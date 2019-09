قابلیت جذابی که گوگل در اندروید ۱۰ آن را حذف کرده است

به نظر می‌رسد گوگل با عرضه اندروید ۱۰، یک ویژگی جذاب و کاربردی را نیز برای گوشی‌های پیکسل حذف کرده که با واکنش منفی برخی از کاربران مواجه شده است.

اوایل این هفته گوشی‌های گوگل پیکسل به همراه برخی از گوشی‌های دیگر بروزرسانی اندروید ۱۰ را دریافت کردند. اما به نظر می‌رسد یکی از ویژگی‌های جذابی که کاربران در اندروید ۹ (Pie) به آن دسترسی داشتند، در اندروید ۱۰ وجود ندارد.

با انتشار رسمی اندروید ۹، کاربران می‌توانستند با لمس سنسور اثر انگشت، از خاموش شدن صفحه نمایش گوشی خود جلوگیری کنند. اما به نظر می‌رسد در اندروید ۱۰ دیگر شاهد چنین قابلیتی نیستیم.

جالب اینجاست که این قابلیت بسیار محبوب و کاربردی شده بود و دلیلی نیز وجود نداشت گوگل آن را حذف کند. در همین راستا، یکی از کاربران، عصبانیت خود را از این بابت در وب‌سایت مربوط به گزارش مشکلات گوگل اعلام کرد اما گوگل در پاسخ به این فرد اعلام کرد کمی دیر شده و با بروزرسانی‌های بعدی این قابلیت نیز احتمالا افزوده خواهد شد. حال باید دید بروزرسانی بعدی منظور اندروید ۱۰.۱ است یا اندروید ۱۱!

اینطور که به نظر می‌رسد گوگل عجله‌ای برای برگرداندن این قابلیت به اندروید ۱۰ ندارد چراکه این قابلیت صرفا برای گوشی‌های پیکسل طراحی شده بود که حسگر اثر انگشت آن در پشت صفحه قرار داشت. اما با تصاویر جدیدی که از گوگل پیکسل ۴ منتشر شده، شاهد سنسور اثر انگشت سخت‌افزاری در پشت یا جلوی صفحه نبودیم. از آن‌جایی هم که قرار است پیکسل‌های جدید با قابلیت تشخیص چهره همراه شوند، بنابراین احتمال می‌رود سنسور یاد شده درون صفحه نمایش قرار گیرد که خب لمس کردن صفحه نمایش در حالت عادی نیز باعث روشن ماندن گوشی می‌شود!

