در حال حاضر یکی از بهترین دوربین‌های حال حاضر در بین گوشی‌های هوشمند متعلق به سری گوشی‌های آیفون X و مسلما آیفون‌های ۱۱ است. در همین راستا دانستن یک سری نکات مفید عکاسی می‌تواند کمک بزرگی در راستای ثبت تصاویر بهتر با دوربین این گوشی‌ها باشد.

بهترین دوربین دنیا، همان دوربینی است که در اختیار دارید! این جمله‌ای است که معمولا عکاسان آن را می‌گویند. به این معنا که اگر آن دوربین تنها دوربینی باشد که در اختیار دارید، هنگام ثبت تصاویر دلخواهتان تنها چیزی است که به کارتان خواهد آمد. البته وقتی به آیفون‌های سری X می‌رسیم، این جمله می‌تواند تا حدودی درست باشد. چرا که دوربین این گوشی‌ها یکی از قدرتمندترین دوربین‌های دیجیتالی است که تاکنون در گوشی‌های هوشمند استفاده شده.

قبل از رسیدن آیفون‌های سری ۱۱ با دوربین‌های سه گانه، دانستن یک سری نکات عکاسی برای آن دسته از کاربرانی که از آیفون‌های سری X استفاده می‌کنند می‌تواند مفید باشد.

آماده سازی

ابتدا لنز دوربین را خوب تمیز کنید. مسلما گوشی خود را بارها و بارها از جیب خود خارج می‌کنید و دستتان به لنز آن برخورد می‌کند. این برخوردها باعث کثیف شدن لنز می‌شود. لذا تمیز کردن آن بسیار مهم است. نه با انگشتان دست و نه با آب، بلکه با یک دستمال کاغذی به آرامی لنز را پاک کنید.

گاهی اوقات پیش می‌آید که باید از یک منظره زیبا یا یک صحنه جذاب به صورت آنی تصویر برداری کنید. پس به خاطر داشته باشید که لنز گوشی را مرتبا باید تمیز نگه داشت تا در مواقع نیاز، به سرعت تصویر مورد نظر ثبت شود.

تنظیمات

به تنظیمات گوشی خود بروید و در بخش دوربین (Camera)، گزینه Grid را فعال کنید. گرید، خطوط افقی و عمودی را روی نمایشگر گوشی ترسیم می‌کند که می‌تواند در تراز کردن صحیح خط افق و ترکیب‌بندی بهتر تصاویر به کاربر کمک کند. همچنین خطوط گرید در ترکیب‌بندی بر اساس قاعده یک سوم نیز به کار می‌روند. قاعده یک سوم اصطلاحی است که کمک می‌کند تشخیص دهیم اجسام در کدام قسمت از کادر تصاویر جذاب‌تر به نظر می‌رسند. بدین ترتیب کاربر بهترین محل برای قرار گرفتن سوژه خود را با کمک این خطوط انتخاب می‌کند و تصویر زیبایی را ثبت می‌کند.

کار دومی که باید انجام دهید، خاموش کردن فلش گوشی است. به ندرت پیش می‌آید که برای ثبت تصاویر با کیفیت، به فلش نیاز داشته باشیم. بنابراین بهتر است آن را خاموش کنید. مسلما برای عکاسی در محیط تاریک به آن نیاز خواهید داشت اما در حالت معمولی به هیچ عنوان از فلش هنگام عکاسی استفاده نکنید.

فعال کردن HDR

مسلما با قابلیت HDR آشنایی دارید. به طور خلاصه باید بگوییم به کمک این این ویژگی،‌ با یک بار زدن شاتر، گوشی چند عکس پشت سر هم ثبت می‌کند و با ترکیب آن‌ها با یکدیگر، تصویر HDR را با پرتوگیری بهتر ثبت می‌کند. به خاطر داشته باشید چون گوشی بیشتر از یک تصویر در این حالت ثبت می‌کند، بهتر است دستان خود را حدالامکان ثابت نگه دارید تا از تار شدن عکس‌ها جلوگیری شود. همچنین هنگامی که سوژه‌ها حرکت می‌کنند،‌ عکاسی با حالت HDR پیشنهاد نمی‌شود.

این حالت در آیفون‌های سری X به طور خودکار باید روشن باشد. هرچند هنگام ثبت تصاویر می‌توانید انتخاب کنید هم تصویر عادی و هم HDR هردو در گوشی ذخیره شوند. بنابراین به تنظیمات رفته و عبارت Keep Normal Photo را فعال کنید.

عکاسی

قابلیت فوکوس کردن در آیفون بسیار جالب است. هنگامی که دوربین را به طرف سوژه مورد نظر نگه داشته‌اید، روی محلی که می‌خواهید فوکوس کنید صربه بزنید. مربع زرد رنگی نمایان می‌شود. برای قفل کردن فوکوس روی سوژه، یک بار روی آن ضربه زده و نگه دارید تا عبارت AE/AF lock روی صفحه نمایان شود.

بزرگ‌نمایی نکنید!

اگر آیفونی که در اختیار دارید آیفون XR است، تصور کنید قابلیت بزرگ‌نمایی در آن وجود ندارد و تا جایی که می‌توانید به سوژه نزدیک شوید تا تصاویر با کیفیت ثبت کنید. در آیفون‌های XS و XS مکس، اوضاع کمی بهتر می‌شود و به لطف بزرگ‌نمایی دو برابری اپتیکال، می‌توانید کمی بزرگ‌نمایی کنید. اما باز هم بهتر است تا جایی که ممکن است به سوژه نزدیک شوید. در تصویر بالا به وضوح می‌توانید بی روح بودن رنگ سبز در تصویر بزرگ‌نمایی شده را ببینید.

با این اوصاف اگر به فکر زوم کردن با آیفون خود هستید، پیشنهاد می‌کنیم یک پایه نگه‌ دارنده تهیه کنید تا کوچک‌ترین لرزشی حین عکاسی موجب تاری عکس نشود.

لنز‌های جانبی آیفون

اگر این امکان برایتان وجود دارد، می‌توانید از لنزهای مخصوص آیفون ساخت شرکت Moment استفاده کنید. این شرکت تاکنون لنز‌های تله‌فوتو، فوق عریض و لنز مخصوص بزرگ‌نمایی را برای آیفون تولید کرده است که می‌توانید به کمک آن‌ها حتی با آیفون XR نیز تصاویر خوبی ثبت کنید.

به کمک این لنزها هرچند کیفیت تصاویر ثبت شده دگرگون می‌شود، اما درآوردن و جا زدن آن‌ها می‌تواند چالشی برای کاربران باشد. مسلما زمان کافی برای این کار خواهید داشت، اما بزرگی این لنزها باعث می‌شود بعد از هربار عکاسی، برای کار با گوشی آن‌ها را درآورده و بار دیگر هنگام عکاسی جا بزنید.

برنامه‌های شخص ثالث

از آن‌جایی که برخی از برنامه‌های مخصوص دوربین با یک سری لنز خاص کار می‌کنند، شاید تصور کنید برنامه‌های شخص ثالث نتوانند به طور کلی تاثیر زیادی در بهبود کیفیت عکاسی داشته باشند. اما خب برنامه‌ای تحت عنوان Halide در آیفون وجود دارد که برای کاربران حرفه‌ای طراحی شده و قابلیت‌های زیادی را حین عکاسی در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

این برنامه پولی است و در حال حاضر حدود ۶ دلار قیمت دارد.

بعد از ثبت تصاویر چه کنیم؟

اگر توجه کرده باشید، حین آموزش نکات قبل از عکاسی، اشاره‌ای به فیلترها یا افکت‌های تصویری نکردیم. چراکه بهترین زمان برای اعمال چنین تغییراتی بعد از ثبت تصاویر است.

برای اعمال فیلترهای تصویر هم می‌توانید از برنامه‌هایی چون Pixelmator Photo ،Affinity Photo و یا برنامه‌های مشابه در مک استفاده کنید. هرچند می‌توانید یک سری فیلترها را از طریق برنامه اصلی دوربین هم روی تصاویر خود اعمال کنید. فقط به خاطر داشته باشید که این تغییرات را روی نسخه کپی شده تصویر انجام دهید. زیرا راهی برای دسترسی به نسخه اصلی آن وجود نخواهد داشت.

چگونه عکاسی حرفه‌ای شویم؟

مسلما نکات بالا شما را به یک عکاس حرفه‌ای تبدیل نمی‌کند. بلکه تمرین زیاد و یادگیری حرفه‌های عکاسی می‌تواند شما را تا حد زیادی در مسیر پیشرفت قرار دهد. به خاطر داشتن این نکات تنها بخش کوچکی از این حرفه را تشکیل می‌دهد که باعث می‌شود از وقوع یک سری اشتباهات جلوگیری شود.

به خاطر داشته باشید که دوربین آیفون‌های شما بسیار قدرتمند هستند. هرچند با معرفی یک سری گوشی‌ها از قبیل گلکسی نوت ۱۰ و هواوی پی ۳۰ پرو دیگر نمی‌توان از دوربین آیفون‌های سری X به عنوان بهترین دوربین یاد کرد، اما همچنان می‌توان آن‌ها را یکی از بهترین‌ها دانست. به خصوص اینکه اطمینان داریم اپل در رویداد پیش رو تغییرات بزرگی را با دوربین‌های سه گانه آیفون ۱۱ به همراه خواهد آورد.

