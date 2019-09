سایت‌های دانلود نرم‌افزار رایگان زیادی وجود دارد که بسیاری از آن‌ها خطرناک هستند. در برخی از این سایت‌ها آنتی‌ویروس‌ها و نرم‌افزارهای مشابه تقلبی ارائه می‌شود که در اصل یک نوع بدافزار هستند. بهره‌گیری از نرم‌افزارهای امنیتی مناسب باعث می‌شود که در برابر چنین سایت‌هایی در امان باشید ولی در کل بهتر است که برای این کار، از همان ابتدا به استفاده از سایت‌های معتبر دانلود رایگان نرم‌افزار روی بیاورید. البته باید خاطرنشان کنیم که هیچ سایتی-آن هم سایت‌های مربوط به دانلود رایگان نرم‌افزار-معمولا ۱۰۰ درصد ایمن نیستند ولی این ۸ سایت، تا حد زیادی ایمن و معتبر محسوب می‌شوند و با خیال راحت می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

۱. سایت Ninite

اگر با سایت Ninite آشنایی ندارید، باید بگوییم که در این سایت می‌توانید نرم‌افزارهای موردنظر خود را انتخاب کنید و سپس با دانلود و نصب یک Installer، تمام این نرم‌افزارها نصب می‌شوند. این سایت از امنیت بالایی بهره می‌برد و به همین خاطر بدون نگرانی از دانلود بدافزار یا نرم‌افزارهای ناخواسته، می‌توانید از آن بهره ببرید. همچنین با اجرای دوباره Installer مذکور، وضعیت به‌روزرسانی اپلیکیشن‌ها بررسی و جدیدترین آپدیت‌ها دانلود می‌شود.

۲. سایت Softpedia

سایت Softpedia یکی از بهترین سایت‌های دانلود نرم‌افزار رایگان و بزرگ‌ترین مرجع برای دانلود برنامه‌های مختلف است و از بیش از ۸۵۰ هزار فایل میزبانی می‌کند. این سایت همواره جدیدترین نسخه‌ی نرم‌افزارها را ارائه می‌کند و نه‌تنها لزومی به نگرانی در رابطه با بدافزار و موارد مشابه وجود ندارد، بلکه می‌توانید مطمئن باشید که همواره جدیدترین نسخه نرم‌افزارهای مذکور را دریافت می‌کنید.

علاوه بر این، این سایت رابط کاربری بسیار ساده‌ای دارد و به‌راحتی می‌توانید انواع و اقسام نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های مربوط به ویندوز، مک، لینوکس، اندروید یا ویندوز موبایل را در آن پیدا کنید و در این سایت آرشیو خوبی از نسخه‌های مختلف این برنامه‌ها وجود دارد.

۳. سایت MajorGeeks

هرچند ظاهر سایت MajorGeeks مشابه سایت‌هایی است که در دهه ۹۰ میلادی فعالیت می‌کردند، ولی باید خاطرنشان کنیم که روزانه چندین هزار کاربر از سرتاسر جهان نرم‌افزارهای موردنیاز خود را از این سایت دریافت می‌کنند. برای دانلود رایگان نرم افزار توصیه می‌کنیم ابتدا به بخش Top Freeware Picks سر بزنید و بعد از آن، سر فرصت به گوشه و کنار این سایت نگاهی بیندازید.

۴. سایت FileHippo

سایت FileHippo هم شهرت زیادی دارد و میزبان بیش از ۲۰ هزار نرم‌افزار فعال است که در ۱۶ گروه مختلف دسته‌بندی شده‌اند. فقط باید به این نکته اشاره کنیم که برای دانلود، اگر این سایت پیشنهاد نصب نرم‌افزار مدیریت دانلود را ارائه داد، از این مرحله رد شوید و فقط نرم‌افزارهای موردنظر خود را دانلود کنید.

یکی دیگر از ویژگی‌های جذاب این سایت، نرم‌افزاری است که با دانلود و اجرای آن، برنامه‌های موجود در سیستم بررسی می‌شود و اگر آپدیت جدید مربوط به آن‌ها عرضه شده و در این سایت وجود داشته باشد، می‌توانید آن‌ها را دانلود کنید. برای دانلود رایگان نرم افزار، این سایت یکی از بهترین گزینه‌های موجود محسوب می‌شود.

۵. سایت Download Crew

اگرچه سایت Download Crew رابط کاربری شلوغ و نه‌چندان جذابی دارد، ولی در عوض برای تقریبا تمام برنامه‌ها نقد و بررسی کوتاهی را منتشر کرده که به‌صورت مختصر و مفید به مزایا و معایب نرم‌افزارهای مذکور می‌پردازد. برای شروع، می‌توانید به بخش‌های Most Popular Downloads و Editor’s Choice سر بزنید. در این سایت، برنامه‌های مختلفی برای ویندوز، مک، لینوکس و اندروید وجود دارد.

۶. سایت FileHorse

آرشیو سایت FileHorse چندان غنی نیست ولی در عوض تمرکز مدیران این سایت معطوف به انتخاب و ارائه‌ی بهترین نرم‌افزارها در دسته‌های مختلف است؛ نرم‌افزارهایی که فاقد بدافزارها و موارد مشابه هستند. به همین خاطر اگر می‌خواهید در بخش‌های مختلف بهترین نرم‌افزارها را نصب کنید، توصیه می‌کنیم که نگاهی به این سایت بیندازید.

۷. سایت FilePuma

سایت FilePuma شباهت زیادی به سایت FileHippo دارد ولی اصلی‌ترین نقطه قوت سایت FilePuma، در دسته‌بندی نرم‌افزارهای موجود در آن است که کار کاربر را برای دانلود رایگان نرم افزار راحت‌تر می‌کند. همچنین این سایت هم یک نرم‌افزار مربوط به بررسی نسخه‌ی نرم‌افزارهای نصب‌شده در سیستم را ارائه می‌دهد که در اوقاتی که نرم‌افزار سایت FileHippo به خوبی کار نمی‌کند، می‌توانید از آن استفاده کنید.

۸. سایت SnapFiles

سایت SnapFiles هم با دیگر سایت‌های مربوط به دانلود نرم‌افزار، تفاوت چندانی ندارد. با این وجود، یکی از بخش‌های جذاب این سایت که مورد توجه طرفداران دانلود رایگان نرم افزار قرار می‌گیرد، بخش Daily Freeware Pick است که هر روز یک نرم‌افزار رایگان را معرفی می‌کند. اگر هر روز به این سایت سر بزنید، در این بخش به نرم‌افزارهای جالبی برمی‌خورید که شاید بتوانند نظر شما را جلب کنند.

