرار دادن این ویجت، انگشت خود را بر بخشی از فضای خالی هوم اسکرین نگه دارید، به قسمت Widgets سر بزنید و سپس ویجت Sound Search را انتخاب کنید.

۶. تعیین پیام مختص لاک اسکرین

در گوشی‌های اندرویدی می‌توانید پیامی را برای لاک اسکرین بنویسید که اگر مثلا گوشی خود را گم کردید یا مثلا در خیابان حالتان بد شد، افراد با استفاده از این پیام که احتمالا حاوی نام و شماره تلفن شما یا فرد مورد اعتماد شما است می‌توانند با او تماس بگیرند و این ماجرا را اطلاع دهند. در گوشی‌های مختلف معمولا در بخش هوم اسکرین یا لاک اسکرین قسمتی برای این موضوع تعیین شده که بتوانید از آن بهره ببرید.

۷. مخفی کردن محتوای نوتیفیکیشن‌ها در لاک اسکرین

نوتیفیکیشن‌هایی که در لاک اسکرین نمایش داده می‌شوند، به‌صورت خلاصه و مفید اطلاعات زیادی را ارائه می‌دهند ولی اگر از جمله افرادی هستید که نسبت به حریم خصوصی خود حساسیت زیادی دارید، احتمالا با قابلیت مخفی کردن محتوای این موارد در لاک اسکرین گوشی خود آشنا هستید.

در منوی تنظیمات، باید به بخش Notifications یا lock screen and security یا دیگر موارد مشابه، سر بزنید و به غیر از گزینه‌های مربوط به عدم نمایش نوتیفیکیشن، گزینه‌ای مانند show but hide contents را مشاهده می‌کنید که با فعال‌سازی آن، در لاک اسکرین همچنان نوتیفیکیشن نمایش داده می‌شود ولی در حالت قفل بودن گوشی دیگر نمی‌توان محتوای آن را مشاهده کرد.

یک قابلیت دیگر: فعال بودن آلارم هنگام خاموش بودن گوشی

تقریبا تمام گوشی‌های اندرویدی جدید از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند ولی برای بسیاری از کاربران همچنان ناشناخته محسوب می‌شود. اگر می‌خواهید قبل از خواب گوشی خود را برای حفظ شارژ باتری یا هر دلیل دیگری خاموش کنید ولی نگران آلارم مربوط به صبح هستید، لزومی به نگرانی وجود ندارد.

تنها کافی است مانند همیشه برای ساعت مقرر یک آلارم تنظیم کنید و گوشی خود را خاموش کنید. سپس حدود ۱ دقیقه قبل از ساعت تنظیم شده، گوشی روشن می‌شود تا بتواند صدای آلارم را برای شما پخش کند. فقط برای محکم کاری بهتر است که ابتدا این قابلیت را در گوشی خود بررسی کنید تا از وجود این مشخصه در آن مطمئن شوید.

