طبق آخرین گزارشات منتشر شده، اپل قصد دارد سیستم‌عامل iOS 13 را کمتر از یک هفته دیگر برای گوشی‌های آیفون عرضه کند. همچنین این شرکت نام تمام دستگاه‌هایی که به این سیستم‌عامل بروزرسانی می‌شوند را منتشر کرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

هفته بعد به طور حتم ۹۰ درصد گوشی‌های اپل به سیستم‌عامل iOS 13 بروزرسانی می‌شوند. در این نسخه از سیستم‌عامل محبوب اپل، شاهد تغییرات فراوانی هستیم. از جمله حالت تاریکی یکپارچه، صفحه کلید با قابلیت سوایپ،‌ برنامه ویرایش تصاویر و ویدئوی پیشرفته و بسیاری از موارد جذاب و کاربردی دیگر. اما قبل از دریافت این بروزرسانی، اقداماتی وجود دارد که حتما باید آن را انجام دهید.

قبل از پرداختن به این موضوع، باید بدانید که اپل قصد دارد iOS 13 را در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹، یعنی ۶ روز دیگر و در تاریخ ۲۹ شهریور سال جاری برای آیفون‌ SE تا آیفون XS و آیپاد تاچ نسل ۷ منتشر کند. همچنین سیستم‌عامل iPadOS 13 نیز که به شکل جدیدی از سیستم‌عامل iOS بدل شده و مختص تبلت‌های اپل است، در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹، مورخ ۸ مهر سال جاری، برای تبلت‌های این شرکت منتشر خواهد شد.

شما عزیزان می‌توانید اسامی کامل همه دستگاه‌هایی که به iOS 13 و iPadOS 13 بروزرسانی می‌شوند در زیر مشاهده کنید.

iPhone XS 12.9-inch iPad Pro iPhone XS Max 11-inch iPad Pro iPhone XR 10.5-inch iPad Pro iPhone X 9.7-inch iPad Pro iPhone 8 iPad (6th generation) iPhone 8 Plus iPad (5th generation) iPhone 7 iPad Mini (5th generation) iPhone 7 Plus iPad Mini 4 iPhone 6S iPad Air (3rd generation) iPhone 6S Plus iPad Air 2 iPhone SE iPod Touch (7th generation)

اقداماتی که باید قبل از دانلود و نصب iOS 13 صورت گیرد

همانطور که اشاره شد، قبل از اینکه اقدام به نصب این سیستم‌عامل کنید، یک سری نکات وجود دارد که انجام آن می‌تواند برای تجربه بهتر کار با گوشی به شما کمک کند.

برنامه‌ها و بازی‌های اضافی را پاک کنید

یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید قبل از دریافت iOS 13 انجام دهید، پاک کردن برنامه‌ها و بازی‌هایی است که زیاد از آن‌ها استفاده نمی‌کنید. همچنین می‌توانید عکس‌ها و فیلم‌های اضافی را حدالامکان از روی گوشی خود پاک کنید. این کار باعث تخلیه حافظه گوشی و در نتیجه سرعت بخشیدن به فرایند پشتیبان‌گیری می‌شود.

پشتیبان‌گیری از آیفون یا آیپد

مسلما نمی‌خواهید بعد از نصب سیستم‌عاملی جدید، با پاک شدن شماره‌های تلفن یا مشکلاتی از این دست روبرو شوید! به همین خاطر پیشنهاد می‌شود قبل از دریافت iOS 13 از تمامی اطلاعات خود فایل پشتیبان تهیه کنید. برای اینکار دو راه وجود دارد. یا از iCloud استفاده کنید، یا از طریق برنامه iTunes روی یک کامپیوتر مک یا ویندوز. پیشنهاد می‌شود کار پشتیبان‌گیری را دقیقا قبل از دریافت بروزرسانی انجام دهید تا آخرین تغییرات شما بلافاصله بعد از نصب سیستم‌عاملی جدید به گوشی بازگردانده شود.

پشتیبان‌گیری از طریق iCloud

برای پشتیبان‌گیری از طریق iCloud کافی است وارد تنظیمات گوشی شده و روی نام خود کلیک کنید. سپس روی گزینه iCloud و iCloud Backup کلیک کنید. در نهایت با انتخاب عبارت Backup now، سیستم شروع به پشتیبان‌گیری از تنظیمات و برنامه‌های شما می‌کند. بهتر است این فرایند از طریق وایفای انجام گیرد و حین انجام کار نیز گوشی به شارژر متصل باشد.

پشتیبان‌گیری از طریق iTunes

یکی دیگر از راه‌های پشتیبان‌گیری در iOS، استفاده از برنامه iTunes است. به این صورت که اگر کامپیوتر مک یا ویندوز در اختیار دارید، آخرین نسخه از برنامه iTunes را دریافت و روی آن نصب کنید. سپس از طریق کابل، گوشی را به آن متصل کرده و قفل گوشی را باز کنید تا برنامه به اطلاعات آن دسترسی داشته باشد.

از طریق منوی سمت چپ، گزینه Summary را انتخاب کرده و در صفحه باز شده که اطلاعاتی را در مورد گوشی شما به نمایش می‌گذارد، درون کادر مربوط به Backups، گزینه Encrypt iPhone backup را انتخاب کنید. بعد از انجام این کار برنامه از شما می‌خواهد تا رمزی را برای فایل پشتیبان خود انتخاب کنید. دقت داشته باشید که اگر رمز عبور را فراموش کنید هیچ راهی برای بازگردانی اطلاعات خود نخواهید داشت.

در آخر نیز گزینه Back up Now را انتخاب کنید. باقی فرایند را برنامه انجام می‌دهد. چند دقیقه بعد، فایل پشتیبان رمزگذاری شده‌ای درون کامپیوتر خود خواهید داشت که هنگام بازگرداندن آن به گوشی خود، دیگر نیازی به وارد کردن مجدد رمز عبور برای ورود به برنامه‌هایی چون فیسبوک، ایمیل و … نخواهید داشت.

در آخر نیز با خیال راحت به دانلود و نصب iOS 13 اقدام کرده و از قابلیت‌های فراوان و جذاب آن لذت ببرید.

