طی مصاحبه‌ای که در رویداد IFA با آقای ریچارد یو، مدیرعامل شرکت هواوی صورت گرفت، ایشان زمان عرضه گوشی تاشو هواوی میت ایکس را حداکثر ماه نوامبر اعلام کرد. اما به نظر می‌رسد زمان انتشار این دستگاه زودتر خواهد بود!

اطلاعات در رابطه با زمان عرضه گوشی هواوی میت ایکس، از سوی خدمات مشتریان شرکت هواوی منتشر شده است. به این صورت که عرضه جهانی این گوشی احتمالا در ماه نوامبر صورت خواهد گرفت. اما در کشور چین، یک ماه زودتر و در ماه اکتبر شاهد عرضه این گوشی خواهیم بود.

در حال حاضر اطلاعاتی که در رابطه با هواوی میت ایکس سراغ داریم از این قرار است که قلب تپنده آن را یک پردازنده کایرین ۹۸۰ با یک مودم ۵G خارجی تشکیل خواهد داد. البته شک و شبهه‌هایی نیز وجود دارد مبنی براینکه هواوی به احتمال زیاد پردازنده این گوشی گران‌قیمت را به کایرین ۹۹۰ با مودم ۵G داخلی ارتقا خواهد داد.

بیشتر بخوانید:‌ گوشی‌های هواوی میت ۳۰ چگونه با فقدان سرویس‌های گوگل کنار می‌آیند؟

متاسفانه هنوز در رابطه با این مسئله مطمئن نیستیم اما ممکن است هواوی این گوشی را در دو مدل با دو سخت‌افزار متفاوت راهی بازار کند. به هر حال وب‌سایت رسمی همچنان از کایرین ۹۸۰ به عنوان پردازنده هواوی میت ایکس یاد می‌کند. در مورد میزان حافظه رم و یا دیگر مشخصات این گوشی هنوز اطلاعات دقیقی منتشر نشده، اما انتظار می‌رود در روزهای آتی شاهد انتشار این جزئیات نیز باشیم.

مورد بعدی در مورد خدمات و برنامه‌های گوگل است. اگر تا زمان عرضه این گوشی، تحریم‌ها همچنان با همین سختی همراه باشند، احتمالا باید شاهد برنامه‌هایی چون App Gallery و Huawei Media Service در هواوی میت ایکس باشیم. برنامه‌ها و خدماتی که هواوی برای جبران فقدان برنامه‌های گوگل در گوشی‌های سری میت ۳۰ قرار داده است.







بیشتر بخوانید: شما بگویید: آیا گوشی‌های هواوی میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو ارزش خرید دارند؟

منبع: gsmarena

The post پشتیبانی شرکت هواوی زمان عرضه گوشی تاشو میت ایکس را اعلام کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala