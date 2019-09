به نظر می‌رسد تعداد زیادی از کارشناسان اعتقاد دارند که اندروید خالص بهترین نسخه اندروید است. این افراد می‌گویند به دلیل سبک بودن و فقدان موارد بی‌مصرف، اندروید خالص سرعت بسیار بیشتری دارد و تجربه کاربری بهتری را رقم می‌زند. یکی از دلایل افرادی که گوشی‌های گوگل پیکسل را خریداری می‌کنند، همین بهره‌گیری از اندروید خالص است.

به همین خاطر، این موضوع که فقط تعداد اندکی از شرکت‌ها از چنین نسخه‌ای بهره می‌برند، تعجب‌آور است. شرکت‌هایی مانند سامسونگ، ال‌جی و هواوی ترجیح می‌دهند که تغییرات موردنظر خود را بر اندروید خالص اعمال کنند و در این میان غیر از تغییر ویژگی‌های بصری، قابلیت‌های آن را هم دست‌کاری می‌کنند.

اگرچه برخی از شرکت‌ها در این زمینه می‌توانند جذابیت اندروید را افزایش بدهند، ولی برخی دیگر تجربه کاربری آن را بدتر می‌کنند یا در کل ظاهر اندروید را زشت‌تر می‌کنند. اما در این میان، مهم‌ترین انگیزه و مشوق این شرکت‌ها برای اعمال تغییرات بر روی اندروید عمدتا مالی و تجاری است. در ضمن این کار، جذابیت اکوسیستم اندروید را هم افزایش می‌دهد. در نهایت باید این سوال را مطرح کنیم که آیا واقعا نسخه خالص اندروید، بهترین نسخه این سیستم‌عامل است؟

مزایای اندروید خالص

اندروید خالص همانطور که از نامش پیداست، خالص‌ترین نسخه اندروید است که توسط گوگل توسعه پیدا می‌کند. در این نسخه، دیگر شاهد ویژگی‌های نسبتا بی‌مصرف شرکت‌های سازنده مختلف نیستید و فقط با اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های توسعه یافته توسط گوگل سر و کار دارید. کاربرانی که به استفاده از این نسخه اندروید علاقه دارند، معمولا به سرعت زیاد آن اشاره می‌کنند. در ضمن از آنجایی که نسخه جایگزین اپلیکیشن‌های اندروید در اندروید خالص وجود ندارد، فضای کمتری اشغال می‌شود. مثلا در گوشی‌های سامسونگ به غیر از تقویم گوگل، تقویم سامسونگ هم قرار دارد که همین موضوع منجر به اشغال فضای بیشتری می‌شود.

از دیگر مزایای گجت‌های مبتنی بر اندروید خالص می‌توانیم به سرعت زیاد مربوط به دریافت آپدیت‌ها اشاره کنیم. این در حالی است که شرکت‌هایی مانند سامسونگ در این زمینه اصلا سابقه‌ی خوبی ندارند و به دلیل تغییرات زیادی که باید بر روی اندروید اعمال کنند، ماه‌ها بعد جدیدترین نسخه اندروید را برای برخی از گوشی‌های خود عرضه می‌کنند.

چرا شرکت‌های سازنده علاقه زیادی به دستکاری اندروید دارند؟



بدون شک، اندروید خالص مزایای زیادی دارد که بسیاری از کاربران هم این مزایا را قبول دارند؛ اما شرکت‌های سازنده در این زمینه نظر دیگری را مطرح می‌کنند. از نظر دیدگاه تجاری، ارائه‌ی ویژگی‌ها و ظاهر اختصاصی، به‌خصوص اگر به‌خوبی عملی شود، می‌تواند وفاداری مشتریان را افزایش دهد. به‌عنوان مثال می‌توانیم به رابط کاربری OxygenOS توسعه یافته توسط وان‌پلاس اشاره کنیم. OxygenOS تا حد زیادی مشابه اندروید خالص است و فقط تعداد اندکی از اپلیکیشن‌ها و قابلیت‌های وان‌پلاس در آن تعبیه شده. اما در این میان، رابط کاربری مذکور از ویژگی‌های جذابی بهره می‌برد که تجربه استفاده از آن را لذت‌بخش‌تر می‌کند. همین نوآوری‌های به ظاهر کوچک و نه‌چندان مهم، مورد توجه کاربران قرار می‌گیرد و وفاداری آن‌ها را به برند افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، شرکت‌ها از طریق تعبیه اپلیکیشن‌های خود، داده‌های تولیدی کاربران را زیر نظر قرار می‌دهند. مثلا به جای اینکه اطلاعات مستقیما روانه‌ی سرورهای گوگل شود، سامسونگ با قرار دادن اپلیکیشن‌های موردنظر خود، از داده‌های کاربران برای بهبود اکوسیستم این شرکت استفاده می‌کند. در دنیای امروز، روزبه‌روز اهمیت داده‌های کاربران افزایش پیدا می‌کند و شرکت‌ها از طریق روش‌های مختلف می‌خواهند داده‌ها و اطلاعات بیشتری را دریافت کنند.

اگرچه کاربران حرفه‌ای مرتبا از ضعف‌های بسیاری از رابط‌های کاربری شکایت می‌کنند، ولی اکثریت کاربران معمولی مشکلی با رابط کاربری گوشی اندرویدی خود ندارند و بسیاری از آن‌ها حتی از تفاوت بین اندروید خالص و اندروید تغییر یافته آگاه نیستند. به دلیل همین شکایت‌های پراکنده، شرکت‌های سازنده گوشی‌ها رغبت چندانی برای تغییر رویکرد خود ندارند و همین رویه فعلی را ادامه می‌دهند.

در این میان، برخی از شرکت‌هایی که به اعمال تغییرات گسترده بر اندروید شهرت دارند، برای برخی از گوشی‌های خود اندروید خالص را ارائه می‌دهند تا بتوانند طرفداران این نسخه از اندروید را جلب کنند. به‌عنوان مثال، شیائومی رابط کاربری MIUI را توسعه می‌دهد که تفاوت بسیاری زیادی با اندروید خالص دارد ولی در عین حال، با بهره‌گیری از پروژه اندروید وان، گوشی هوشمندی مانند Mi A3 را روانه‌ی بازار می‌کند که مبتنی بر نسخه نزدیک به اندروید خالص است.

آیا اندروید خالص واقعا بهترین است؟

در رابطه با اندروید خالص می‌توان این موضوع را هم مطرح کرد که کل قضیه، عمدتا یک رویکرد بازاریابی از جانب گوگل است تا بتواند وفاداری بخشی از کاربران را جلب کند. این موضوع به فروش گوشی‌های پیکسل کمک کرده و در ضمن می‌توانیم به دیگر گوشی‌هایی اشاره کنیم که از نسخه نزدیک به اندروید خالص بهره می‌برند.

اما صرفا به دلیل اینکه گوگل توسعه‌دهنده اصلی اندروید است، به این معنا نیست که این شرکت همواره بهترین را توسعه می‌دهد. باقی رابط‌های کاربری به‌خوبی ضعف‌های نسخه اصلی اندروید را نشان می‌دهند. به‌عنوان مثال سامسونگ با ارائه‌ی رابط کاربری One UI، در کنار ظاهر جذاب، ویژگی‌های قابل توجهی مانند امکان استفاده یک دستی را به ارمغان آورده که به کاربران اجازه می‌دهد به راحتی فقط با یک دست از گوشی بزرگ خود استفاده کنند. از دیگر ویژگی‌های باقی رابط‌های کاربری می‌توانیم مثلا به حالت تاریک گسترده اشاره کنیم که بالاخره اندروید آن را در آخرین نسخه خود قرار داد.

با توجه به تمام موارد ذکر شده، باید بگوییم که شاید استفاده تمام شرکت‌ها از نسخه خالص اندروید اصلا ایده‌ی خوبی نیست و با این کار رقابت بین شرکت‌ها از بین می‌رود و وفاداری مشتریان را تحت تاثیر قرار می‌گیرد. فعالیت هزاران توسعه‌دهنده در شرکت‌های مختلف برای توسعه رابط‌های کاربری جدید اندروید، اگرچه همواره نتایج جذابی به همراه ندارد، ولی در این میان نمونه‌های خوبی ظاهر می‌شوند که حتی گوگل را هم تحت تاثیر قرار می‌دهند و این نمونه‌ها بر اندروید خالص تاثیر می‌گذارند.

یکی از جذابیت‌های اکوسیستم اندروید، همین تنوع گسترده آن است که هر برند برای اندروید گوشی‌های خود، تفکر خود را عملی می‌کند. در اکوسیستم اندروید، کاربران برای خرید گوشی به غیر از ویژگی‌های سخت‌افزاری، با انواع و اقسام رابط‌های کاربری روبرو هستند. به همین خاطر، گوشی‌های اندرویدی برای بهبود تجربه کاربری لازم نیست حتما از اندروید خالص بهره ببرند. در عوض، می‌توانیم از تنوع وسیع این اکوسیستم و حق انتخاب گسترده‌ای که داریم، لذت ببریم.

