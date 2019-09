اگر پیگیر خبرهای مربوط به گوشی‌های هواوی میت ۳۰ بوده باشید، به احتمال زیاد می‌دانید که این گوشی‌ها بدون سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل عرضه می‌شوند. در ابتدا گفته می‌شد که هواوی به کاربران اجازه می‌دهد که بوت لودر این گوشی‌ها را آنلاک کنند تا به راحتی بتوانند اپلیکیشن‌های گوگل را نصب کنند که کمی بعد این خبر از جانب هواوی تکذیب شد.

اما خوشبختانه، برای نصب اپلیکیشن‌های گوگل در هواوی میت ۳۰ روش ساده‌ای وجود دارد که بدون نیاز به روت کردن یا انجام دیگر کارهای پیچیده می‌توان از آن بهره برد. البته این روش با ریسک‌های امنیتی و حریم خصوصی همراه است و کاربران باید این موضوع را مدنظر داشته باشند. در هر صورت اگر قصد خرید گوشی‌های هواوی میت ۳۰ را دارید، به احتمال زیاد باید چنین کاری را انجام دهید زیرا بسیاری از اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل برای عموم کاربران اهمیت بسیار زیادی دارد. اما قبل از آن، بهتر است به ریسک‌های بهره‌گیری از این روش بپردازیم.

خطرات نصب اپلیکیشن‌های گوگل در هواوی میت ۳۰

برای نصب اپلیکیشن‌های گوگل در گوشی‌های هواوی میت ۳۰ باید از اپلیکیشنی به نام LZ Play استفاده کنید. این اپلیکیشن برای انجام کارهای موردنظر، باید به بخش‌های اصلی گوشی دسترسی داشته باشد و باید خاطرنشان کنیم که این اپلیکیشن تحت نظارت گوگل قرار ندارد و مورد تایید این شرکت نیست.

به همین خاطر شاید کاربرانی که به حریم خصوصی و امنیت گوشی خود اهمیت زیادی بدهند، راضی به انجام این کار نباشند. ولی اگر به هر دلیلی با انجام این کار مشکلی ندارید، با بهره‌گیری از این اپلیکیشن فرایندهای مربوطه به سادگی و به‌سرعت انجام می‌شود. در هر صورت اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید، در ادامه می‌توانید به‌صورت گام به گام اقدامات موردنظر را انجام دهید.

چگونگی نصب اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل در هواوی میت ۳۰

۱. اول از همه باید اپلیکیشن موردنظر را از طریق مراجعه به سایت lzplay.net دانلود کنید. از آنجایی که این اپلیکیشن از طرف یک منبع ناشناس است، مجوز مربوط به نصب آن را باید تایید کنید و در ضمن برای اجرای آن باید دسترسی به حافظه داخلی گوشی را فعال کنید.

۲. در گام بعدی، اگرچه جزییات به زبان چینی مطرح شده ولی بدون دانستن این زبان هم می‌توانید به راحتی کارهای موردنظر را انجام دهید. اول از همه باید این اپلیکیشن را به ادمین گوشی تبدیل کنید تا بتواند سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل به‌طور کامل در سیستم‌عامل گوشی نصب کند. به همین خاطر ابتدا بر گزینه آبی ضربه بزنید و پس از آن باید گزینه Activate را انتخاب کنید.

۳. در مرحله بعد، روانه‌ی بخش دانلود موارد مورد نیاز می‌شوید که باید بر دکمه آبی ضربه بزنید و بعد از نمایش یک پنل جدید، بار دیگر گزینه آبی رنگ را انتخاب کنید. بعد از دانلود سرویس‌ها و فریمورهای مختلف، در نهایت گوگل پلی استور دانلود و نصب می‌شود.

۴. با این کار، سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل تقریبا به طور کامل در هواوی میت ۳۰ نصب می‌شوند و می‌توانید مشخصات اکانت گوگل خود را در پلی استور وارد کنید. سپس دانلود اپلیکیشن‌هایی مانند کروم، گوگل مپ و جیمیل امکان‌پذیر می‌شود. البته قبل از دانلود و آغاز استفاده از آن‌ها، توصیه می‌کنیم که یک بار هواوی میت ۳۰ را ریبوت کنید.

۵. بعد از انجام این کارها، از آنجایی که دیگر به این اپلیکیشن چینی نیازی ندارید، بهتر است آن را حذف کنید. ابتدا برای حذف دسترسی اندروید، از بخش Settings به Security و More Settings و در نهایت Device Administrators مراجعه کنید؛ با کلیک بر گزینه مربوط به این اپلیکیشن، گزینه DEACTIVATE را انتخاب کنید. بعد از این مانند هر اپلیکیشن دیگری، در هوم اسکرین یا app drawer انگشت خود را بر آن نگه دارید تا گزینه Uninstall ظاهر شود و بر آن ضربه بزنید.

سخن آخر

این روش برای گوشی‌های هواوی میت ۳۰ و در کل گوشی‌های هواوی مربوط به کشور چین که فاقد سرویس‌های گوگل هستند، به‌خوبی جواب می‌دهد. اگر در مورد ورود مشخصات اکانت گوگل در برخی از اپلیکیشن‌های این شرکت با مشکل مواجه می‌شوید، ریبوت گوشی این مشکلات را برطرف می‌کند. در ضمن باید خاطرنشان کنیم که اگرچه گوگل اسیستنت با این کار فعال می‌شود، ولی با استفاده از فشردن دکمه موردنظر یا بیان عبارت Hey Google این دستیار دیجیتالی اجرا نمی‌شود. اگرچه برای مدل‌های قدیمی هواوی به منظور این مشکل راه‌حلی مطرح شده، ولی فعلا برای هواوی میت ۳۰ نمی‌توان از آن راهکار استفاده کرد.

در هر صورت حالا که گوشی‌های هواوی میت ۳۰ بدون سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های ارزشمند گوگل عرضه می‌شوند، با این کار می‌توان آن‌ها را تا حد زیادی به وضعیت عادی نزدیک کرد و با خیال راحت از امکانات مختلف سرویس‌های گوگل بهره برد. در ادامه می‌توانید ویدیو مربوط به مراحل نصب این اپلیکیشن را تماشا کنید.

