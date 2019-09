پس از مدت‌ها انتظار، نسخه نهایی اندروید ۱۰ عرضه شد و کاربران تمام گوشی‌های پیکسل می‌توانند آن را دریافت کنند. اما در مورد گوشی‌های دیگر چه می‌توان گفت؟ در این مطلب قصد داریم زمان حدودی ارائه اندروید ۱۰ برای گوشی‌های شرکت‌های مختلف را مطرح کنیم. در ادامه همراه ما باشید.

اسنشال فون

مانند چند سال گذشته، این بار هم جدیدترین نسخه اندروید با سرعت زیادی برای اسنشال فون عرضه شد که البته فعلا کاربران برخی از کشورها می‌توانند از آن بهره ببرند و در روزهای آینده اندروید ۱۰ برای تمام کاربران اسنشال فون در سرتاسر جهان ارائه می‌شود.

وان‌پلاس

سال گذشته از لحاظ ارائه جدیدترین نسخه اندروید، سال مهمی برای گوشی‌های وان‌پلاس بود؛ اگرچه وان‌پلاس ۶T همراه با اندروید پای معرفی شد، ولی این اندروید تا آخر سال گذشته برای وان‌پلاس ۵، وان‌پلاس ۵T و ۶ هم عرضه شد. در مه ۲۰۱۹ هم در کمال تعجب گوشی‌های وان‌پلاس ۳ و ۳T اندروید پای را دریافت کردند که سومین آپدیت مهم اندروید برای این گوشی‌ها محسوب می‌شود.

در هر صورت، با توجه به اینکه وان‌پلاس نسخه بتا عمومی رابط کاربری OxygenOS مبتنی بر اندروید ۱۰ را برای وان‌پلاس ۷ و ۷ پرو عرضه کرده و این یعنی به زودی نسخه نهایی آن‌ها هم عرضه می‌شود و بعد از آن نوبت به وان‌پلاس ۶ و ۶T می‌رسد. در رابطه با وان‌پلاس ۵ و ۵T هم نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم زیرا ۲ آپدیت مهم اندروید را دریافت کرده‌اند. البته شاید هم این شرکت با ارائه‌ی اندروید ۱۰ برای این پرچم‌داران ۲۰۱۷ کاربران موردنظر را غافلگیر کند.

سامسونگ

شرکت سامسونگ در زمینه‌ی ارائه‌ی جدیدترین نسخه اندروید سابقه‌ی چندان خوبی ندارد ولی باید بگوییم که در سال ۲۰۱۸ این شرکت با ارائه‌ی اندروید پای برای حدود ۳۰ گوشی خود، مورد توجه زیادی قرار گرفت. در سال جاری هم احتمالا شاهد تلاش‌های سامسونگ برای بهبود وضعیت آن هستیم که البته این تلاش به معنای سرعت بالا در ارائه‌ی جدیدترین نسخه اندروید نیست. با توجه به سابقه سامسونگ، گوشی‌هایی مانند گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ احتمالا در حوالی ژانویه ۲۰۲۰ اندروید ۱۰ را دریافت می‌کنند و کاربران باقی گوشی‌های مهم سامسونگ هم بعد از آن می‌توانند منتظر ارائه‌ی این نسخه باشند.

نوکیا

شرکت HMD که سازنده گوشی‌های نوکیا است، در زمینه‌ی ارائه‌ی جدیدترین نسخه اندروید برای گوشی‌های خود عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته است. این شرکت برای بیشتر گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده خود هم اندروید پای را عرضه کرده و نشان داده که موضوع به‌روزرسانی گوشی‌های ساخت خود را بسیار جدی می‌گیرد.

خوشبختانه طبق اعلام این شرکت، برای اندروید ۱۰ هم شاهد تکرار این موضوع خواهیم بود و در ۵ بخش مختلف، اندروید ۱۰ برای این گوشی‌ها عرضه می‌شود که از سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۹ آغاز و در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد. در ابتدا گوشی‌های بالارده و پرچم‌دار نوکیا اندروید ۱۰ را دریافت می‌کنند و سپس نوبت به گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده می‌رسد.

هواوی-آنر

هواوی تا انتهای ۲۰۱۸، برای تعداد زیادی از گوشی‌های پرچم‌دار و رده‌بالای خود اندروید پای را عرضه کرد و تعدادی از گوشی‌های آنر هم این سیستم‌عامل را دریافت کردند. اما حالا با توجه به تحریم‌های هواوی که روزبه‌روز دردسرهای بیشتری برای این شرکت پدید می‌آورد، با قاطعیت زیادی نمی‌توانیم در مورد وضعیت گوشی‌های این شرکت اظهارنظر کنیم. هواوی پیش از این وعده داده است که تعداد زیادی از گوشی‌های هواوی و آنر اندروید ۱۰ را دریافت می‌کنند ولی در هر صورت، وضعیت گوشی‌های این شرکت همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.

شیائومی

در کمال تعجب، شیائومی کمی پس از گوگل اعلام کرد که کاربران چینی ردمی K20 پرو می‌توانند اندروید ۱۰ را دریافت کنند و ظاهرا بخشی از کاربران هندی که عضو پروژه بتا هستند هم می‌توانند از این نسخه استفاده کنند. در هر صورت، چنین حرکتی نشان می‌دهد که به‌زودی نسخه نهایی اندروید ۱۰ برای تمام کاربران ردمی K20 پرو عرضه می‌شود و در کل شیائومی از لحاظ ارائه‌ی اندروید جدید برای گوشی‌های پرچم‌دار و میان‌رده خود سابقه‌ی خوبی دارد. به همین خاطر، احتمالا به زودی کاربران گوشی‌های پرچم‌داری مانند Mi 9 هم اندروید ۱۰ را دریافت می‌کنند و سپس نوبت به دیگر گوشی‌های این شرکت می‌رسد.

موتورولا

اگرچه موتورولا اندروید پای را برای تعداد زیادی از گوشی‌های خود عرضه کرده، اما برای برخی از گوشی‌های غیر اندروید وان این برند، این موضوع تا اواخر ماه دسامبر طول کشیده است. حتی از این هم بدتر، اندروید پای برای گوشی میان‌رده موتورولا زودتر از گوشی پرچم‌دار Moto Z3 عرضه شد. در مورد اندروید ۱۰ هم احتمالا همین مسیر تکرار می‌شود و ابتدا گوشی‌های اندروید وان موتورولا در حوالی ماه نوامبر این نسخه را دریافت می‌کنند و سپس نوبت به گوشی‌های غیر اندروید وان می‌رسد.

سونی

با وجود اینکه بخش موبایل سونی در شرایط مساعدی قرار ندارد، ولی در چند سال اخیر گوشی‌های سونی از لحاظ دریافت نسخه جدید اندروید عملکرد قابل توجهی داشته‌اند. در سال ۲۰۱۸ هم گوشی‌های پرچم‌دار اکسپریا XZ1 و XZ2 قبل از نوامبر اندروید پای را دریافت کردند. مطابق معمول، گوشی‌های پرچم‌دار سونی احتمالا در ماه اکتبر اندروید ۱۰ را دریافت می‌کنند و سپس نوبت به گوشی‌های میان‌رده می‌رسد.

ال‌جی

اگرچه شرکت ال‌جی برای افزایش سرعت به‌روزرسانی گوشی‌های خود مرکز آپدیت نرم‌افزاری را راه‌اندازی کرده، ولی این شرکت همچنان در این زمینه حرفی برای گفتن ندارد. در ماه ژانویه اندروید پای به برخی از گوشی‌های ال‌جی راه پیدا کرد که اصلا عملکرد قابل توجهی محسوب نمی‌شود. متأسفانه برای اندروید ۱۰ هم به احتمال زیاد شاهد تکرار همین موضوع خواهیم بود و گوشی‌هایی مانند G8 و V50 احتمالا در ژانویه ۲۰۲۰ اندروید ۱۰ را دریافت می‌کنند.

HTC

شرکت HTC در سال ۲۰۱۸ در زمینه‌ی اندروید پای عملکرد اسف‌باری داشت و این نسخه از اندروید فقط برای یک گوشی HTC عرضه شد. بعد از مدت‌ها انتظار، در ماه ژوئن امسال گوشی‌های U12 پلاس و سپس U11 و U11 پلاس این اندروید را دریافت کردند. وضعیت آپدیت گوشی‌های HTC برای اندروید ۱۰ هم به احتمال زیاد همین‌قدر وخیم خواهد بود. البته U11 لایف از آنجایی که عضو پروژه اندروید وان است، احتمالا قبل از اتمام ۲۰۱۹ اندروید ۱۰ را دریافت می‌کند و بعد از آن نوبت به گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت می‌رسد.

ایسوس

این کمپانی عرضه اندروید پای برای گوشی‌های خود را کمی دیر آغاز کرد ولی از دسامبر ۲۰۱۸ به بعد در این زمینه عملکرد منظمی داشته است و در کمال تعجب، بسیاری از گوشی‌های ایسوس اندروید پای را دریافت کردند. در مورد اندروید ۱۰ هم احتمالا شاهد تکرار این تعهد هستیم و اگرچه شاید عرضه آن از اوایل سال آینده آغاز شود ولی احتمالا خیلی زود تعدادی از گوشی‌های این شرکت اندروید ۱۰ را دریافت می‌کنند.

اوپو

اوپو تا ماه مارس در مورد برنامه‌های خود در قبال ارائه‌ی اندروید پای ساکت بود تا اینکه نسخه ششم رابط کاربری ColorOS مبتنی بر اندروید پای معرفی شد. در چین، این رابط کاربری ابتدا برای رینو عرضه شد و چند گوشی دیگر اوپو هم البته در ابتدا به‌صورت نسخه بتا این اندروید را دریافت کردند. هنوز نمی‌دانیم که چرا اوپو برای ارائه‌ی نسخه جدید اندروید این‌قدر کند عمل می‌کند ولی در مورد اندروید ۱۰ هم احتمالا همین رویکرد تکرار می‌شود و کاربران این گوشی‌ها حداقل باید تا حوالی ماه آوریل ۲۰۲۰ صبر کنند.

ویوو

ویوو اگرچه تا پایان سال ۲۰۱۸ برای تعدادی از گوشی‌های خود اندروید پای را عرضه کرد، ولی نسخه نهایی آن در ماه مارس ارائه شد. احتمالا برای اندروید ۱۰ هم ویوو همین برنامه‌ریزی را تکرار می‌کند و در ماه مارس ۲۰۲۰ اولین نسخه نهایی اندروید ۱۰ برای گوشی‌های ویوو عرضه می‌شود. البته از آنجایی که ویوو X27 عضو پروژه بتا اندروید ۱۰ بود، شاید حداقل برای این گوشی نسخه نهایی اندروید ۱۰ خیلی زودتر عرضه شود.

منبع: Android Authority

The post گوشی شما چه زمانی اندروید ۱۰ را دریافت می‌کند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala