چگونه آیفون، آیپد و مک بوک گم شده را در حالت آفلاین پیدا کنیم؟

درحالیکه اپل مدت‌ها است قابلیت پیدا کردن دستگاه‌های گمشده را تحت عنوان Find My iPhone در گوشی‌های خود قرار داد، اما با ورود iOS 13 و سیستم‌عامل macOS Catalina، این قابلیت به Find My تغییر نام داد و ویژگی‌های بیشتری نیز به آن افزوده شد.

سیستم Find My در iOS 13 و macOS Catalina در دسترس قرار دارد و با برنامه Find My Friends ادغام شده است. به این معنا که نه تنها تمام دستگاه‌های خود، بلکه می‌توانید دوستانی که موقعیت مکانی خود را با شما به اشتراک می‌گذارند ردیابی کنید.

یکی از بهترین ویژگی‌های این برنامه، قابلیت ردیابی دستگاه‌های گمشده حتی در حالت آفلاین است. یعنی حتی اگر گوشی یا دستگاه مورد نظر شما در حالت آفلاین نیز باشد، یافتن آن برای برنامه Find My کار سختی نخواهد بود.

اپل در رابطه با چگونگی امکان این قابلیت می‌گوید:

یافتن دستگاه گم شده حتی در حالت آفلاین به کمک اطرافیان انجام می‌گیرد. هنگامی که وسیله مورد نظر را به عنوان دستگاه گم شده مارک کنید، اگر کاربری با یک گوشی اپل (یا هر محصول اپل) در نزدیکی دستگاه شما باشد، با استفاده از سیگنال‌های بلوتوث، می‌تواند موقعیت مکانی گوشی شما را برایتان ارسال کند! این فرایند نیز کاملا رمزنگاری شده صورت می‌گیرد و امنیت هیچ کسی به خطر نخواهد افتاد.

اما نکته تقریبا منفی در رابطه با این برنامه این است که کاربر حتما باید دستگاه اپل دیگر نیز داشته باشد. مثلا اگر گوشی آیفون شما گم شده باشد، برای ردیابی آفلاین آن، به یک مک بوک که متعلق به شما باشد نیز نیاز خواهید داشت. چرا که هنگام فعال کردن این قابلیت در دستگاه‌های خود، کلید رمزنگاری شده اصلی بین این دو یا چند دستگاه به اشتراک گذاشته می‌شود.

هر دستگاه اپل هم کلید‌های رمزنگاری شده‌ای منتشر می‌کند که دائما در حال تغییر هستند و دستگاه‌های اپل مجاور، این کلید‌ها را دریافت می‌کنند. با دریافت این کلید‌ها،‌ موقعیت مکانی شما به صورت کاملا محرمانه‌ای تنها برای دستگاه دوم شما که کلید اصلی را دارد ارسال می‌شود.

بیشتر بخوانید: این احتمالا اولین بنچمارک آیفون ۱۱ است

اما ردیابی دستگاه‌های گم شده چگونه انجام می‌شود؟

برای ردیابی دستگاه گم شده به کمک برنامه Find My کافی است وارد آن شده و در بخش زیرین، گزینه Devices را انتخاب کنید. دستگاه خود را از روی لیست نقشه پیدا کرده و آن را به عنوان یک دستگاه گم شده مارک کنید.

در تصویری که مشاهده می‌کنید، یک دستگاه مک بوک ایر گم شده است. درحالیکه دستگاه در حالت آفلاین قرار دارد، اما همچنان امکان ردیابی آن وجود دارد. چرا که سیستم‌عامل macOS Catalina روی آن نصب شده است.

اقدامی که اپل در راستای پیدا کردن آیفون‌ها، آیپد‌ها و به طور کلی دستگاه‌های اپل انجام داده، حقیقتا تحسین‌برانگیز است. خصوصا اینکه همه این فرایند به طور کاملا محرمانه و رمز‌نگاری شده‌ای صورت می‌گیرد و حتی خود اپل هم نمی‌تواند موقعیت مکانی دستگاه‌های گم شده را پیدا کند، چرا که کلیدها دائما تغییر می‌کنند.

درحالیکه بسیاری از کاربران هیچ ایده‌ای در رابطه با نحوه کار کردن برنامه Find My ندارند، اما قطعا به خاطر قابلیت جالب آن، ممنون اپل خواهند شد. فراموش نکنید که این قابلیت تنها زمانی می‌تواند نجات بخش شما باشد که دو محصول اپل در اختیار داشته باشید.

بیشتر بخوانید: مهم‌ترین گوشی‌هایی که در ماه جاری معرفی می‌شوند

منبع: ۹to5mac

The post چگونه آیفون، آیپد و مک بوک گم شده را در حالت آفلاین پیدا کنیم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala