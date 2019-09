باز هم بروزرسانی ویندوز ۱۰ و باز هم باگ‌های ریز و درشت آن! ظاهرا بروزرسانی اخیری که قرار بود تعدادی از مشکلات ویندوز ۱۰ را حل کند، خود مشکل بزرگتری محسوب می‌شود.

بروزرسانی ماه می ویندوز ۱۰ نسخه ۱۹۰۳ با شماره بیلد ۱۸۳۶۲.۳۲۹ (KB4512941) هفته گذشته برای کاربران منتشر شد که یک سری مشکلات مربوط به ویندوز سندباکس و (Sandbox) و برنامه ویژوال بیسیک را برطرف کرد. اما به نظر می‌رسد در کنار این‌ها، مشکل عجیبی نیز وجود دارد که گریبان‌گیر بسیاری از کاربران شده است.

برخی از کاربران بعد از دریافت این بروزرسانی، متوجه مصرف بالای پردازنده شده‌اند. اینطور که به نظر می‌رسد، مشکل ایجاد شده به خاطر کورتانا و SearchUI.exe آن است که گزارش شده ۳۰ تا ۴۰ درصد از پردازنده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ مگابایت از رم استفاده می‌کند!

راه حل احتمالی برای حل این مشکل چیست؟

تا هنگامی که مایکروسافت بخواهد وجود چنین مشکلی در ویندوز را تایید کرده و به دنبال راه حل آن بگردد، می‌توانید از راه حل‌ زیر برای رفع مشکل خود استفاده کنید.

بروزرسانی را پاک کنید

یکی از ساده‌ترین گزینه‌های موجود، پاک کردن بروزرسانی است. اما از آن جایی که یک سری مشکلات با وجود آن حل شده، می‌توانید از راه حل‌های دیگری نیز استفاده کنید که یکی از آن‌ها، تغییر رجیستری جست‌و‌جو گر بینگ است.

برخی از کاربران گزارش داده‌اند با انجام این کار، مشکل یاد شده حل می‌شود. هرچند وب‌سایت منبع این راه حل را تست نکرده، اما اگر مایل به انجام آن هستید می‌توانید با فشردن دکمه‌های ویندوز + R وارد بخش جست‌و‌جو شده و کلمه regedit را تایپ و اینتر کنید. سپس به آدرس زیر بروید. HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersionSearch. در این بخش به دنبال عبارت BingSearchEnabled بگردید و عدد مقابل DWORD آن را به ۱ تغییر دهید.

هنوز مشخص نیست دقیقا چه مشکلی در کورتانا باعث وجود همچین مشکلی می‌شود و درحالیکه برخی از اینسایدرها آن را گزارش دادند، اما مایکروسافت همچنان توجهی به آن ندارد. شعار مایکروسافت همیشه این بوده که با کمک اینسایدرها، کیفیت ویندوز ۱۰ را روز به روز بهتر کند و همچنین نظارت بیشتری روی آن داشته باشد. اما بعد از گذشت چند سال، درحالی که نسخه‌های اولیه ویندوز ۱۰ هم از دریافت خدمات مایکروسافت خارج شده‌اند، هنوز هم شاهد بروزرسانی نیستیم که مشکل خاصی با خود به همراه نداشته باشد.

مایکروسافت برای توجه بیشتر به مشکلات ویندوز، صفحه فیدبک خود را بازسازی کرد، اما مشکل پیش آمده ظاهرا به خاطر این بوده که بیلد نام برده مدت زمان زیادی به عنوان پیش‌نمایش مورد آزمایش قرار نگرفت.

مدت‌ها است که کاربران ویندوز ۱۰ با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و هنوز درحالیکه بیش از ۵۰ درصد سهم سیستم‌عامل‌های رایانه‌های شخصی در اختیار ویندوز ۱۰ قرار دارد، باز هم چنین مشکلاتی در آن دیده می‌شود. هرچند خوشبختانه در طی یکی دو سال اخیر هر بروزرسانی حداکثر یک یا دو مشکل با خود به همراه دارد!

