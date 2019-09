یک میلیارد دستگاه در سال ۲۰۲۰ به ویندوز ۱۰ مجهز خواهند شد

هنگامی که ویندوز ۱۰ در سال ۲۰۱۵ معرفی و روانه بازار شد، مایکروسافت پیش‌بینی کرد این ویندوز بعد از مدت سه سال، روی ۱ میلیارد دستگاه نصب خواهد شد که به نظر می‌رسد این هدف در سال پنجم محقق خواهد شد.

در سالی که مایکروسافت ویندوز ۱۰ را معرفی کرد، گوشی‌های ویندوزی با ویندوز ۸.۱ آمار فروش فوق‌العاده‌ای را از خود به جای گذاشتند و موفق شدند در برخی از کشورهای اروپایی حتی از گوشی‌های اپل نیز فروش بهتری داشته باشند. دیری نپایید که با ورود ویندوز ۱۰ و بی‌توجهی‌های مایکروسافت به مشکلات متعدد این سیستم‌عامل، این شرکت سهم بزرگی از بازار را که مربوط به گوشی‌های هوشمند می‌شد از دست داد.

از دست رفتن بازار گوشی‌های هوشمند برای مایکروسافت به قیمت تعویق افتادن هدف این شرکت تمام شد. یعنی مایکروسافت نتوانست در مدت زمان سه سال، یک میلیارد کاربر را مجاب کند دستگاه‌های خود را به جدیدترین سیستم‌عامل این شرکت مجهز کنند.

البته مایکروسافت همچنان نتوانسته بعد از حدود چهار سال، مشکلات این ویندوز را به طور کامل رفع کند و مانند ویندوز ۷، یک ویندوز پایدار و دوست‌داشتنی برای کاربران ارائه کند. با این حال یک سری تغییرات در این ویندوز به نسبت سری قبل مانند بازگرداندن استارت منوی محبوب ویندوز ۷، سرعت و امکانات بالا و … باعث شده کاربران به سوی جدیدترین نسخه ویندوز مهاجرت کنند و راضی یا ناراضی، از آن استفاده کنند.

آمار نشان می‌دهد در حال حاضر این ویندوز، روی ۹۰۰ میلیون دستگاه نصب شده است. اوایل این ماه این آمار تقریبا ۸۰۰ میلیون بوده که باید گفت مایکروسافت پیشرفت بسیار خوبی را داشته و توانسته در مدت تنها ۶ ماه، ۱۰۰ میلیون کاربر دیگر را به استفاده از ویندوز ۱۰ مجاب کند! طبق اعلام این شرکت، از سال ۲۰۱۵ که ویندوز ۱۰ معرفی شد تا کنون، در هیچ سالی مانند این یک سال، این تعداد از کاربران به ویندوز ۱۰ کوچ نکرده بودند و این یک رکورد خوب برای مایکروسافت به حساب می‌آید! این ۹۰۰ میلیون دستگاه شامل کامپیوترهای رومیزی، لپ‌تاپ‌ها، تبلت، هولولنز و ایکس‌باکس‌ها هستند.

با همه‌گیر شدن ویندوز ۱۰، باید منتظر پایان سلطه ویندوز ۷ بر بازار نیز باشیم! اکثر شرکت‌ها برای دریافت جدیدترین و بهترین بروزرسانی‌ها، درحال بروزرسانی سیستم‌عامل‌های خود به ویندوز ۱۰ هستند و مایکروسافت نیز در ژانویه ۲۰۲۰، به پشتیبانی خود از ویندوز ۷ پایان خواهد داد. همانطور که اشاره شد، پیشرفت ۱۰۰ میلیونی ویندوز ۱۰ تنها در مدت زمان ۶ ماه رخ داده؛ یعنی اگر ویندوز ۱۰ با همین سرعت به پیشرفت ادامه دهد و البته اگر مایکروسافت نیز وضعیت بروزرسانی‌ها و باگ‌های ریز و درشت این سیستم‌عامل را بهبود بخشد، این شرکت می‌تواند در ۶ ماه آینده، به راحتی به هدف خود برسد!

در سپتامبر سال ۲۰۱۸، ویندوز ۱۰ روی ۷۰۰ میلیون دستگاه فعال بود و این تعداد در مارس ۲۰۱۹ به ۸۰۰ و سپتامبر همین سال به ۹۰۰ میلیون رسید. اوایل سال جاری بود که ویندوز ۱۰ بالاخره توانست تنها‌ترین و بهترین رقیب خود یعنی ویندوز ۷ را کنار بزند و به صدر پرفروش‌ترین سیستم‌عامل مایکروسافت برسد. این آمار در ماه دسامبر ۲۰۱۸ به این صورت بود که ویندوز ۱۰ حدودا ۳۸.۲۲ درصد و ویندوز ۷ نیز ۳۶.۹ درصد سیستم‌عامل‌ها را در اختیار داشتند. به عبارتی در طول سه سال و نیم، مایکروسافت به جای دستیابی به هدف ۱ میلیارد دستگاه مبتنی بر ویندوز ۱۰، تنها توانست محبوب‌ترین ویندوز خود را پشت سر بگذارد‍!

