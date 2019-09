آیا شما هم از آن دسته از افرادی هستید که زمان زیادی را برای استفاده از گوشی خود صرف می‌کنید؟ آن دقایقی که برای گشت‌وگذار در شبکه‌های اجتماعی و ثبت رکورد جدید بازی‌ها هدر می‌رود، می‌تواند برای کارهای مفیدتری مورد استفاده قرار بگیرد. برای کاهش زمان استفاده از این گوشی می‌توانید از این اپلیکیشن‌ها بهره ببرید.

Flipd

اپلیکیشن Flipd که برای اندروید و iOS عرضه شده برای کاهش زمان استفاده از گوشی از قابلیت‌های مفید زیادی بهره می‌برد. به‌عنوان مثال می‌توانید برای زمان مقرر، دسترسی اپلیکیشن‌هایی را برای خود مسدود کنید و بررسی میزان بهره‌وری هم امکان‌پذیر است؛ علاوه بر موارد ذکر شده، با استفاده از این اپلیکیشن می‌توان به دوستان و اعضای خانواده متصل شد تا ببینید کدام یک از آن‌ها از نظر کاهش استفاده از گوشی موفق‌تر بوده است. نصب و استفاده از این گوشی رایگان است ولی برای ویژگی‌های پیشرفته‌تر مانند مسدود کردن اپلیکیشن‌ها برای بیش از ۳۰ دقیقه، از طریق پرداخت درون برنامه‌ای باید مبلغی را بپردازید.

در این اپلیکیشن می‌توانید دسته‌بندی‌های جداگانه‌ای مانند کار یا درس خواندن تعیین کنید تا برای هرکدام برنامه‌ای داشته باشید و به میزان متعادل از گوشی خود استفاده کنید. در نهایت، اپلیکیشن Flipd اطلاعات مختلفی مانند تعداد ساعاتی که صرفه‌جویی کرده‌اید را نمایش می‌دهد و میزان موفقیت در این تصمیم را به اطلاع شما می‌رساند.

Forest

اگر برای کنار گذاشتن موقتی گوشی خود به انگیزه بیشتری نیاز دارید، احتمالا کاشت درختان مجازی در این موضوع تا حدی مثمر ثمر واقع می‌شوند. اپلیکیشن Forest که برای اندروید و iOS عرضه شده چنین کاری را انجام می‌دهد. زمانی که گوشی خود را کنار می‌گذارید، یک درخت رشد خود را آغاز می‌کند و اگر در برابر وسوسه استفاده از گوشی خود در خارج از برنامه مقرر مقاومت کنید، خیلی زود با یک جنگل مجازی مواجه خواهید شد.

برای بهره‌گیری از این اپلیکیشن، کافی است مدت زمانی که می‌خواهید بر انجام کاری تمرکز کنید و گوشی مورد استفاده قرار نگیرد، مشخص کنید. اگر بتوانید به این زمان‌بندی پایبند بمانید، درختی رشد می‌کند و با گذشت زمان هم می‌توانید عملکرد خود را بررسی کنید. این اپلیکیشن در iOS دو دلار قیمت دارد ولی در اندروید رایگان و به همراه تبلیغات ارائه می‌شود؛ علاوه بر این، برای بهره‌گیری از امکانات بیشتر آن باید با پرداخت درون برنامه‌ای مبالغ موردنظر را بپردازید.

Space

اپلیکیشن Space موجود در اندروید و iOS صرفا یک اپلیکیشن ساده نیست که برای افزایش بهره‌وری به‌صورت موقت دسترسی به اپلیکیشن‌های موردنظر را مسدود کند بلکه در زمینه‌ی شخصی‌سازی تجربه کاربری حرف زیادی برای گفتن دارد. به‌عنوان مثال بر اساس پژوهش‌های انجام شده، توصیه‌هایی را در مورد کاهش زمان استفاده از گوشی ارائه می‌دهد و به شما کمک می‌کند که دلیل اصلی صرف وقت زیاد بر گوشی را پیدا کنید. در کنار این ویژگی‌ها، این اپلیکیشن از مشخصه‌های مرسوم مانند بررسی عملکرد کاربر و امکان مسدودسازی موقت دسترسی به گوشی بهره می‌برد.

یکی دیگر از قابلیت‌های این گوشی Focus Time نام دارد که نوتیفیکیشن‌های دیگر اپلیکیشن‌ها را مسدود می‌کند. هر وقت بخواهید می‌توانید این ویژگی را غیرفعال کنید ولی در هر صورت برای زمان‌هایی که می‌خواهید بهره‌وری خود را تا حد زیادی افزایش دهید، بسیار مفید واقع می‌شود. علاوه بر این، هدف‌گذاری برای صرف زمان استفاده از گوشی طی روز یا تعداد دفعاتی که گوشی را انلاک می‌کنید، امکان‌پذیر است و Space به شما کمک می‌کند به این هدف‌ها برسید. برای بهره‌گیری از ویژگی‌های بیشتر هم باید اشتراک پولی آن را خریداری کنید.

Moment

اولین چیزی که اپلیکیشن Moment در اندروید و iOS توجه را جلب می‌کند رابط کاربری ساده آن است که در راستای شعار «گوشی کمتر، زندگی بیشتر» این اپلیکیشن محسوب می‌شود. برخلاف دیگر اپلیکیشن‌های مشابه، در این محیط با قابلیت‌های زیادی روبرو نمی‌شوید و در عوض کم‌کم کاربر را تشویق می‌کند عادات استفاده از گوشی را تغییر دهد. این فرایند، با اعلام مدت زمان استفاده از گوشی و این که چه اپلیکیشن‌هایی بیشترین توجه شما را از آن خود می‌کنند، آغاز می‌شود.

در این اپلیکیشن همچنین دوره‌های مفیدی هم وجود دارد که البته برای برخی از آن‌ها باید مبلغی بپردازید. به‌عنوان مثال در دوره مربوط به محدوده توجه، به کاربران توصیه می‌شود از اول تا آخر یک آهنگ گوش دهند و مثلا یک ساعت را صرف خواندن کتاب کنند. اگر به دنبال اپلیکیشنی هستید که علاوه بر امکانات مرسوم توصیه‌های مفیدی هم برای شما ارائه کند، می‌توانید از اپلیکیشن Moment بهره ببرید.

Digital Wellbeing در اندروید

علاوه بر اپلیکیشن‌های متعدد، باید خاطرنشان کنیم که گوگل و اپل هم برای سیستم‌عامل‌های خود چنین اپلیکیشن‌هایی را توسعه داده‌اند. در اندروید شاهد اپلیکیشن Digital Wellbeing هستیم که در ابتدا استفاده از آن فقط برای گوشی‌های پیکسل و دیگر گوشی‌های اندروید وان امکان‌پذیر بود ولی حالا گوشی‌های اندرویدی بیشتری می‌توانند از آن بهره ببرند. این اپلیکیشن از امکانات جذاب زیادی بهره می‌برد که به‌عنوان مثال می‌توانیم به میزان دقیق استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف، تعداد نوتیفیکیشن‌های مربوط به آن‌ها و بسیاری از ویژگی‌های دیگر اشاره کنیم. Digital Wellbeing نه‌تنها در مورد استفاده از گوشی اطلاعات جامعی را ارائه می‌دهد، بلکه برای کاهش زمان استفاده از گوشی هم از ابزارهای خوبی بهره می‌برد.

با استفاده از آن علاوه بر اینکه می‌توانید مدت زمان استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف را محدود کنید، بلکه به تازگی ویژگی Focus mode هم ارائه کرده که با فعال‌سازی آن، نوتیفیکیشن‌های مربوط به اپلیکیشن‌های موردنظر شما موقتا به نمایش درنمی‌آیند. یکی دیگر از قابلیت‌های جذاب این اپلیکیشن Wind Down نام دارد که وظیفه‌ی اصلی آن آماده کردن کاربر برای خوابیدن است. در زمان مقرر، این مشخصه نمایشگر گوشی را سیاه‌وسفید می‌کند، نور آبی نمایشگر تنظیم و قابلیت Do Not Disturb فعال می‌شود.

Screen Time در iOS

اپل هم برای iOS ابزار Screen Time را ارائه داده که قابلیت‌های آن تا حد زیادی مشابه Digital Wellbeing است. از بخش Setting این ابزار را باز کنید تا بتوانید آمار دقیق مربوط به نحوه استفاده از آیفون خود را مشاهده کنید. در این محیط، آماری مانند تعداد آنلاک کردن گوشی در روز، تعداد نوتیفیکیشن‌های مربوط به اپلیکیشن‌های مختلف و بسیاری از اطلاعات دیگر مطرح می‌شود.

سپس می‌توانید برای اپلیکیشن‌های مشخص یا مجموعه‌ای از آن‌ها (مانند بازی‌ها، شبکه‌های اجتماعی و دیگر موارد) محدودیت‌هایی وضع کنید. مانند نمونه اندرویدی، در این بازار هم قابلیت آماده‌سازی کاربر برای خوابیدن ارائه شده که Downtime نام دارد و نمونه تغییر یافته حالت Do Not Disturb به حساب می‌آید.

منبع: Gizmodo

