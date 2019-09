اپلیکیشن اسکایپ در اندروید و iOS به حالت تیره مجهز شد

در نهایت مایکروسافت به درخواست بسیاری از کاربران اسکایپ پاسخ داد و ویژگی حالت تیره را که این روزها در بسیاری از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌ها حضور دارد، به اپلیکیشن اسکایپ در سیستم عامل‌های اندروید و iOS اضافه کرد.

همان‌طور که گفتیم، برخی اپلیکیشن‌ها و سرویس‌ها مدت‌هاست که از حالت تیره استفاده می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به توییتر اشاره کرد. این ویژگی اخیرا بسیار محبوب شده و راه خود را به رابط کاربری سیستم عامل‌های اندروید و iOS نیز باز کرده است. حتی لانچر اندرویدی مایکروسافت نیز از این قابلیت پشتیبانی خواهد کرد و این بار نوبت اسکایپ بود که حالت تیره را به کاربران هدیه دهد.

اما به‌روز رسانی جدید اسکایپ علاوه بر حالت تیره در نسخه موبایلی، برخی از باگ‌های موجود را نیز برطرف کرده است که شامل موارد زیر است:

اندازه و مکان پنجره مکالمات که یادآور حالت Split View است

قابلیت جابجایی و تغییر اندازه پیش نمایش ویدیوها در حالت Split View

تمرکز بر شخص تماس گیرنده در مکالمات ایجاد شده

نمایش پیام‌های جدید در پنجره مکالمات فردی در حالت Split View

پنجره‌های کوچک شده مکالمات پس از فعال شدن هر چت به حالت عادی برمی‌گردند

اعلان‌های گروهی در اندروید

امکان زمان‌بندی گفتگوهای گروهی (که تا پیش از این تنها در گفتگوهای دو نفره ممکن بود)

به‌روز رسانی جدید که حاوی تغییرات مذکور است، در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

