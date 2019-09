مقایسه آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس با سری گلکسی اس ۱۰

با معرفی گوشی‌های آیفون ۱۱ در رویداد شب گذشته، تصمیم گرفتیم نگاهی بیندازیم به مشخصات روی کاغذ این گوشی‌ها با سری گلکسی اس ۱۰ سامسونگ تا ببینیم آیفون‌های جدید تا چه اندازه بهتر از پرچم‌داران پر امکانات سامسونگ ظاهر شده‌اند.

با نگاهی به گذشته و مقایسه آن با سیاستی که شرکت‌های تولیدکننده گوشی‌های هوشمند در پیش گرفته‌اند در می‌یابیم که تقریبا ایده معرفی یک پرچم‌دار کاملا از بین رفته و همه ساله شرکت‌های بزرگ و کوچک بیش از یک پرچم‌دار و با امکانات تقریبا متفاوت روانه بازار می‌کنند تا اکثریت جامعه با محدوده مالی متفاوت تجربه استفاده از یک پرچم‌دار مقرون به صرفه‌تر را نیز داشته باشند.

سال گذشته، اپل از سه گوشی خود (آیفون سری X) رونمایی کرد. سپس سامسونگ نیز با احتساب مدل ۵G، چهار مدل از گوشی‌های خانواده گلکسی اس ۱۰ را با خیل عظیمی از امکانات متعدد و دوربین سلفی روی نمایشگر روانه بازار کرد. بار دیگر ماه سپتامبر فرا رسید و طبق معمول اپل با پرچم‌داران خود پا به عرصه رقابت گذاشت. گوشی‌های معرفی شده در رویداد شب گذشته شامل، آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس هستند که با امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری متعددی رونمایی شدند.

اما سوالی که مطرح می‌شود این است، آیا گوشی‌های جدید اپل که با قیمت پایه حدود ۷۰۰ و ۱۱۰۰ دلار در دسترس قرار خواهند گرفت ارزش خرید دارند یا پرچم‌داران یک سال قبل سامسونگ انتخاب هوشمندانه و به صرفه‌تری هستند؟

سخت‌افزار در مقابل سخت‌افزار، iOS در مقابل One UI

طی سال‌های اخیر،‌ مقایسه پردازنده‌های اپل با پردازنده‌های بکار رفته در دیگر پرچم‌داران همیشه یک برنده داشته و آن هم پردازنده اختصاصی اپل بوده است. این شرکت در طراحی آیفون ۱۱ طبق معمول از پردازنده اختصاصی خود با نام A13 Bionic استفاده کرده که با اختلاف در صدر جدول بهترین پردازنده‌های موجود در گوشی‌های هوشمند کنونی قرار می‌گیرد. در طرف مقابل اما گلکسی اس ۱۰ قرار می‌گیرد که به یک پردازنده بسیار قدرتمند (نه حتی نزدیک به A13) ساخت شرکت کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۵۵ مجهز شده است.

هنوز بنچمارکی از پردازنده جدید اپل منتشر نشده اما با مقایسه پردازنده نسل قبل این شرکت شاید تا حدودی دستمان بیاید که چیپ A13 تا چه حد می‌تواند قدرتمند باشد.

بنچمارک‌ها به ترتیب از این قرار است: بنچمارک AnTuTu،‌ بنچمارک کلی برای تست پردازنده، گرافیک، رم، ورودی و خروجی و تجربه کاربران است. بنچمارک GFXBench Manhattan 3.1 برای تست گرافیک بکار می‌رود و در نهایت بنچمارک‌های Geekbench 4 که ابتدا پردازنده را در حالت تک هسته‌ای و سپس چند هسته‌ای مورد آزمایش قرار می‌دهد.









هنوز اطلاعات دقیق سخت‌افزاری آیفون‌های جدید منتشر نشده اما با نگاهی به گذشته، می‌بینیم که آیفون XS مکس با تنها ۴ گیگابایت رم، گلکسی اس ۱۰ را با ۸ گیگابایت رم پشت سر گذاشت. به احتمال فراوان آیفون ۱۱ با ۴ گیگابایت رم، یعنی ۱ گیگابایت بیشتر از آیفون XR روانه بازار شود و دو مدل بعدی که آیفون‌ ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس نامیده می‌شوند به ۶ گیگابایت رم مجهز شوند که در این صورت می‌توان آیفون‌های جدید را حتی از پرچم‌دارانی با ۱۲ گیگابایت رم نیز سریع‌تر دانست!

اما موردی وجود دارد که نباید آن را فراموش کرد. iOS و اندروید در مدیریت رم کاملا متفاوت عمل می‌کنند و به همین خاطر نمی‌توان عملکرد سخت‌افزاری را تنها با تکیه بر اعداد و ارقام سنجید. برای مثال چندی پیش تست سرعت بین گلکسی اس ۱۰ پلاس و آیفون XS مکس صورت گرفت که نماینده سامسونگ با ۸ گیگابایت رم توانست ۱۶ ثانیه زودتر تست سرعت را پشت سر بگذارد! البته که عملکرد کلی دستگاه با این تست مشخص نمی‌شود اما می‌توان به این نتیجه نیز رسید که ارقام یاد شده بیانگر همه چیز نیستند!

رابط کاربری

سیستم‌عامل اپل iOS نام دارد. سیستم‌عاملی اختصاصی که برای تجربه آن حتما باید گوشی یا آیپد اپل را در اختیار داشته باشید. iOS سیستم‌عاملی سبک، سریع، روان و بسیار پایدار است. اما خب ضعف‌هایی نیز دارد. برای مثال قابلیت شخصی‌سازی آن نسبت به اندروید بسیار کمتر است. مولتی تسکینگ در این سیستم‌عامل هنوز به پختگی و کیفیت اندروید نرسیده. به عبارتی در این سیستم‌عامل فقط و فقط یک برنامه می‌تواند فعال باشد و آن‌ هم برنامه‌ای است که در لحظه با آن کار می‌کنید. دیگر برنامه‌ها برای بهبود عملکرد باتری و افزایش سرعت کار با گوشی، به حالت غیرفعال یا فریز در می‌آیند و لذا مولتی تسکینگ در این سیستم‌عامل کمی متفاوت‌تر از آنچه که می‌دانیم وجود دارد.

اما بهره‌مندی اپل از سیستم‌عامل و سخت‌افزار اختصاصی این امکان را به این شرکت داده تا به بهترین شکل ممکن بین سخت‌افزار و نرم‌افزار تعادل بوجود بیاورد و همچنین پلتفرمی را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار دهد که آن‌ها را قادر می‌سازد برنامه‌ها و بازی‌های خود را به صورت کاملا بهینه برای این سیستم‌عامل طراحی کنند.

بنابراین هم نقاط ضعف آزاردهنده‌ای در این سیستم‌عامل پیدا می‌شود، هم نقاط قوت منحصر بفرد و فوق‌العاده. در نتیجه هم افرادی پیدا می‌شوند که آن را دوست داشته باشند و هم افرادی وجود دارند که از آن متنفرند. عده‌ای هم بین این دو گروه وجود دارند و دائما در حال تجربه سیستم‌عامل‌های مختلف هستند!

در طرف مقابل اما سامسونگی وجود دارد که از اندروید ۹ (پای) به بعد، گوشی‌های خود را به رابط کاربری One UI مجهز کرد. به همراه این رابط کاربری فروشگاه تم، آیکون پک‌های مختلف، قابلیت تصویر در تصویر و Split-Screen، قابلیت شخصی‌سازی فراوان و بسیاری از قابلیت‌های دیگر وارد گوشی‌های سامسونگ شد. اما در عین حال باز هم این رابط کاربری و به طور کلی محصولات سامسونگ طرفداران و منتقدین مخصوص خود را دارد. جالب اینجاست که بزرگ‌ترین منتقدین سامسونگ کاربران اپل و بزرگ‌ترین منتقدین اپل کاربران سامسونگ هستند که در جنگی پایاپای و تمام نشدنی حضور دارند!

حال می‌پردازیم به مشخصات روی کاغذ آیفون ۱۱، ضعیف‌ترین آیفون فعلی، و گلکسی اس ۱۰e، ضعیف‌ترین مدل در بین گوشی‌های گلکسی اس ۱۰.

نمایشگر

سایز نمایشگر ۵.۸ اینچ ۶.۱ اینچ وضوح تصویر ۱۰۸۰ × ۲۲۸۰ پیکسل ۸۲۸ × ۱۷۹۲ پیکسل نسبت تصویر ۱۹:۹ ۱۹.۵:۹ تراکم پیکسلی ۴۳۸ پیکسل بر هر اینچ ۳۲۴ پیکسل بر هر اینچ فناوری نمایشگر داینامیک امولد IPC LCD نسبت تصویر به بدنه ۸۳.۳۵ درصد ۸۰.۰۴ درصد میزان روشنایی ۶۰۳ نیت ۶۲۵ نیت

دوربین

دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/1.5-2.4 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 دوربین دوم ۱۶ مگاپیکسل فوق عریض با دریچه دیافراگم f/2.2 12 مگاپیکسل فوق عریض با دریچه دیافراگم f/2.4 فیلم‌برداری فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه، فیلم‌برداری Full-HD با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه. فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه، فیلم‌برداری Full-HD با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه. دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسل با قابلیت فیلم‌برداری ۴K 12 مگاپیکسل با قابلیت فیلم‌برداری ۴K و قابلیت ضبط ویدیوهای اسلوموشن

طراحی

ابعاد ۷.۹ × ۶۹.۹ × ۱۴۲.۲ میلی‌متر ۸.۴ × ۷۵.۷ × ۱۵۰.۹ میلی‌متر وزن ۱۵۰ گرم ۱۹۴ گرم جنس بدنه پشت بدنه از جنس شیشه گوریلا گلس ۵ با فریم آلومینیومی پشت بدنه از جنس شیشه با فریم آلومینیومی مقاومت آب و گرد و غبار، دارای گواهی‌نامه IP 68 آب و گرد و غبار، دارای گواهی‌نامه IP 68 سیستم امنیتی تشخیص چهره دو بعدی، حسگر اثر انگشت تشخیص چهره سه بعدی

سخت‌افزار و سیستم‌عامل

پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ Apple A13 Bionic تعداد هسته ۸ هسته با لیتوگرافی ۷ نانومتری ۶ هسته با لیتوگرافی ۷ نانومتری گرافیک آدرنو ۶۴۰ نامشخص رم ۸ گیگابایت LPDDR4 احتمالا ۴ گیگابایت سیستم‌عامل اندروید ۹ (iOS (13.X

باتری

ظرفیت ۳۱۰۰ میلی‌آمپر ساعت نامشخص مدت زمان پخش ویدئو ۱۹ ساعت ۱۷ ساعت

نه از نظر قدرت سخت‌افزاری یا ویژگی‌های نرم‌افزاری، بلکه از نظر قیمت این دو گوشی تنها رقیب هم از این دو سری هستند که کاربران هر دو گوشی قطعا بهترین تجربه از سیستم‌عامل مورد نظر خود را با هر یک از آن‌ها خواهند داشت.

به طور خلاصه، در بخش نمایشگر پیروزی احتمالا برای نماینده سامسونگ است. از طرفی در بخش امنیت، اپل تنها به قابلیت تشخیص چهره بسنده کرده درحالیکه در محصول سامسونگ، هم تشخیص چهره و هم اثر انگشت دیده می‌شود. با این تفاسیر به نظر می‌رسد سنسور تشخیص چهره اپل که یک حسگر سه بعدی است از امنیت بهتری برخوردار است و لذا می‌توان در این بخش برنده را با اختلاف کمی، اپل دانست. هرچند باز هم انتخاب بین این دو به کاربر بر می‌گردد.

در بخش دوربین اما به نظر می‌رسد گلکسی اس ۱۰e بهتر باشد اما تا زمانی که تجربه عکاسی با آیفون ۱۱ مشخص نشده، نمی‌توان در رابطه با آن نظری قطعی داد و همینطور در بخش سخت‌افزار. انتخاب بین سیستم‌عامل‌ها نیز کاملا به سلیقه و تجربه کاربر بستگی دارد. گلکسی اس ۱۰e به اندروید ۱۰ بروز رسانی می‌شود که پر از قابلیت‌ها و امکانات جذاب و کاربردی است. همینطور iOS 13 که دست کمی از همتای خود ندارد.

مقایسه بعدی مربوط به دو گوشی میانی این دو شرکت است. یعنی آیفون ۱۱ پرو و گلکسی اس ۱۰.

نمایشگر

سایز نمایشگر ۶.۱ اینچ ۵.۸ اینچ وضوح تصویر ۱۴۴۰ × ۳۰۴۰ پیکسل ۲۴۳۶ × ۱۱۲۵ پیکسل نسبت تصویر ۱۹:۹ ۱۹.۵:۹ تراکم پیکسلی ۵۵۰ پیکسل بر هر اینچ ۴۶۳ پیکسل بر هر اینچ فناوری نمایشگر داینامیک امولد OLED (سوپر رتینا XDR) نسبت تصویر به بدنه ۸۸.۶۶ درصد ۸۰.۳۷ درصد میزان روشنایی ۱۲۱۵ نیت ۱۲۰۰ نیت

دوربین

دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/1.5-2.4 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 دوربین دوم ۱۲ مگاپیکسل تله‌فوتو با زوم اپتیکال دو برابری و دریچه دیافراگم f/2.4 12 مگاپیکسل تله‌فوتو با زوم اپتیکال دو برابری و دریچه دیافراگم f/2.0 دوربین سوم ۱۶ مگاپیکسل فوق عریض با دریچه دیافراگم f/2.2 12 مگاپیکسل فوق عریض با دریچه دیافراگم f/2.4 فیلم‌برداری فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه، فیلم‌برداری Full-HD با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه به همراه لرزشگیر تصویر دیجیتال فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه، فیلم‌برداری Full-HD با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه به همراه لرزشگیر تصویر اپتیکال دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسل با قابلیت فیلم‌برداری ۴K 12 مگاپیکسل با قابلیت فیلم‌برداری ۴K و قابلیت ضبط ویدیوهای اسلوموشن

طراحی

ابعاد ۷.۸ × ۷۰.۴ × ۱۴۹.۹ میلی‌متر ۸.۱ × ۷۱.۴ × ۱۴۴ میلی‌متر وزن ۱۵۷ گرم ۱۸۸ گرم جنس بدنه پشت بدنه از جنس شیشه گوریلا گلس ۵ با فریم آلومینیومی پشت بدنه از جنس شیشه با فریم فولاد ضد زنگ مقاومت آب و گرد و غبار، دارای گواهی‌نامه IP 68 آب و گرد و غبار، دارای گواهی‌نامه IP 68 سیستم امنیتی تشخیص چهره دو بعدی، حسگر اثر انگشت درون صفحه تشخیص چهره سه بعدی

سخت‌افزار و سیستم‌عامل

پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ Apple A13 Bionic تعداد هسته ۸ هسته با لیتوگرافی ۷ نانومتری ۶ هسته با لیتوگرافی ۷ نانومتری گرافیک آدرنو ۶۴۰ نامشخص رم ۸ گیگابایت LPDDR4 احتمالا ۶ گیگابایت سیستم‌عامل اندروید ۹ (iOS (13.X

باتری

ظرفیت ۳۴۰۰ میلی‌آمپر ساعت نامشخص مدت زمان پخش ویدئو ۲۰ ساعت ۱۸ ساعت

در بخش پرچم‌داران میانی، تا حدودی اوضاع مشابه قبل است. هر دو گوشی بسیار خوش‌دست، خوش‌ساخت، سبک و با کیفیت هستند و به راحتی درون جیب نیز جا می‌گیرند. در بخش نمایشگر نیز هردو گوشی عالی ظاهر شده‌اند اما باز هم احتمالا سامسونگ بهتر ظاهر شده. با این اوصاف این بدان معنا نیست که نمایشگر آیفون ۱۱ پرو کیفیت خوبی ندارد! اپل در طراحی نمایشگر این گوشی از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و نتیجه آن‌هم نمایشگری بسیار بسیار پیشرفته و خیره‌کننده است. البته بهتر است تا منتشر نشدن اطلاعات بیشتر، برنده این بخش را هم به طور حتم اعلام نکنیم.

در بخش دوربین و سخت‌افزار هم تا منتشر نشدن تصاویر ثبت شده و تجربه کار با محصول اپل، نمی‌توان نظری قطعی داد. البته در بخش نرم‌افزارها و قابلیت‌های دوربین می‌توان گفت که آیفون برتری دارد و نرم‌افزار اختصاصی آن از قابلیت‌های کلیدی بیشتری به نسبت Adobe Premiere Rush و موارد مشابه برخوردار است.

در بخش باتری نیز با اطلاعات منتشر شده فعلی، نماینده سامسونگ پیروز است. اما شاید این اعداد و ارقام با آنچه که تجربه واقعی نشان می‌دهد متفاوت باشد.

و در نهایت می‌رسیم به بزرگ‌ترین و قدرتمندترین پرچم‌داران موجود در این دو سری؛ گلکسی اس ۱۰ پلاس و آیفون ۱۱ پرو مکس.

نمایشگر

سایز نمایشگر ۶.۴ اینچ ۶.۵ اینچ وضوح تصویر ۱۴۴۰ × ۳۰۴۰ پیکسل ۲۶۸۸ × ۱۲۴۲ پیکسل نسبت تصویر ۱۹:۹ ۱۹.۵:۹ تراکم پیکسلی ۵۲۲ پیکسل بر هر اینچ ۴۵۶ پیکسل بر هر اینچ فناوری نمایشگر داینامیک امولد OLED (سوپر رتینا XDR) نسبت تصویر به بدنه ۸۸.۶۳ درصد ۸۴.۵۲ درصد میزان روشنایی ۱۲۰۰ نیت ۱۲۰۰ نیت

دوربین

دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/1.5-2.4 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 دوربین دوم ۱۲ مگاپیکسل تله‌فوتو با زوم اپتیکال دو برابری و دریچه دیافراگم f/2.4 12 مگاپیکسل تله‌فوتو با زوم اپتیکال دو برابری و دریچه دیافراگم f/2.0 دوربین سوم ۱۶ مگاپیکسل فوق عریض با دریچه دیافراگم f/2.2 12 مگاپیکسل فوق عریض با دریچه دیافراگم f/2.4 فیلم‌برداری فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه، فیلم‌برداری Full-HD با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه به همراه لرزشگیر تصویر دیجیتال فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه، فیلم‌برداری Full-HD با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه به همراه لرزشگیر تصویر اپتیکال دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسل با قابلیت فیلم‌برداری ۴K 12 مگاپیکسل با قابلیت فیلم‌برداری ۴K و قابلیت ضبط ویدیوهای اسلوموشن

طراحی

ابعاد ۷.۸ × ۷۴.۱ × ۱۵۷.۶ میلی‌متر ۸.۱ × ۷۷.۷ × ۱۵۸ میلی‌متر وزن ۱۷۵ گرم ۲۲۶ گرم جنس بدنه پشت بدنه از جنس شیشه گوریلا گلس ۵ با فریم آلومینیومی پشت بدنه از جنس شیشه با فریم فولاد ضد زنگ مقاومت آب و گرد و غبار، دارای گواهی‌نامه IP 68 آب و گرد و غبار، دارای گواهی‌نامه IP 68 سیستم امنیتی تشخیص چهره دو بعدی، حسگر اثر انگشت درون صفحه تشخیص چهره سه بعدی

سخت‌افزار و سیستم‌عامل

پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ Apple A13 Bionic تعداد هسته ۸ هسته با لیتوگرافی ۷ نانومتری ۶ هسته با لیتوگرافی ۷ نانومتری گرافیک آدرنو ۶۴۰ نامشخص رم ۸/۱۲ گیگابایت LPDDR4 احتمالا ۶ گیگابایت سیستم‌عامل اندروید ۹ (iOS (13.X

باتری

ظرفیت ۴۱۰۰ میلی‌آمپر ساعت نامشخص مدت زمان پخش ویدئو ۲۲ ساعت ۲۰ ساعت

این دو گوشی صرف نظر از بخش پردازنده،‌ رقابتی تنگاتنگ و کاملا نزدیک بهم دارند. از نمایشگر و دوربین گرفته تا عملکرد کلی سخت‌افزار که به لطف ۱۲ گیگابایت رم در گلکسی اس ۱۰ پلاس، فاصله زیاد بین دو پردازنده تا حدودی جبران می‌شود. حتی سایز دو دستگاه نیز تنها ۰.۱ اینچ تفاوت دارد. اما بخشی که اپل بازی را به طور حتم باخته به وزن آن بر می‌گردد. ۲۲۶ گرم در مقابل تنها ۱۷۵ گرم! اگرچه محصول اپل کمی بزرگ‌تر است اما اختلاف ۵۰ گرمی وزن این گوشی با گلکسی اس ۱۰ پلاس، آن را به یکی از سنگین‌ترین و بزرگ‌ترین گوشی‌های فعلی بدل می‌کند.

در نتیجه این امر، امکان آسیب‌دیدگی محصول اپل بیشتر از گلکسی اس ۱۰ پلاس خواهد بود و نگه داشتن آن در دست نیز سخت‌تر است. این امر زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم گوشی‌های اپل از بدنه مات بهره‌ می‌برند که یعنی امکان جذب خط و خش در آن‌ها بسیار بالاست. بنابراین برای حفظ گوشی کاربر مجبور به تهیه محافظ خواهد بود که می‌تواند وزن زیاد گوشی را بیشتر نیز کند. به طور کلی گلکسی اس ۱۰ پلاس با بدنه باریک‌‌تر و سبک‌تر، خوش دست‌تر از محصول اپل است.

در بخش دوربین، سخت‌افزار و باتری هم تا زمانی که محصول اپل به طور رسمی مورد بررسی قرار نگرفت، نمی‌توان نظری قطعی داد. اما با بررسی تصاویر ثبت شده توسط گلکسی اس ۱۰ پلاس، انتظار می‌رود اپل بتواند در قدرتمندترین مدل خود یعنی آیفون ۱۱ پرو مکس، این گوشی قدرتمند را از نظر دوربین کنار بزند. با این حال همه چیز به بررسی‌های آینده بستگی دارد.

لازم به ذکر است که حتی اگر آیفون‌های ۱۱ در تمامی بخش‌ها نیز گلکسی اس ۱۰ و برادران آن را شکست دهند، آنچه که اهمیت دارد، اختلاف این برتری‌ها است که در نهایت ارزش خرید گوشی را مشخص می‌کند.

