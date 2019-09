درحالیکه هنوز سیستم‌عامل iOS 13 به طور رسمی منتشر نشده، یک محقق امنیتی با نام Jose Rodriguez، ویدئویی را در یوتیوب به نمایش گذاشت که از وجود یک مشکل امنیتی عجیب در این سیستم‌عامل خبر می‌داد.

این مشکل زمانی بوجود می‌آید که شخصی با شما تماس FaceTime برقرار کند و سپس شما از طریق سیری، قابلیت Voice Over را فعال کنید. ( Voice Over قابلیتی است در دستگاه‌های اپل که برای کمک به افراد نابینا یا کم بینا طراحی شده و جزئیات روی صفحه نمایش گوشی را برای آن‌ها می‌خواند) بدین ترتیب کاربر حتی بدون باز کردن گوشی خود می‌تواند به نام، شماره، آدرس ایمیل، آدرس و هرآنچه که برای یک مخاطب ذخیره شده است دسترسی داشته باشد. خوشبختانه به غیر از این مشخصات، هیچ چیز دیگر اعم از تصاویر یا فایل‌های شخصی در معرض نمایش قرار نمی‌گیرند.

به گفته Rodriguez، او این ویدئو را در ماه جولای برای اپل فرستاده بود، اما همچنان در نسخه Gold Master این سیستم‌عامل که قرار است کمتر از یک هفته دیگر منتشر شود، شاهد وجود همچین مشکلی هستیم. چند وقت پیش نیز تیم The Verge توانسته بود قفل صفحه آیفون X را در همین نسخه از سیستم‌عامل iOS دور بزند!

سال گذشته، Rodriguez مشکل مشابهی را در نسخه ۱۲.۱ سیستم‌عامل iOS پیدا کرده بود که نه تنها نام مخاطبین، بلکه تصاویر و فایل‌های شخصی را نیز به نمایش می‌گذاشت. در آن زمان اپل در بروزرسانی بعدی، به حل این مشکل امنیتی اقدام و آن را برطرف کرد. جالب اینجاست که قابلیت Voice Over حتی در iOS 8 نیز این مشکل را برای گوشی‌های اپل بوجود آورد.

خوشبختانه برای اینکه شخصی ناشناس به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشد، ابتدا باید گوشی شما را در اختیار داشته باشد، سپس به کمک یک گوشی آیفون دیگر، از طریق FaceTime با شما تماس برقرار کند، VoiceOver را فعال کند و سپس به آنچه که می‌خواهد دسترسی داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت این مشکل برخلاف دیگر مشکلات امنیتی، برای تهدید امنیت کاربران راه درازی را باید در پیش بگیرد و انتظار می‌رود اپل در بروزرسانی iOS 13.1، آن را کاملا برطرف کند.

شما عزیزان می‌توانید ویدیویی از این مسکل امنیتی را که Rodriguez برای اپل فرستاده در زیر تماشا کنید.

