شیائومی اندروید ۱۰ را برای ردمی K20 پرو عرضه کرد

شب گذشته، گوگل اندروید ۱۰ را برای گوشی‌های پیکسل منتشر کرد و مطابق معمول، نسخه جدید اندروید برای اسنشال فون هم عرضه شد. اما در این میان، در کمال تعجب شرکت شیائومی اعلام کرده که کاربران ردمی K20 پرو در چین و هند هم می‌توانند از نسخه نهایی اندروید ۱۰ بهره ببرند. چنین کاری از جهات مختلف اقدام شگفت‌انگیزی محسوب می‌شود.

اول از همه باید بگوییم که اندروید موجود در اسنشال فون تقریبا همان نسخه خالص آن است و در ضمن این شرکت فقط یک گوشی عرضه کرده و به همین خاطر ارائه سریع جدیدترین نسخه اندروید برای این گوشی چندان هم تعجب‌آور نیست. اما شیائومی شرکتی است که چندین گوشی مختلف را روانه‌ی بازار کرده که بیشتر آن‌ها از رابط کاربری MIUI بهره می‌برند؛ رابط کاربری که تفاوت‌های زیادی با اندروید خالص دارد. به همین خاطر، تاخیر در ارائه‌ی نسخه جدید اندروید برای گوشی‌های شیائومی کاملا طبیعی محسوب می‌شود و البته باید بگوییم که این شرکت در این زمینه نسبت به بسیاری از شرکت‌های دیگر عملکرد بهتری دارد.

در هر صورت، شیائومی طی ماه گذشته برای MIUI مبتنی بر اندروید ۱۰ از کاربران آزمایشی زیادی استفاده کرده و مشخص بود که این شرکت قصد دارد نسخه نهایی اندروید ۱۰ را به‌سرعت برای کاربران ردمی K20 پرو عرضه کند. در نهایت باید بگوییم که این سرعت شیائومی جای تحسین دارد و امیدواریم گوشی‌های دیگر این شرکت هم به سرعت اندروید ۱۰ را دریافت کنند.

