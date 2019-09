لوگو یاهو تغییر کرد؛ تقلای یک برند فراموش شده

یاهو این روزها کمپانی چندان محبوبی نیست. اگرچه از مدت‌ها قبل این شرکت از روزهای اوج خود تا حد زیادی فاصله گرفته، ولی هنوز فعالیت خود را ادامه می‌دهد و شب گذشته با رونمایی از لوگوی جدید خود بار دیگر حضور خود را به یاد کاربران آورد.

لوگو جدید را شرکت Pentagram طراحی کرده که در این زمینه ید طولایی دارد و بعد از تغییر و تحولات سال ۲۰۱۳ یاهو که با انتخاب مدیرعامل جدید صورت گرفت، این اولین باری است که لوگو یاهو بار دیگر بازطراحی می‌شود.

در لوگوی جدید شاهد بهره‌گیری از حروف کوچک مبتنی بر فونت‌های سن‌سریف هستیم. در آخر این لوگو هم علامت تعجب معروف یاهو دیده می‌شود که حالا زاویه تندتری پیدا کرده و گویی قصد دارد از لوگوی اصلی فرار کند. البته شرکت طراح این لوگو توضیح داده که حرف y و علامت تعجب هر دو در زاویه ۲۲.۵ درجه‌ای قرار گرفته‌اند تا به نوعی حس شتاب و شور و هیجان را منتقل کنند.

یاهو بعد از گذشت یک دهه عملکرد بسیار بد، در سال ۲۰۱۲ با انتخاب یک مدیرعامل جدید تلاش کرد وضعیت خود را بهبود ببخشد. در همین راستا، یاهو‌ کمپانی‌هایی مانند Tumblr و Flickr را خریداری کرد و حتی سرویس استریمینگ فیلم و سریال به راه انداخت. اما اقدامات این مدیرعامل بلندپرواز هم برای وضعیت این شرکت مثمر ثمر واقع نشدند. Tumblr و Flickr حالا صاحبان جدیدی دارند، سرویس استریمینگ یاهو کاملا شکست خورد و خود یاهو هم به اپراتور مخابراتی Verizon فروخته شد. یاهو‌ حالا شبحی از گذشته خود است و اکنون بیشتر از هرچیزی حاشیه‌های مربوط به محصولات این شرکت در سر خط خبرها قرار می‌گیرد و خود یاهو در دنیای تکنولوژی دیگر محلی از اعراب ندارد.

در کنار لوگو جدید، یاهو از نسخه جدید اپلیکیشن سرویس ایمیل خود هم رونمایی کرده است؛ احتمالا این شرکت امیدوار است کاربران فراموش کرده‌اند که در سال ۲۰۱۳ اطلاعات تمام ۳ میلیارد کاربر این سرویس هک و افشا شده و این سرویس تا آگوست ۲۰۱۸ محتوای ایمیل‌ها را اسکن می‌کرده تا بتواند این اطلاعات را به تبلیغات‌دهنده‌ها بفروشد. در این نسخه جدید، یاهو‌ میل از امکانات جدیدی بهره می‌برد و باید ببینیم که چنین اقداماتی در بهبود وضعیت این شرکت تاثیرگذار خواهند بود یا نه.

