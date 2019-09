اینستاگرام مشغول آزمایش حالت تاریک است

طبق جدیدترین گزارش‌های منتشر شده، اینستاگرام آزمایش حالت تاریک را برای نسخه اندروید اپلیکیشن خود آغاز کرده است. نسخه ۱۱۴.۰.۰.۲۴ که برای کاربران عضو گروه بتا نسخه اندروید این اپلیکیشن عرضه شده، از حالت تاریک بهره می‌برد.

اگر گوشی شما مبتنی بر اندروید ۱۰ است و از این نسخه اپلیکیشن اینستاگرام استفاده می‌کنید، فعال کردن حالت تاریک سیستم‌عامل گوشی منجر به فعال‌سازی حالت تاریک اینستاگرام می‌شود. با این کار، بخش‌های مختلف این اپلیکیشن مانند Direct Messages و همچنین IGTV تیره و تاریک می‌شوند.

طی ماه‌های اخیر، روزبه‌روز به محبوبیت حالت تاریک افزوده شده است و با توجه به افزایش شمار گوشی‌های مبتنی بر اندروید ۱۰، مطمئنا تعداد اپلیکیشن‌هایی که از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند، بیشتر از گذشته خواهد شد. فیسبوک از مدتی قبل آزمایش مربوط به حالت تاریک واتس‌اپ را آغاز کرده و حالا هم شاهد آغاز آزمایش‌های مربوط به اینستاگرام هستیم.

همانطور که گفتیم، فعلا برای اینستاگرام‌ این قابلیت در حالت آزمایشی قرار دارد و در برخی صفحات، نوار فوقانی موبایل که حاوی بخش‌هایی مانند ساعت، باتری و آیکون‌ نوتیفیکیشن‌های مختلف است، پنهان می‌شوند. اما چنین مشکلاتی مطمئنا خیلی زود برطرف خواهند شد. علاوه بر اندروید ۱۰، طبق گزارش‌های مختلف ظاهرا گوشی‌های سامسونگ مبتنی بر رابط کاربری One UI که مجهز به حالت تاریک هستند، می‌توانند از این قابلیت اینستاگرام بهره ببرند. در نهایت باید ببینیم که این ویژگی چه زمانی برای عموم کاربران ارائه می‌شود.

