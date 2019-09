اندروید ۱۰ اگرچه از نام یک خوراکی خوشمزه بهره نمی‌برد، ولی در هر صورت شب گذشته نسخه نهایی آن منتشر شد. مطابق معمول، این کاربران گوشی‌های پیکسل هستند که در خط مقدم دریافت نسخه جدید اندروید قرار دارند و البته احتمالا شرکت‌های دیگر هم تا ساعاتی دیگر بخشی از برنامه زمان‌بندی خود را در رابطه با ارائه‌ی اندروید ۱۰ برای گوشی‌های خود اعلام خواهند کرد. در این میان، البته شرکت‌هایی مانند سامسونگ و سونی سر فرصت نسخه جدید اندروید را برای گوشی‌های برند خود ارائه می‌دهند و در این زمینه هیچ عجله‌ای ندارند.

گوگل برای اندروید ۱۰ ویژگی‌های جذاب زیادی ارائه کرده که احتمالا حالت تاریک گسترده توجه کاربران زیادی را جلب می‌کند. همچنین این شرکت بار دیگر سیستم ناوبری مبتنی بر ژست‌های حرکتی را متحول کرده به این امید که این بار ویژگی مذکور مورد انتقاد گسترده قرار نگیرد. از دیگر قابلیت‌های جدید آن می‌توانیم به راحت‌تر شدن و افزایش جذابیت مشخصه اشتراک‌گذاری لینک و محتوا اشاره کنیم و قابلیت Focus Mode هم به شما اجازه می‌دهد که برای افزایش بهره‌وری، نوتیفیکیشن‌های اپلیکیشن‌های موردنظر را قطع کنید. اگرچه گوشی‌های تاشو هنوز در اول راه خود قرار دارند، ولی در هر صورت اندروید ۱۰ از این دسته از گوشی‌ها پشتیبانی می‌کند.

در ضمن گوگل برای افزایش امنیت این سیستم‌عامل، امکانات مختلفی ارائه داده است تا کاربران با خیال راحت‌تری از گجت اندرویدی خود استفاده کنند. همانطور که گفتیم، اول از همه گوشی‌های پیکسل این نسخه از اندروید را دریافت می‌کنند که اولین نسل این گوشی‌ها تا گوشی میان‌رده پیکسل ۳a را در بر می‌گیرد.

البته متاسفانه برخی از ویژگی‌های قابل توجه اندروید ۱۰ حتی برای کاربران گوشی‌های پیکسل هم بعد از مدتی تاخیر ارائه می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توانیم به مشخصه زیرنویس زنده اشاره کنیم که کاربران گوشی‌های پیکسل در فصل پاییز می‌توانند از آن بهره ببرند و سپس برای گوشی‌های دیگر هم ارائه می‌شود.

در نهایت باید بگوییم که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اندروید، موضوع درصد گوشی‌های بهره‌مند از جدیدترین نسخه این سیستم‌عامل است. لازم به ذکر است که تنها حدود ۱۰.۴ درصد از گوشی‌ها از اندروید پای استفاده می‌کنند و به همین خاطر گوگل از طریق انجام کارهای مختلف در تلاش است این درصد را تا حدی افزایش بدهد و باید ببینیم که آیا در این زمینه اندروید ۱۰ بهتر از نسخه قبلی عمل می‌کند یا نه.

Engadget

